«Вулверхэмптон» – «Ноттингем Форест»: прогноз и ставки от БК Pinnacle

Представляем обзор линии БК Pinnacle и вариант для ставки на матч 16-го тура Премьер-лиги чемпионата Англии «Вулверхэмптон» – «Ноттингем Форест», который состоится 9 декабря 2023 года
«Вулверхэмптон»
«Волки» на сегодняшний день в турнирной таблице АПЛ находятся на тринадцатой строчке турнирной таблицы. Предлагаем ознакомиться с результатами недавних матчей с участием «бродяг». С разницей в один мяч «Вулверхэмптон» потерпел поражение от «дачников» из Фулема (2:3). «Канониры» взяли верх над «волками» в матче позапрошлого тура (2:1).
5 декабря «бродяги» дома выиграли с минимальным счётом «бордовых». Победный гол в игре забил нападающий Хи Чхан Хван.
«Ноттингем Форест»
«Лесники» в турнирной таблице Премьер-лиги занимают после пятнадцати туров шестнадцатое место. Рассмотрим несколько футбольных поединков с участием «Фореста» за последнее время. В четырёх крайних матчах «красные» проиграли своим соперникам. В один гол «Брайтон» выиграл у «Ноттингема» в гостях в матче 13-го тура чемпионата Англии (3:2). С минимальным счётом «лесники» дома уступили «Эвертону».
6 декабря со счётом 5:0 «Фулхэм» одержал уверенную победу над «Форестом».
Котировки БК Pinnacle
- Победит «Вулверхэмптон» – 1.89
- Ничья – 3.65
- Победит «Ноттингем Форест» – 4.20
- Победит «Вулверхэмптон» с форой -1.5 – 3.20
- Обе забьют — нет – 1.94
- Обе забьют — да – 1.90
- Тотал голов больше 2.5 – 2.01
- Тотал голов меньше 2.5 – 1.84
Статистика
- Четыре очные встречи команд из пяти крайних завершились в основное время исходом тотал меньше 2.5 мячей за игру
- Две победы одержали «волки» в пяти последних встречах
- За аналогичный период «лесники» выиграли только в одном поединке.
Прогноз
С коэффициентом 1.84 компания Pinnacle предлагает в предстоящем футбольном поединке сделать ставку на тотал меньше 2.5 голов за матч. Статистика личных матчей команд подсказывает нам, что данный исход наиболее вероятный.