«Фрайбург» – «Олимпиакос»: прогноз и ставки от БК Pinnacle

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сегодня, 01:10

Представляем обзор линии БК Pinnacle и вариант для ставки на матч 5-го тура группового раунда Лиги Европы УЕФА «Фрайбург» – «Олимпиакос», который состоится 30 ноября 2023 года

«Фрайбург»

Второе место занимает «Фрайбург» в турнирной таблице группы A на сегодняшний день. Освежим в памяти результаты недавних матчей с участием «бразильцев из Брайсгау». С разгромным счётом на своём поле «красно-чёрные» взяли верх над сербским клубом «Бачка-Топола» в 4-ом туре группового раунда Лиги Европы. С разницей в пару мячей «Фрайбург» проиграл в гостях «красным быкам» из Лейпцига в 11-ом туре Бундеслиги.

На прошлых выходных «бразильцы из Брайсгау» разошлись миром с «Дармштадтом 98» на своём поле.

«Олимпиакос»

«Легенда» в турнирной таблице своей группы находится на третьей строчке. Победа в предстоящем матче может при определённом раскладе дать надежду греческой команде на второе место. Вспомним несколько футбольных поединков с участием «красно-белых» за последнее время. С минимальным счётом в матче 4-го тура Лиги Европы «Олимпиакос» потерпел поражение в Лондоне от «молотобойцев». В сухую, забив пару голов, «Легенда» выиграла у «Астераса» в позапрошлом туре Суперлиги Греции.

Со счётом 3:1 «красно-белые» выиграли дома у «Панетоликоса».

Котировки БК Pinnacle

Победит «Фрайбург» – 1.84

Ничья – 3.85

Победит «Олимпиакос» – 4.00

Победит «Фрайбург» с форой -1.5 – 3.05

Обе забьют — нет – 2.17

Обе забьют — да – 1.67

Тотал голов больше 2.5 – 1.73

Тотал голов меньше 2.5 – 2.08

Статистика

Исходом тотал больше 2.5 голов за игру завершились три очные встречи из четырёх

Только в одном матче из пяти крайних «Фрайбург» одержал победу

«Легенда» за тот же период выиграла в трёх встречах.

Прогноз

Компания Pinnacle предлагает сделать ставку с коэффициентом 1.84 на победу «Фрайбурга». В первом туре в гостях «бразильцы из Брайсгау» одержали победу со счётом 3:2 над «красно-белыми». На своём поле «Фрайбург» повторит успех.