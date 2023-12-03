Абаскаля удалили за бросок футболиста «Ахмата». «Спартак» снова заслуженно проиграл

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вчера, 22:00

Тренер может пропустить шесть матчей.

Гильермо не создал свой «Спартак»

У «красно-белых» остались черты команд Карреры, Тедеско и даже Ваноли, хотя победитель Кубка России не работал с клубом долго, чтобы оставить «багаж». Но нельзя сказать, что испанская схема «4-3-3», которая переходит в «4-3-1-2» и в «4-4-2», делает московскую команду уникальным завораживающим творением Абаскаля. Первый свой матч в чемпионате Гильермо провел именно в Грозном, когда сыграли 1:1 против «Ахмата». Тот поединок не удался главному тренеру, Рыбус рано удалился, лишь Виктор Мозес спас фаворита после выхода на замену.

Сегодня «Спартак» провел слабый первый тайм, но без моментов сумел забить мяч. Зиньковский в неплохой форме, завоевал место в основе, как и Пруцев. Связка россиян организовала ответный гол, а сначала забили хозяева поля. Бериша техничным пасом внешней стороной стопы вывел Агаларова один на один, а Селихов неудачно выскочил из ворот. Ветеран «Ахмата» побежал праздновать на бровке с трибунами. Там и случился конфликт с Абаскалем, наставник свалил Беришу с ног толчком со спины. Это красная карточка для Гильермо и предупреждение за провокацию для Бернарда.

Судьи правильно разобрались, теперь наставник «Спартака» может получить до шести игр дисквалификации. Абаскаль начинал в России неплохо, но со временем превратился в странного наставника. Это тренер клуба с огромным по меркам РПЛ бюджетом, с дорогими трансферами, с именем, которое позволяет заманить в Москву футболистов. Но кто прибавляет под руководством Гильермо? Бабич, Дуарте, Мартинс, Рябчук и Бонгонда в этом сезоне не выходят на пик формы. Свои Игнатов, Соболев, Литвинов и Хлусевич не превратились в игроков основы сборной России. Капитан Джикия на лавке. Как ни крути, а дело не только в поведении. Абаскаль разочаровывает именно как наставник. Не забываем, что на неделе проиграл «Оренбургу».

Фаворит неважно сыграл без тренера

У «Спартака» много ошибок на ровном месте. Голкипер Селихов едва не заработал пенальти в борьбе с Беришей. Затем был гол Агаларова, а ответный мяч Зиньковского не подчеркнул, что «красно-белые» работали верно, ведь был спонтанным разворотом в поединке без явных моментов. Второй тайм был решающим, и он начался с ещё одной коллективной ошибки «Спартака» в обороне. Рябчука можно смело записывать к неудачным подписаниям. У латераля много позиционных ошибок, не помешал опытному коллеге Тодоровичу дотянуть мяч до штрафной площади.

Там ошиблись центральные защитники «Спартака», а завершающий аккорд – голевой удар хавбека Ковачева, случился, поскольку у Абаскаля нет второго темпа в обороне. Если последовала ошибка, то многие футболисты словно наблюдают за эпизодом, а не принимают участие. Вот где были Пруцев, Литвинов и Зобнин, когда «Ахмат» забивал второй мяч? Очевидно, что состояние хозяев поля неважное, поэтому у «Спартака» оставались шансы на второй ответный мяч. Но разве москвичам достаточно ничьей благодаря индивидуальным действиям Зиньковского? Приехали за победой, только она устраивала в туре с поражением «Зенита».

На полчаса позже начался матч «Манчестер Сити» и «Тоттенхэма». И если параллельно смотреть два поединка, то даже средние скорости в АПЛ кажутся высокими по сравнению с действиями команд в Грозном. В РПЛ «Спартак» играет медленно, словно у них за спиной пять чемпионств. Выделялись ритмом только редкие контратаки «Ахмата». Понятно, что Абаскаль хочет видеть контроль мяча, но как рожать победы без ворот, моментов и с ошибками в защите, как сегодня? Эмоциональность Гильермо подвела наставника, а команда без тренера не завелась.

«Красно-белым» не хватает скоростей

Вязка команда. И драйва тоже не хватает, коллектив не хочет бежать ради этого тренера. Когда Промес самостоятельно ускоряет игру, то «Спартак» может обыграть многих середняков РПЛ , к которым относим нынешний «Ахмат». Но что будет, если Квинси зимой сорвется в Турцию? Очевидно, что голландца не выдадут из Стамбула в Нидерланды, так как футбольная лига в черноморской стране с политическим подтекстом. За свою безопасность Промес может не беспокоиться. Адвокаты затянут апелляции в судах на годы, чтобы в тюрьму легенда «Спартака» отправился через несколько лет. А сегодня Квинси сам себя закрыл, играя ложного форварда и инсайда.

Пасы под удар были, но по выстрелам в створ ничья 4:4. У Абаскаля не сработала схема без Соболева, не с каждым соперником надо так играть. Но у «красно-белых» упрямый наставник, для него конфликт с нападающим стал поводом оставить Александра на лавке, а Игнатова ставить в основу. Михаил с голевым чутьем, но сегодня свой момент не реализовал. По игре «Спартака» в центре обороны, в опорной зоне, на флангах в защите и на краях в атаке тоже есть вопросы к главному тренеру. «Ахмат» это команда, которая сегодня прервала серию из 9 матчей без побед в РПЛ . Ужасная форма соперника позволяла фавориту сыграть намного лучше. Но нервный тренер Абаскаль лишил подопечных подсказок с бровки в решающий момент матча.

Тренер «Ахмата» Ромащенко не изобрел велосипед, набрал три очка, зная особенности игры «Спартака» и делая ставку на привычный для его команды бойцовский футбол. Выход Соболева вместо Игнатова не превратил москвичей в машину, которая сметает соперника со своего пути, как шар для боулинга сбивает кегли. «Ахмат» понимал, что по такой игре можно забрать долгожданные три очка. Разница в длине скамейки позволяла Абаскалю сделать замены и спастись, но разве такой была задача на сезон? Руководство фаворита не планировало довольствоваться ничьими против соперников из зоны вылета. «Ахмат» покинул предпоследнее место после победы, а «Спартак» застревает в середине таблицы. Уступили в Грозном впервые за восемь лет. У Абаскаля 4 поражения и 1 ничья в семи последних играх разных турниров, невероятно плохие результаты.