«Манчестер Сити» – «Лейпциг»: прогноз и ставки от БК Pinnacle

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сегодня, 17:55

Представляем обзор линии БК Pinnacle и вариант для ставки на матч 5-го тура группового этапа Лиги Чемпионов УЕФА «Манчестер Сити» – «Лейпциг», который состоится 28 ноября 2023 года

«Манчестер Сити»

«Манчестер Сити» идёт на первом месте в своей группе со 100% показателем побед после четырёх сыгранных матчей. Команде достаточно в данной встрече не проиграть, чтобы завершить групповой этап на первой позиции. В предыдущем туре Лиги Чемпионов на своём поле уверенно разобрались с швейцарским «Янг Бойзом»(3:0).

В центральном матче тринадцатого тура английской Премьер-лиги сыграли вничью с «Ливерпулем»(1:1).

«Лейпциг»

«Лейпциг» набрав девять баллов в четырёх матчах занимает второе место в данной группе. Команда так же, как и их будущий соперник, гарантировала себе попадание в плей-офф. В четвёртом туре в гостях обыграли сербскую «Црвену Звезду» со счётом 2:1.

В последнем туре чемпионата Германии уступили на выезде «Вольфсбургу»(1:2).

Котировки БК Pinnacle

Победит «Манчестер Сити» – 1.36

Ничья – 5.60

Победит «Лейпциг» – 8.90

Победит «Манчестер сити» с форой -1.5 – 1.95

Обе забьют — нет – 2.02

Обе забьют — да – 1.80

Тотал голов больше 2.5 голов – 1.52

Тотал голов меньше 2.5 голов – 2.61

Статистика

«Манчестер Сити» не проигрывает на своём поле в текущем сезоне во всех сыгранных матчах.

«Лейпциг» трижды проиграл в пяти последних выездных встречах.

Очная встреча команд в первом круге была завершена в пользу «Манчестер Сити».

Прогноз

Компания Pinnacle предлагает ставку на победу «Манчестер Сити» с форой -1.5 мячей по коэффициенту 1.95. Подопечные Пепа Гвардиолы сделают всё, что от них зависит, чтобы завершить групповой раунд Лиги Чемпионов без потерянных очков. Для этого им необходимо победить в двух последних турах. Такой ход событий вполне вероятен для данной группы.