«Фрайбург» – «Олимпиакос»: прогноз и ставки от БК Pinnacle

Представляем обзор линии БК Pinnacle и вариант для ставки на матч 5-го тура группового раунда Лиги Европы УЕФА «Фрайбург» – «Олимпиакос», который состоится 30 ноября 2023 года
«Фрайбург»
Второе место занимает «Фрайбург» в турнирной таблице группы A на сегодняшний день. Освежим в памяти результаты недавних матчей с участием «бразильцев из Брайсгау». С разгромным счётом на своём поле «красно-чёрные» взяли верх над сербским клубом «Бачка-Топола» в 4-ом туре группового раунда Лиги Европы. С разницей в пару мячей «Фрайбург» проиграл в гостях «красным быкам» из Лейпцига в 11-ом туре Бундеслиги.
На прошлых выходных «бразильцы из Брайсгау» разошлись миром с «Дармштадтом 98» на своём поле.
«Олимпиакос»
«Легенда» в турнирной таблице своей группы находится на третьей строчке. Победа в предстоящем матче может при определённом раскладе дать надежду греческой команде на второе место. Вспомним несколько футбольных поединков с участием «красно-белых» за последнее время. С минимальным счётом в матче 4-го тура Лиги Европы «Олимпиакос» потерпел поражение в Лондоне от «молотобойцев». В сухую, забив пару голов, «Легенда» выиграла у «Астераса» в позапрошлом туре Суперлиги Греции.
Со счётом 3:1 «красно-белые» выиграли дома у «Панетоликоса».
Котировки БК Pinnacle
- Победит «Фрайбург» – 1.84
- Ничья – 3.85
- Победит «Олимпиакос» – 4.00
- Победит «Фрайбург» с форой -1.5 – 3.05
- Обе забьют — нет – 2.17
- Обе забьют — да – 1.67
- Тотал голов больше 2.5 – 1.73
- Тотал голов меньше 2.5 – 2.08
Статистика
- Исходом тотал больше 2.5 голов за игру завершились три очные встречи из четырёх
- Только в одном матче из пяти крайних «Фрайбург» одержал победу
- «Легенда» за тот же период выиграла в трёх встречах.
Прогноз
Компания Pinnacle предлагает сделать ставку с коэффициентом 1.84 на победу «Фрайбурга». В первом туре в гостях «бразильцы из Брайсгау» одержали победу со счётом 3:2 над «красно-белыми». На своём поле «Фрайбург» повторит успех.
Немецкий клуб находится в хорошей форме и показывает уверенную игру на своем поле. Однако, “Фрайбургу” предстоит преодолеть сопротивление опытного и умелого соперника. “Олимпиакос” имеет за плечами серию успешных выступлений на международной арене и является одним из фаворитов группы.
Ожидается, что матч будет проходить в напряженной борьбе и будет полон острых моментов. “Фрайбург” будет стараться использовать свое преимущество домашней арены и поддержку болельщиков, в то время как “Олимпиакос” будет стремиться использовать свои сильные стороны в атаке и опыте игроков.
Прогноз: Скорее всего, матч закончится ничьей, так как обе команды имеют равные шансы на победу. Однако, более высокий уровень игры “Олимпиакоса” может помочь им вырвать победу в этом сложном противостоянии.
Немецкий клуб находится в хорошей форме и показывает уверенную игру на своем поле. Однако, “Фрайбургу” предстоит преодолеть сопротивление опытного и умелого соперника. “Олимпиакос” имеет за плечами серию успешных выступлений на международной арене и является одним из фаворитов группы.
Ожидается, что матч будет проходить в напряженной борьбе и будет полон острых моментов. “Фрайбург” будет стараться использовать свое преимущество домашней арены и поддержку болельщиков, в то время как “Олимпиакос” будет стремиться использовать свои сильные стороны в атаке и опыте игроков.
Прогноз: Скорее всего, матч закончится ничьей, так как обе команды имеют равные шансы на победу. Однако, более высокий уровень игры “Олимпиакоса” может помочь им вырвать победу в этом сложном противостоянии.