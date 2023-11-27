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«Лацио» – «Селтик»: прогноз и ставки от БК Pinnacle

сегодня, 17:25
«Лацио» – «Селтик»: прогноз и ставки от БК Pinnacle

Представляем обзор линии БК Pinnacle и вариант для ставки на матч 5-го тура группового этапа Лиги Чемпионов УЕФА «Лацио» – «Селтик», который состоится 28 ноября 2023 года

«Лацио»

«Лацио» идёт на втором месте в своей группе Лиги Чемпионов с семью очками на своём счету. За два тура до завершения группового этапа команда имеет высокие шансы на проход в плей-офф. В четвёртом туре на своём поле обыграли минимально «Фейеноорд» со счётом 1:0.

В последнем туре чемпионата Италии проиграли на выезде «Салернитане»(1:2).

«Селтик»

«Селтик» — последняя команда данной группы, имея всего один набранный балл после четырёх сыгранных туров. Такой результат лишил команду шансов продолжать борьбу за второе место в группе. В последнем сыгранном туре Лиги Чемпионов проиграли в гостях мадридскому «Атлетику» со счётом 0:6.

В четырнадцатом туре шотландской Премьер-лиги неожиданно сыграли вничью с «Мотеруэллом» (1:1)/

Котировки БК Pinnacle

  • Победит «Лацио» – 1.56
  • Ничья – 4.45
  • Победит «Селтик» – 6.20
  • Победит «Лацио» с форой -1.5 – 2.46
  • Обе забьют — нет – 1.99
  • Обе забьют — да – 1.83
  • Тотал голов больше 2.5 голов – 1.75
  • Тотал голов меньше 2.5 голов – 2.21

Статистика

  • «Лацио» не проигрывает на домашней арене в семи подряд матчах во всех турнирах.
  • «Селтик» не забивает на выезде в текущем сезоне Лиги Чемпионов.
  • В очных матчах минимальное преимущество на стороне шотландцев.

Прогноз

Компания Pinnacle предлагает ставку на победу «Лацио» с форой -1.5 мячей по коэффициенту 2.46. «Лацио» показывает уверенную игру на своём поле в этом сезоне. Это должно помочь команде взять свои три очка с аутсайдером группы и с большой долей вероятности решить задачи по выходу в следующий этап турнира.

Stillalivec
АВТОР
Stillalivec
Аналитика от БК Pinnacle
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Аналитика от БК Pinnacle
Источник: Soccer.RuФото: фк Лацио
Все комментарии
Мaлик
Мaлик
сегодня в 18:55
Да, в начале октября в Глазго итальянцы взяли верх над шотландцами. Селтик смотрелся ничуть не хуже оппонента, а местами даже лучше. По xG переиграл соперника 0,99 против 0,95. Был сильнее практически по всем статистическим показателям. Но итог - поражение 1-2. Думаю, и в Италии британцам тоже не светит даже ничья. Почему? Всё просто. Лацио в родных стенах хорош, а на своём стадионе чаще побеждает, чем нет как в национальном чемпионате, так и на международной арене. Ну а Селтик дома и Селтик за пределами Шотландии - это два совершенно разных по силе коллектива. Явное и свежее подтверждение этому - двухматчевое противостояние с Атлетико. Мой прогноз - П1. Если коэффициент кажется вам слишком низким, то можете скомбинировать викторию "орлов" с ТБ 1,5 или даже ТБ 2,5. Потому что победа нужна и хозяевам, и гостям, отсиживаться в обороне обоим соперникам нет смысла. В обороне ни итальянцы, ни британцы не идеальны. А значит голов данная встреча должна принести немало.
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сегодня в 17:59
Матч между «Лацио» и «Селтиком» в рамках группового этапа Лиги Чемпионов станет важным противостоянием в группе. Обе команды стремятся к попаданию в плей-офф и будут бороться за очки в этом матче.
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