Тренеры, оборона и реализация. Чего не хватает московским клубам для борьбы с «Зенитом»

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сегодня, 10:25

Сегодня Семак сыграет против «Локомотива».

«Локомотив», 8 очков отставания от «Зенита»

Не хватает опытного тренера и ветеранов на пике формы. Команда Галактионова обыграла «Зенит» в Санкт-Петербурге, но сложно будет повторить результат в столице. «Локомотив» выиграл один из последних шести матчей РПЛ . Достаточно было набрать по три очка против «Урала» и «Крыльев Советов», чтобы отставать от Семака всего на четыре пункта. Близок локоть, да не укусишь. «Локомотив», как и другие столичные клубы – богатые и наводненные крепкими по меркам лиги футболистами, глупо теряют шанс повторить и даже превзойти путь «Краснодара». У «железнодорожников» на старте сезона был ветеран Дзюба, почти два состава из молодых игроков, а также весенние успехи, которые помогли Галактионову продлить контракт. Но теперь тренер работает плохо, даже «Балтику» в Кубке обыграть не сумел. У «Локомотива» ставка на рывки на последних минутах, но команда нервничает. Капитан и тренер получили дисквалификации за ругань после камбэка «Крыльев Советов» с 1:3. А лучше бы признали, что коллектив с талантливыми игроками – Глушенков, Пиняев, Фассон, Тикнизян и Карпукас не худшие на своих позициях в РПЛ , не развивается. Есть классный голкипер Лантратов, который чудом не оказался в «Зените», но сейвов Ильи мало для чемпионского рывка.

ЦСКА , 8 очков отставания от «Зенита»

У «армейцев» и «Локомотива» поровну пунктов, по 25. Столько набрал «Рубин». Хвастаться нечем, хотя Федотов создал себе репутацию человека, битого обстоятельствами. Травмировался Мухин, которым затыкали дыры в атаке и в обороне, хотя это опорный хавбек. Надолго вылетел центральный защитник Дивеев. Эпидемии травм нет, зато есть 7 ничьих, как у «Локомотива». Связка поражения и победы лучше для таблицы, чем две мировые, но тренер Федотов часто соглашается на результат «ни вашим, ни нашим». Оборона ЦСКА не впечатляет по объективным причинам. Зделар не защитник, а Набабкин потерял хватку. А ключ скорее в центре поля, где Обляков оказался по остаточному принципу, слева и в атаке его видели в новом сезоне реже. Чилиец Мендес тоже не впечатляет. Повезло с появлением 19-летней сенсации из Узбекистана, заиграл инсайд Файзуллаев, но подвиги Аббосбека и голы Чалов не делают ЦСКА претендентом на чемпионство. Напомним, что «Локомотив» и «Спартак» выиграли последние свои титулы после предыдущего успеха «армейцев». Акинфеев не был чемпионом с 2016-го года. Но если входить в сезон с Заболотным в роли основного центрфорварда, без профильного левого защитника, без возвращения Фернандеса, которого перехватил «Зенит», и без центральных хавбеков с умением отобрать мяч, то получите седьмое место вместо первого. Всё по делу, у «армейцев» есть просветления в игре, но 10 осечек в 16 турах это много.

«Спартак», 6 очков отставания от «Зенита»

Этим москвичам сегодня нужны три очка в Грозном. Ведь если «Локомотив» сыграет вничью с «Зенитом», то отставание Абаскаля от Семака сократится до четырех пунктов. И это заявка на весну, когда после длительной паузы у чемпионов могут возникнуть проблемы с набором игроками формы. Требования к себе в «Зените» точно снизили. Вот только фавориты редко позволяют себе ужасные матчи против «Спартака». «Красно-белые» до старта сезона были ближе всех к чемпионской борьбе с петербуржцами, но огромные потраченные на состав и зарплаты футболистов деньги не помогли. Не хватает спокойной игры в защите. Дуарте, Чернов, Бабич и Джикия не на пике формы. Нет профильного опорника – Литвинов любит идти вперед, а также играл в защите. Порой «Спартак» не может обыграть даже резервный состав «Оренбурга», как случилось на днях. Соболев и Промес делают многое, чтобы москвичи не утонули в таблице, есть парочка талантливых молодых ребят, но Абаскаль тянет команду на дно, ведь проиграл пять матчей. И даже в Воронеже против «Факела» дело не только в состоянии газона. Неопытный тренер – первая причина, почему сильный по меркам РПЛ «Спартак» не набрал столько очков, как «Краснодар». Поражение от Ивича и разгром в Самаре 4:0 указывают на незрелость команды. А поскольку ветераны – Мозес, Зобнин, Джикия и Селихов, не набрали чемпионский темп, только Промес отдувается за опытных игроков, то некому сбалансировать ошибки тренера Абаскаля классом, как порой случается у «Зенита», когда Семак плох, а его бразильцы хороши.

«Динамо», 5 очков отставания от «Зенита»