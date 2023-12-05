У Алексея Миранчука тяжёлый выбор. Пробился в старт ослабевшей «Аталанты», Гасперини не видит в нём лидера

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вчера, 15:23

Скамейка с еврокубками – против статуса лидера в середняке.

Об Алексее Миранчуке в Серии А почти успели забыть – после возвращения в «Аталанту» у него было слишком мало игровой практики. Шли разговоры, что «бергамаскам» необходимо пойти на уступки, чтобы получить за не пригодившегося полузащитника хоть что-то. Тем более спрос был. Но Гасперини упорствовал, что хавбек ему нужен – сейчас становится понятно, зачем.

Два матча в старте – Миранчук добавляет глубины скамейке

Претензии были, когда российский исполнитель получал крупицы игрового времени на старте чемпионата. Но то был период восстановления после травмы. Гасперини планомерно подводил игрока к основной обойме – тогда же агент футболиста рассказывал:

Вчера, 30 августа, Алексей провёл первую полноценную тренировку с командой. У него состоялся хороший и продуктивный разговор с Гасперини, во время которого тренер сказал: «Лёша, спокойно готовься. В сборную не поедешь. Мы за тобой следили, мы тебя знаем, всё будет хорошо. У тебя будут шансы, так что работай.

10-20 минут на поле сложно было назвать шансами – больше Алексей стал играть к октябрю, тогда его позиция в клубе прояснилась. Наставник „бергамасков“ не врал, когда обнадёживал хавбека. Миранчук – не игрок стартового состава. Но он необходим „Аталанте“ в момент, когда начнёт сказываться усталость лидеров, потребуется глубина скамейки.

После октябрьской паузы на игры сборных Алексей отыграл 45 минут с „Дженоа“ (2:0) в чемпионате. А в ноябре провёл полный матч с „Удинезе“ (1:1), провёл 21 минуту на поле уже в Лиге Европы, причём против „Спортинга“ (1:1). Теперь – попадание в старт против „Торино“ (0:3).

Ротации не хватает для стабильности в чемпионате

Необходимость ротации видна даже в результатах коллектива из Бергамо. Они отлично ворвались в новый сезон, на протяжении первых 10 туров держались в зоне ЛЧ . При этом отлично проявляли себя и в Лиге Европы (шли в лидерах). По мере продвижения позиции в еврокубках „бергамаски“ сохраняют, чего не скажешь о чемпионате. Начиная с ноября, подопечные Джан Пьеро Гасперини трижды потерпели поражение (1:2 с „Интером“, 1:2 с „Наполи“ и 0:3 от „Торино“), 1 раз сыграли вничью (1:1 с „Удинезе“). Можно списать это на класс соперников – те же неаполитанцы борются за лидерство, а „Интер“ это лидерство удерживает.

Но даже по игре с „Торино“ видно – команде не хватает свежести, обновление коллектива проходит тяжело. Летом „Аталанта“ подписала форварда Эль-Билаля Туре – до сих пор он не появляется на поле из-за травмы. Также в группу атаки взяли Скамакку, арендовали у „Милана“ Шарля Де Кетеларе. Они вписались в стартовую обойму и часто получают игровую практику, плюс есть Лукман. Только исполнителям не хватает сыгранности – а опытные лидеры всё чаще выпадают из обоймы.

Так, Луис Муриэль продолжает появляться с первых минут в Лиге Европы, но гораздо реже стал играть в национальном первенстве. Марио Пашалич уже просто не выдерживает конкуренцию. При таких вводных становится понятной и просадка „Аталанты“ — конкурировать за Лигу чемпионов „бергамаски“ в текущем состоянии не могут.

Быть просто хорошим – мало

При командном спаде „Аталанты“ общей погоды Алексей Миранчук не портит. Ему периодически не хватает движения, чтобы поддерживать темп атаки, но видением поля и манерой обращения с мячом исполнитель этот недостаток периодически компенсирует. Многое зависит от формы хавбека. Например, российский футболист отлично вписался в игру против „Спортинга“.

В 4-м туре ЛЕ Алексей заменил Копмейнерса – вышел ближе к правому флангу под Муриэлем. И тогда он уверенно действовал на мяче, дважды опасно пробил по воротам, один раз сам заработал себе момент для удара. И не допускал потерь мяча, обостряя за счёт передач в касание.

Проблема в том, что даже так Алексей остаётся просто неплохим исполнителем для итальянского клуба, борющегося за зону еврокубков. Когда в отличной форме – хорошим. А этого мало.

Надеяться на „Торино“, искать другую команду или смириться

Поэтому в положении Алексея Миранчука нет позитивных изменений. И опять наступает пора для тяжёлого выбора. В Россию полузащитник возвращаться не хочет – предпочитает ещё поиграть в Европе. Значит, вариант с „Локомотивом“ отметается. Дальше – сложнее.

Надо понять, готов ли исполнитель согласиться на амплуа игрока запаса. На большее в топ-клубе Миранчук не сможет рассчитывать. К тому же Гасперини так до сих пор и не отказался от россиянина – значит, в этой роли футболист ему вполне подходит. Из плюсов – еврокубки, больше топ-матчей. Из минусов – мало времени на поле.

Другой вариант – вспомнить „Торино“. Там Алексей был одним из лидеров, Иван Юрич полагался на него как на свободного художника при общем крене в сторону грубой силы. Этот путь уже проверен – Миранчук знает, как его будут использовать, а „Торино“ готов сделать новое предложение. Но тогда придётся на какое-то время (может, и навсегда) отказаться от еврокубков.

Или идти на риск – не дожидаться, пока туринцы уговорят „бергамасков“ на более скромный ценник, а искать другие варианты. Но это опять неизвестность. С ней и новыми испытаниями Алексею в 28 лет справляться будет тяжелее, чем в 24.