Тренеры, оборона и реализация. Чего не хватает московским клубам для борьбы с «Зенитом»

Сегодня Семак сыграет против «Локомотива».
«Локомотив», 8 очков отставания от «Зенита»
Не хватает опытного тренера и ветеранов на пике формы. Команда Галактионова обыграла «Зенит» в Санкт-Петербурге, но сложно будет повторить результат в столице. «Локомотив» выиграл один из последних шести матчей РПЛ. Достаточно было набрать по три очка против «Урала» и «Крыльев Советов», чтобы отставать от Семака всего на четыре пункта. Близок локоть, да не укусишь. «Локомотив», как и другие столичные клубы – богатые и наводненные крепкими по меркам лиги футболистами, глупо теряют шанс повторить и даже превзойти путь «Краснодара». У «железнодорожников» на старте сезона был ветеран Дзюба, почти два состава из молодых игроков, а также весенние успехи, которые помогли Галактионову продлить контракт. Но теперь тренер работает плохо, даже «Балтику» в Кубке обыграть не сумел. У «Локомотива» ставка на рывки на последних минутах, но команда нервничает. Капитан и тренер получили дисквалификации за ругань после камбэка «Крыльев Советов» с 1:3. А лучше бы признали, что коллектив с талантливыми игроками – Глушенков, Пиняев, Фассон, Тикнизян и Карпукас не худшие на своих позициях в РПЛ, не развивается. Есть классный голкипер Лантратов, который чудом не оказался в «Зените», но сейвов Ильи мало для чемпионского рывка.
ЦСКА, 8 очков отставания от «Зенита»
У «армейцев» и «Локомотива» поровну пунктов, по 25. Столько набрал «Рубин». Хвастаться нечем, хотя Федотов создал себе репутацию человека, битого обстоятельствами. Травмировался Мухин, которым затыкали дыры в атаке и в обороне, хотя это опорный хавбек. Надолго вылетел центральный защитник Дивеев. Эпидемии травм нет, зато есть 7 ничьих, как у «Локомотива». Связка поражения и победы лучше для таблицы, чем две мировые, но тренер Федотов часто соглашается на результат «ни вашим, ни нашим». Оборона ЦСКА не впечатляет по объективным причинам. Зделар не защитник, а Набабкин потерял хватку. А ключ скорее в центре поля, где Обляков оказался по остаточному принципу, слева и в атаке его видели в новом сезоне реже. Чилиец Мендес тоже не впечатляет. Повезло с появлением 19-летней сенсации из Узбекистана, заиграл инсайд Файзуллаев, но подвиги Аббосбека и голы Чалов не делают ЦСКА претендентом на чемпионство. Напомним, что «Локомотив» и «Спартак» выиграли последние свои титулы после предыдущего успеха «армейцев». Акинфеев не был чемпионом с 2016-го года. Но если входить в сезон с Заболотным в роли основного центрфорварда, без профильного левого защитника, без возвращения Фернандеса, которого перехватил «Зенит», и без центральных хавбеков с умением отобрать мяч, то получите седьмое место вместо первого. Всё по делу, у «армейцев» есть просветления в игре, но 10 осечек в 16 турах это много.
«Спартак», 6 очков отставания от «Зенита»
Этим москвичам сегодня нужны три очка в Грозном. Ведь если «Локомотив» сыграет вничью с «Зенитом», то отставание Абаскаля от Семака сократится до четырех пунктов. И это заявка на весну, когда после длительной паузы у чемпионов могут возникнуть проблемы с набором игроками формы. Требования к себе в «Зените» точно снизили. Вот только фавориты редко позволяют себе ужасные матчи против «Спартака». «Красно-белые» до старта сезона были ближе всех к чемпионской борьбе с петербуржцами, но огромные потраченные на состав и зарплаты футболистов деньги не помогли. Не хватает спокойной игры в защите. Дуарте, Чернов, Бабич и Джикия не на пике формы. Нет профильного опорника – Литвинов любит идти вперед, а также играл в защите. Порой «Спартак» не может обыграть даже резервный состав «Оренбурга», как случилось на днях. Соболев и Промес делают многое, чтобы москвичи не утонули в таблице, есть парочка талантливых молодых ребят, но Абаскаль тянет команду на дно, ведь проиграл пять матчей. И даже в Воронеже против «Факела» дело не только в состоянии газона. Неопытный тренер – первая причина, почему сильный по меркам РПЛ «Спартак» не набрал столько очков, как «Краснодар». Поражение от Ивича и разгром в Самаре 4:0 указывают на незрелость команды. А поскольку ветераны – Мозес, Зобнин, Джикия и Селихов, не набрали чемпионский темп, только Промес отдувается за опытных игроков, то некому сбалансировать ошибки тренера Абаскаля классом, как порой случается у «Зенита», когда Семак плох, а его бразильцы хороши.
