«Лацио» – «Селтик»: прогноз и ставки от БК Pinnacle

Представляем обзор линии БК Pinnacle и вариант для ставки на матч 5-го тура группового этапа Лиги Чемпионов УЕФА «Лацио» – «Селтик», который состоится 28 ноября 2023 года
«Лацио»
«Лацио» идёт на втором месте в своей группе Лиги Чемпионов с семью очками на своём счету. За два тура до завершения группового этапа команда имеет высокие шансы на проход в плей-офф. В четвёртом туре на своём поле обыграли минимально «Фейеноорд» со счётом 1:0.
В последнем туре чемпионата Италии проиграли на выезде «Салернитане»(1:2).
«Селтик»
«Селтик» — последняя команда данной группы, имея всего один набранный балл после четырёх сыгранных туров. Такой результат лишил команду шансов продолжать борьбу за второе место в группе. В последнем сыгранном туре Лиги Чемпионов проиграли в гостях мадридскому «Атлетику» со счётом 0:6.
В четырнадцатом туре шотландской Премьер-лиги неожиданно сыграли вничью с «Мотеруэллом» (1:1)/
Котировки БК Pinnacle
- Победит «Лацио» – 1.56
- Ничья – 4.45
- Победит «Селтик» – 6.20
- Победит «Лацио» с форой -1.5 – 2.46
- Обе забьют — нет – 1.99
- Обе забьют — да – 1.83
- Тотал голов больше 2.5 голов – 1.75
- Тотал голов меньше 2.5 голов – 2.21
Статистика
- «Лацио» не проигрывает на домашней арене в семи подряд матчах во всех турнирах.
- «Селтик» не забивает на выезде в текущем сезоне Лиги Чемпионов.
- В очных матчах минимальное преимущество на стороне шотландцев.
Прогноз
Компания Pinnacle предлагает ставку на победу «Лацио» с форой -1.5 мячей по коэффициенту 2.46. «Лацио» показывает уверенную игру на своём поле в этом сезоне. Это должно помочь команде взять свои три очка с аутсайдером группы и с большой долей вероятности решить задачи по выходу в следующий этап турнира.