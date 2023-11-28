«Фейеноорд» – «Атлетико» Мадрид: прогноз и ставки от БК Pinnacle

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сегодня, 01:43

Представляем обзор линии БК Pinnacle и вариант для ставки на матч 5-го тура группового раунда Лиги чемпионов УЕФА «Фейеноорд» – «Атлетико» Мадрид, который состоится 28 ноября 2023 года

«Фейеноорд»

Третью строчку занимают «красно-бело-чёрные» в турнирной таблице группы E. Рассмотрим недавние футбольные встречи с участием нидерландской команды. С минимальным счётом «Гордость Юга» уступила в гостях «орлятам» из Рима в матче прошлого тура группового раунда квалификации. Со счётом 1:0 дома «Фейеноорд» выиграл у команды «Алкмар Занстрек» в 12-ом туре Эредивизи.

25 ноября со счётом 4:2 «Гордость Юга» на выезде взяла верх над «Эксельсиором».

«Атлетико» Мадрид

Мадридская команда в турнирной таблице своей группы находится на первой строчке. Освежим в памяти результаты нескольких матчей «матрасников» за последнее время. В сухую, пропустив шесть мячей, «Селтик» проиграл в гостях мадридскому «Атлетико» в матче 4-го тура группового этапа Лиги чемпионов. С разницей в пару мячей «индейцы» дома взяли верх над «жёлтой подлодкой» из Вильярреала в позапрошлом туре Ла Лиги.

На прошлых выходных с минимальным счётом «Атлетико» выиграло у «Мальорки».

Котировки БК Pinnacle

Победит «Фейеноорд» – 2.60

Ничья – 3.60

Победит «Атлетико» Мадрид – 2.65

Победит «Фейеноорд» с форой -1.5 – 4.85

Обе забьют — нет – 2.27

Обе забьют — да – 1.61

Тотал голов больше 2.5 – 1.74

Тотал голов меньше 2.5 – 2.10

Статистика

Исходом тотал больше 2.5 голов за игру завершились обе очные встречи команд

Два поражения потерпел «Фейеноорд» в пяти крайних матчах

За аналогичный период «матрасники» уступили в одной встрече.

Прогноз

Обе команды продолжают активную борьбу за выход из группы, но победителя в предстоящем матче, скорее всего, мы не увидим. Компания Pinnacle предлагает в предстоящем футбольном поединке сделать ставку на ничью по коэффициенту 3.60.