«Динамо», 5 очков отставания от «Зенита»
Тренеру Личке обиднее всех, упустил исторический шанс. Достаточно было не чудить в защите против «Сочи» и забить один мяч «Факелу», чтобы сейчас с 32 пунктами делить второе место с «Краснодаром». Или даже лучше, могли идти на чистой первой строчке. Помним лишние ничьи «Динамо» против середняков, когда обстоятельства помогали сыграть иначе. Но фанаты клуба знают, что потерять могут даже преимущество в два мяча. И одновременно речь о команде, которая трижды за год обыграла «Зенит». И это многое говорит о классе и характере футболистов. У «Динамо» на старте сезона было два неудачных матча, ведь Личка наивно пытался сделать в Москве богатый «Оренбург». Затем наставник внес коррективы, уже футболисты не поспевали. Грубые ошибки в защите случаются почти в каждом матче РПЛ, у вратарей «Динамо» всего четыре «сухаря» на двоих. Нестабильные результаты завели в плотную группу команд, где четыре московских клуба и «Рубин». У каждого будет шанс обойти «Крылья Советов» и подобраться к «Краснодару». У «Динамо» игры против «Рубина» и «Факела». Если Битело поможет Тюкавину и Смолову найти свой результативный футбол – слабая реализация мешала москвичам, то именно команда Лички представит столицу в чемпионской схватке. Бывали в шаге от второго места со Шварцем, а «Зенит» в этом году сам не без греха. Семак провел добрый десяток неубедительных поединков. Столичные клубы упустят историческую возможность, если не прибавят весной в надежде подкараулить осечки лидеров.
Не буду касаться других команд, остановлюсь только на своем Динамо. Не убавить - не прибавить, чемпион, как никогда дает соперникам возможность навязать борьбу в чемпионате за титул, но бело-синие сами обнуляют свои победы над конкурентами, теряя очки с командами из второй половины турнирной таблицы. Результаты последних двух туров года дадут ответ о серьезности их Притязаний на призы этого сезона. В гости к ним приезжает самый неудобный соперник Рубин, а потом выезд в Воронеж, где им предстоит играть скорее всего в непростых погодных условиях, да в добавок на "огороде", где сложно будет продемонстрировать преимущество в технике и на первый план выйдет физика. Баланс личных встреч этого столетия с Воронежем и Казанью у Динамо в пользу соперников. Победы в матчах не только смогут поправить статистику, но и позволят болельщикам и футбольным экспертам оценить шансы москвичей в весенней части чемпионата. Болейте за своих, а не против чужих!
Не буду касаться других команд, остановлюсь только на своем Динамо. Не убавить - не прибавить, чемпион, как никогда дает соперникам возможность навязать борьбу в чемпионате за титул, но бело-синие сами обнуляют свои победы над конкурентами, теряя очки с командами из второй половины турнирной таблицы. Результаты последних двух туров года дадут ответ о серьезности их Притязаний на призы этого сезона. В гости к ним приезжает самый неудобный соперник Рубин, а потом выезд в Воронеж, где им предстоит играть скорее всего в непростых погодных условиях, да в добавок на "огороде", где сложно будет продемонстрировать преимущество в технике и на первый план выйдет физика. Баланс личных встреч этого столетия с Воронежем и Казанью у Динамо в пользу соперников. Победы в матчах не только смогут поправить статистику, но и позволят болельщикам и футбольным экспертам оценить шансы москвичей в весенней части чемпионата. Болейте за своих, а не против чужих!
Ну 5 очков Динамо и не так много. Зенит тоже еще может потерять очки. посмотрим уже весной как будут все играть.
Ну 5 очков Динамо и не так много. Зенит тоже еще может потерять очки. посмотрим уже весной как будут все играть.