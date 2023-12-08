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«Вулверхэмптон» – «Ноттингем Форест»: прогноз и ставки от БК Pinnacle

вчера, 17:42
«Вулверхэмптон» – «Ноттингем Форест»: прогноз и ставки от БК Pinnacle

Представляем обзор линии БК Pinnacle и вариант для ставки на матч 16-го тура Премьер-лиги чемпионата Англии «Вулверхэмптон» – «Ноттингем Форест», который состоится 9 декабря 2023 года

«Вулверхэмптон»

«Волки» на сегодняшний день в турнирной таблице АПЛ находятся на тринадцатой строчке турнирной таблицы. Предлагаем ознакомиться с результатами недавних матчей с участием «бродяг». С разницей в один мяч «Вулверхэмптон» потерпел поражение от «дачников» из Фулема (2:3). «Канониры» взяли верх над «волками» в матче позапрошлого тура (2:1).

5 декабря «бродяги» дома выиграли с минимальным счётом «бордовых». Победный гол в игре забил нападающий Хи Чхан Хван.

«Ноттингем Форест»

«Лесники» в турнирной таблице Премьер-лиги занимают после пятнадцати туров шестнадцатое место. Рассмотрим несколько футбольных поединков с участием «Фореста» за последнее время. В четырёх крайних матчах «красные» проиграли своим соперникам. В один гол «Брайтон» выиграл у «Ноттингема» в гостях в матче 13-го тура чемпионата Англии (3:2). С минимальным счётом «лесники» дома уступили «Эвертону».

6 декабря со счётом 5:0 «Фулхэм» одержал уверенную победу над «Форестом».

Котировки БК Pinnacle

  • Победит «Вулверхэмптон» – 1.89
  • Ничья – 3.65
  • Победит «Ноттингем Форест» – 4.20
  • Победит «Вулверхэмптон» с форой -1.5 – 3.20
  • Обе забьют — нет – 1.94
  • Обе забьют — да – 1.90
  • Тотал голов больше 2.5 – 2.01
  • Тотал голов меньше 2.5 – 1.84

Статистика

  • Четыре очные встречи команд из пяти крайних завершились в основное время исходом тотал меньше 2.5 мячей за игру
  • Две победы одержали «волки» в пяти последних встречах
  • За аналогичный период «лесники» выиграли только в одном поединке.

Прогноз

С коэффициентом 1.84 компания Pinnacle предлагает в предстоящем футбольном поединке сделать ставку на тотал меньше 2.5 голов за матч. Статистика личных матчей команд подсказывает нам, что данный исход наиболее вероятный.

Все комментарии
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вчера в 18:35
Фаворитом считается “Вулверхэмптон”, основываясь на их текущей позиции в турнирной таблице и результатах последних матчей. Однако, “Ноттингем Форест” может преподнести сюрприз, учитывая их неутешительные результаты в последних играх. Матч будет интересным для просмотра, и исход его предсказать сложно.
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