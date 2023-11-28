ПСЖ – «Ньюкасл»: прогноз и ставки от БК Pinnacle

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сегодня, 00:05

Представляем обзор линии БК Pinnacle и вариант для ставки на матч 5-го тура группового раунда Лиги чемпионов УЕФА ПСЖ – «Ньюкасл», который состоится 28 ноября 2023 года

ПСЖ

В группе F самая напряжённая борьба. Все четыре команды продолжают борьбу за выход в следующую стадию турнира. «Парижане» занимают второе место, уступая одно очко дортмундской «Боруссии». На выезде с разницей в один мяч «красно-синие» уступили миланским «дьяволам» в рамках матча 4-го тура группового раунда Лиги чемпионов (1:2). В гостях, забив три гола, «парижане» в сухую выиграли у «Реймса» в позапрошлом туре Лиги 1.

24 ноября со счётом 5:2 ПСЖ выиграл дома у «монегасков».

«Ньюкасл»

«Сороки» в турнирной таблице своей группы находятся на последней строчке. Три очка отделяют «чёрно-белых» от первого места, которое занимают «дортмундцы». Рассмотрим недавние футбольные встречи с участием команды из Ньюкасла. В сухую, пропустив пару голов, «сороки» проиграли в гостях «Боруссии» в рамках матча 4-го тура группового раунда Лиги чемпионов. На выезде «Ньюкасл Юнайтед» потерпел поражение от «Борнмута» в позапрошлом туре Премьер-лиги (0:2).

Со счётом 4:1 «чёрно-белые» взяли верх над лондонскими «пенсионерами» на прошлых выходных.

Котировки БК Pinnacle

Победит ПСЖ – 1.63

– 1.63 Ничья – 4.30

Победит «Ньюкасл» – 5.20

Победит ПСЖ с форой -1.5 – 2.54

с форой -1.5 – 2.54 Обе забьют — нет – 2.18

Обе забьют — да – 1.69

Тотал голов больше 2.5 – 1.64

Тотал голов меньше 2.5 – 2.25

Статистика

Только в одной встрече из пяти крайних «парижане» проиграли

За аналогичный период «сороки» уступили в двух поединках

Девять крайних матчей «парижан» завершились исходом тотал больше 2.5 голов за игру.

Прогноз