В АПЛ один из самых ярких сезонов в истории. Средняя результативность выше трёх голов за матч

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сегодня, 10:21

Холанд, Салах и Сака не унимаются.

Нападение явно побеждает оборону

В центральных матчах очень жарко. Легко назвать самых статусных центральных защитников лиги – Ван Дейк, Диаш и Салиба. Три человека помогают сравнительно мало пропускать лидерам дивизиона. Именно команды этих защитников вместе с «Ньюкаслом» лидируют по пропущенным мячам. Но даже симпатичная игра Ромеро из «Тоттенхэма» и попытки МЮ хотя бы в одном параметре оставаться среди лидеров АПЛ – пропустили 17 мячей за 14 туров, не мешает заявить, что атака чаще побеждает оборону.

Так случилось и в безумном матче Гвардиолы против Постекоглу. У пяти команд от 30 забитых мячей после четырнадцати туров, среднее значение больше двух голов за матч. Только у двух клубов ожидаемо скромные результаты у чужих ворот – «Шеффилд Юнайтед» замыкает таблицу, а «Лутон» радуется самому нахождению в элите. Отъезд Кейна не оставил АПЛ сироткой в мире зрелищных лиг. Холанд, Салах и Сон прекрасные, но рядом герои с мотивацией. Например, форварды Исак и Уилсон из «Ньюкасла».

В прошлом сезоне средняя результативность матчей АПЛ была на уровне 2.85 гола за игру, а теперь 3.16 мяча за матч, что делает английский дивизион братом Бундеслиги. Тренеры не сдерживают атакующие порывы команд, поскольку признали поражение от стихии. Скауты и спортивные директора набрали футболистов для нападения. Даже крайних защитников АПЛ можно назвать игроками обороны с большой натяжкой. Эступиньян, Зинченко, Триппьер, Александер-Арнольд, Робертсон, Динь и Порро это созидатели.

Собрались невероятные диспетчеры

Одна из причин, почему столько моментов и голов – в АПЛ много людей с классным вторым пасом. Это могут быть стандарты, передачи в контратаках и пасы в позиционном нападении. Сейчас в лидеры вышел латераль «Ньюкасла» Триппьер, у него 41 созданных моментов для напарников. У Бруну Фернандеша из МЮ 36 моментов, а Сака из «Арсенала» догнал португальца в свежем туре. Первым мог идти Мэддисон из «шпор», но хавбек получил травму. Салах, Собослаи, Уорд-Праус, Альварес и Гросс собрали по три десятка голевых моментов для напарников. Не только у МЮ и «Ливерпуля», но также у «Вест Хэма» и «Брайтона» есть люди с шикарным последним пасом. Причём вторая волна представлена не менее впечатляющими мастерами.

Может создавать много моментов Диаби из «Астон Виллы». Нет сомнений в возможностях Фодена из «Манчестер Сити». Вингер Доку тоже со временем выйдет на промышленные показатели по передачам под удар. И это ещё чемпионы играют без Де Брюйне, ведь ветеран «горожан» получил травму. Есть Бернарду, Александер-Арнольд – эффективный мастер последнего паса, и диспетчер «Арсенала» Эдегор. Хотя даже форварды, вроде Сона из «Тоттенхэма» и Уоткинса из «Астон Виллы», часто делятся мячами с напарниками. Эгоистов достаточно, но каждый тренер сильного клуба ищет людей для красивых комбинаций, как у «Арсенала» в последнем туре с участием Зинченко и Эдегора.

По ассистам лидируют Триппьер и Нету из «Вулверхэмптона» — по семь голевых передач, но Салах обязательно составит им конкуренцию, если Дарвин Нуньес начнёт реализовывать простые шансы, а не ждать сложных моментов, чтобы порадовать Клоппа ударом в девятку, как сделали разные футболисты «Ливерпуля» в день удивительного камбэка. Техника у игроков АПЛ на запредельном уровне, даже опорники могут выстрелить в «паутинку».

Холанд олицетворяет новое поколение

Эрлингу всегда мало голов. В АПЛ появились молодые нападающие с большим количеством ударов по чужим воротам. Разумеется, на первом месте с заметным отрывом Холанд – только у норвежца более пяти десятков выстрелов по воротам. Но Нуньес из «Ливерпуля», Мбеумо из «Брентфорда», Альварес из «Манчестер Сити» и Джексон из «Челси» набирают ударов и одновременно представляют молодое поколение. Здесь никого старше 24 лет. Можно шутить после промахов Нуньеса и Джексона, но молодые центральные нападающие «Ливерпуля» и «Челси» оказываются на правильных ударных позициях.

И это ещё представителя возрастной категории «в самом соку» не всегда показывают себя. Например, Рэшфорд из МЮ с ударами, но без голов. Зато у ветеранов Салаха и Сона полный порядок с результативностью. Если в будущем заиграет в МЮ молодой датчанин Хейлунд, а лондонский «Арсенал» найдёт квалифицированного центрального форварда, оставив эксперименты с Жезусом и Хаверцем, то голов в АПЛ может стать ещё больше. Даже у «Тоттенхэма» пока нет прямой замены мощному Кейну, ведь Сон и раньше играл в атаке, а Ришарлисон и компания не настолько результативные, как Харри.

Безумные перестрелки точно бесят тренеров и лидеров защитных линий. Также могут огорчать опытных фанатов, особенно если речь о матчах с прямыми конкурентами. Например, «Манчестер Юнайтед» разучился обыгрывать соседей по таблице, что влияет на будущее Тен Хага. Но для нейтрального зрителя игры «Ливерпуля» и «Фулхэма» – победа Клоппа 4:3 с двумя голами в концовке, шоу «Челси» и «Тоттенхэма» – 4:4, или свежая ничья «шпор» и «горожан» являются символами нового сезона АПЛ . Ключевой вывод первой трети сезона – все пошли в атаку, что улучшает впечатления от чемпионата, а заодно помогает интриге.