«Лацио» – «Селтик»: прогноз и ставки от БК Pinnacle

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сегодня, 17:25

Представляем обзор линии БК Pinnacle и вариант для ставки на матч 5-го тура группового этапа Лиги Чемпионов УЕФА «Лацио» – «Селтик», который состоится 28 ноября 2023 года

«Лацио»

«Лацио» идёт на втором месте в своей группе Лиги Чемпионов с семью очками на своём счету. За два тура до завершения группового этапа команда имеет высокие шансы на проход в плей-офф. В четвёртом туре на своём поле обыграли минимально «Фейеноорд» со счётом 1:0.

В последнем туре чемпионата Италии проиграли на выезде «Салернитане»(1:2).

«Селтик»

«Селтик» — последняя команда данной группы, имея всего один набранный балл после четырёх сыгранных туров. Такой результат лишил команду шансов продолжать борьбу за второе место в группе. В последнем сыгранном туре Лиги Чемпионов проиграли в гостях мадридскому «Атлетику» со счётом 0:6.

В четырнадцатом туре шотландской Премьер-лиги неожиданно сыграли вничью с «Мотеруэллом» (1:1)/

Котировки БК Pinnacle

Победит «Лацио» – 1.56

Ничья – 4.45

Победит «Селтик» – 6.20

Победит «Лацио» с форой -1.5 – 2.46

Обе забьют — нет – 1.99

Обе забьют — да – 1.83

Тотал голов больше 2.5 голов – 1.75

Тотал голов меньше 2.5 голов – 2.21

Статистика

«Лацио» не проигрывает на домашней арене в семи подряд матчах во всех турнирах.

«Селтик» не забивает на выезде в текущем сезоне Лиги Чемпионов.

В очных матчах минимальное преимущество на стороне шотландцев.

Прогноз

Компания Pinnacle предлагает ставку на победу «Лацио» с форой -1.5 мячей по коэффициенту 2.46. «Лацио» показывает уверенную игру на своём поле в этом сезоне. Это должно помочь команде взять свои три очка с аутсайдером группы и с большой долей вероятности решить задачи по выходу в следующий этап турнира.