Игрок ЦСКА отпраздновал гол «Ростову» в сугробе. Ещё один снежный бой в копилку РПЛ

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сегодня, 16:29

А у Чалова сегодня гол плюс пас.

Не построили обещанные манежи

Европа впервые за тринадцать лет на 60 % покрыта снегом, отменили даже игру «Баварии» в Мюнхене. В начале декабря в Москве могло не быть обильного снегопада, раньше случались сравнительно теплые зимы. Но манежи для матчей РПЛ в декабре и феврале обещали построить два десятилетия назад. А ещё планировали расширить турнир до 18 команд, что гарантирует зимние игры. Планировали арены с крышей в Москве и нескольких городах с самым суровым климатом. Их хватало для редких поединков в дни сильных снегопадов.

Обещания не были выполнены, а результатом стал матч ЦСКА и «Ростова» в снегу. Два десятилетия назад высшая лига называлась РФПЛ , но после изъятия слова «футбол» лучше не стало. Затем перешли на систему сезона «осень-весна», но лишь поменяли круги местами. Крики о возвращение в «светлое прошлое» не имеют смысла. Достаточно одного манежа с крутым искусственным полем, чтобы провести сегодня матчи ЦСКА и «Локомотива» в столице. Но манежа нет, поэтому страдают фанаты на стадионе и сами игроки.

Разве получит народ удовольствие от столичных игр сегодня, или получил в Калининграде в матче «Балтики» и «Спартака»? Карпин прав, играли в «бей-беги». Если бы футбольные власти выполняли собственные обещания – а денег раньше было невероятно много, дело не в финансовых ограничениях, ведь вспомните космическую стоимость одной арены «Зенита», то не было сегодня повторения матча прошлого тура. К сожалению, организационная часть не является сильной в РПЛ . Причем проблемам десятки лет, в Калининграде даже оранжевые мячи не нашли, а сегодня они были.

ЦСКА и «Ростов» сыграли здорово

Учитывая сложные погодные условия, это был хороший футбол. Человеческий организм так устроен, что играть на снегу поначалу весело. Возникает странная эйфория. Поскольку мороз не был сибирским, то двигались футболисты ЦСКА и «Ростова» неплохо. Игра была лучше, чем поединок в Калининграде, ведь там одну из команд не было видно – «Спартак» сыграл в белой форме, и бело-оранжевый мяч был менее заметным для игроков, чем зимний вариант сегодня. Команды приспособились к примитивному футболу, было много навесов.

Отдельно хвалим работников стадиона ЦСКА – прямо по ходу матча смело выходили на поле и убирали снег, чтобы было видно границу штрафной площади и линию ворот. Вратарей, наверное, немного смущали, редко за спиной у голкипера бегает человек с лопатой, но Акинфеев и Медведев справились. Голкипер «Ростова» пропустил с пенальти от Чалова, ведь Файзуллаев хитро подставился, когда Мохеби вел борьбу за мяч. А вот Игорь Владимирович испугался до перерыва один раз – Уткин пробил мячом в штангу после удобного для него штрафного.

Также можно похвалить игроков обороны. Осипенко сделал подкат тура, технично выбил мяч в борьбе с Чаловым. И «армеец» Мозес, невзирая на непривычную для него погоду, вместе с Рошей сыграл здорово. В подобном поединке одно случайное решение может стать решающим. Кроме пенальти, к таким действиям можно отнести попытки Файзуллаева обострять и гол хавбека Мендеса после перерыва. ЦСКА было важно не пропустить при счете 1:0, ведь в таких поединках сложно прибавить. А «Ростову» стоило раньше рисковать. Никто не осудит за поражение в странном поединке, а счёт до удара Мендеса был скользким.

Восемнадцатый тур могут перенести

На следующей неделе весна не придет. Нет смысла мучить футболистов, когда нет еврокубков весной и насыщенного календаря. Можно найти резервную дату для проведения восемнадцатого тура. Через неделю снова ждут снежный уикенд, ещё и морозы в отдельных городах будут жестче, чем сегодня. Но раз погода позволяла провести большинство матчей семнадцатого тура, то остальным пришлось подстроиться. Игру ЦСКА и «Ростова» могли отменить в случае мороза, когда поле гарантирует травмы. Арены с крышами исключают такие эксцессы, но их не построили.

И календарь подвел. Расписание составляют с помощью компьютерного алгоритма, но есть человеческий фактор. Клубы жалуются, что не хотят серии матчей на выезде, просят расчистить концовку сезона, чтобы работать против самых скромных соперников. Всем не угодить. Но непонятно, как можно осенью сыграть игру между Карпиным и Федотовым в Ростове-на-Дону, а в декабре тащить всех в Москву? Сегодня на юге 15 градусов тепла, а в столице игроки мерзли и рисковали получить травму после перерыва, когда накопилась усталость.

Даже с учетом, что такую погоду не назвать привычной для зим последних десяти лет, не стоит снимать ответственность с тех, кто строил российский футбол. Много обещали, ничего не выполнили. Лимит на легионеров тоже принимали с разговорами, что появится сильная сборная России, а её объективно не было на Евро-2020, то есть на последнем официальном турнире. И хорватов в отборе к ЧМ -2022 Карпин не прошел. Мастера, вроде Фалькао, на снегу могут сделать хет-трик, а сегодня встречались футболисты не настолько высокого класса. Разумеется, к ЦСКА и «Ростову» нет вопросов, показали максимум на снегу.

Но достаточно поменять матчи двух кругов местами, чтобы сегодня сыграли в Ростове-на-Дону. Также всегда были вопросы к равномерности распределения центральных матчей по дням и турам. Обещали учитывать этот фактор, а сегодня играют три московских клуба, причем «Зенит» в столице против «Локомотива». Непродуманность ведет к «зимнему футболу». Но тренер Федотов неправ, погода не шепчет, что нужно менять формат РПЛ . Перестановка кругов местами бесполезная, декабрь и март останутся в футбольном календаре.