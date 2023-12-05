Поражение – отставка. От увольнения Тен Хага спасёт победа над «Челси», дома у МЮ преимущество

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вчера, 22:38

Но гости набрали отличный ход.

Манкунианцы летят в пропасть

По-другому результаты команды с амбициями гранда не назовёшь. «Манчестер Юнайтед» серьёзно отстал от первой пятёрки Премьер-Лиги. Учитывая, что там началась серьёзнейшая борьба, вклиниться «красным дьяволам» практически невозможно. Уже от «Тоттенхэма» отстали на 3 очка, 5 баллов до «Астон Виллы». Клубы из топ-3 вообще оторвались на 6-9 очков.

Возможно, для МЮ это и не было бы проблемой – только они с начала сезона не выиграли ни одного принципиального противостояния. Со «шпорами» во 2-м туре – 0:2, 1:3 от «Арсенала», те же 1:3 от на тот момент сильного «Брайтона», с «Ман Сити» 0:3. Теперь минимальное поражение от «Ньюкасла».

Сложности есть и за пределами чемпионата. В Лиге чемпионов англичане загнали себя в тупик. В группе с «Баварией», «Галатасараем» и «Копенгагеном» путёвка в ЛЧ для «красных дьяволов» вообще не должна была быть проблемой. Но после ещё объяснимого поражения от «Баварии» (3:4) подопечные Эрика тен Хага выдали провальную домашнюю игру с «Галатасараем» (2:3). В 3-м туре с трудом обыграли датчан – и «Копенгаген» умудрился взять реванш в следующей встрече! После – ничья в Стамбуле.

Сейчас судьба «Юнайтед» в ЛЧ целиком зависит от их матча с «Баварией». Клуб сам отложил решение важнейшей задачи до наиболее тяжёлого поединка. Чтобы ворваться на 2-е место и выйти в плей-офф ЛЧ , нужна победа над мюнхенцами. И не только – игра «Копенгагена» и «Галатасарая» должна закончиться ничьей. Больше верится в вылет МЮ .

Тен Хаг потерял раздевалку

У голландского наставника почти не остаётся шансов сохранить должность в МЮ . Кажется, он безвозвратно испортил отношения с игроками.

По последним данным, у многих накопились претензии. Футболисты выражают недовольство стилем игры, слишком тяжёлыми тренировками, обилием бега – не понимают, зачем его так много на занятиях. У более опытных исполнителей состоялся разговор с менеджером о положении клуба. Игроки через свой опыт пытались донести, что тен Хагу стоит быть внимательнее к своим подопечным. Но специалист полагается только на свои принципы.

Вдобавок всё больше угнетает ситуация с Джейдоном Санчо – англичанин уже тренируется с детьми и ест в одиночестве.

Ещё недавно голландского менеджера поддерживали, несмотря на противоречивую игру. Но с того момента прогресса тен Хаг не добился. Вдобавок к недоверию игроков терпение теряет руководство. По слухам, они уже ищут Эрику замену, один из вариантов – Карло Анчелотти.

«Челси» гораздо лучше в топ-матчах

Хотя ещё в первых турах казалось, что «аристократы» останутся в болоте вместе с МЮ . Всё началось с ничьей в дерби с «Арсеналом». «Синие» уже болтались в середине таблицы, а впереди ожидались тяжелейшие матчи – «Челси» ничего бы не потерял. Но у «канониров» удалось забрать 1 балл. После поражения от «Брентфорда» — разгромная победа-сенсация против «Тоттенхэма».

На пик эмоций «аристократы» вышли, когда связали «Манчестер Сити» и забрали ничью (4:4). Почеттино восхищался:

Я очень горжусь, я доволен. Считаю, что всю похвалу заслуживают игроки. Мы играли с лучшей командой в мире, на мой взгляд. Слишком много всего, чем я могу гордиться. Нам все еще нужно совершенствоваться, это процесс создания проекта. Этот опыт улучшит нашу команду, нам нужно использовать его и перенести в будущее.

Недавно лондонцы реабилитировались за гостевое поражение от «Ньюкасла» победой над «Брайтоном». Всё это – серьёзные соперники, которые идут выше. И учитывая, что перед началом напряжённого отрезка болельщики «синих» вообще не питали надежд, такие показатели – чудо.

В результатах топ-игр с показателями МЮ есть сильнейший контраст – даже в гостях у «Челси» будет серьёзное психологическое преимущество.

«Синие» прогрессируют, до топ-5 – 8 очков

Очень уж быстро меняется состав кризисных топ-клубов АПЛ . Ещё в прошлом сезоне такими были «Ливерпуль» и «Челси», на финише добавился «Тоттенхэм». В текущей кампании «красные» и «шпоры» улучшили позиции, к «аристократам» добавился МЮ . А теперь и «синие» готовы оставить «Юнайтед» в одиночестве.

Следствие огненного отрезка для лондонцев – укрепившиеся позиции в Премьер-Лиге. А всё благодаря тому, что Почеттино, очевидно, нашёл-таки оптимальные сочетания и перешёл с «3-4-2-1» на более привычную схему «4-2-3-1». Обойма стабилизировалась, лондонцы поступательно двигаются выше. Перед дерби с «Арсеналом» «аристократы» шли 11-ми. Позже закрепились в десятке. Сейчас «Челси» наработал небольшой отрыв от команд ниже (3-4 очка). Плюс в случае победы над МЮ получится рвануть вперед – вплоть до 8-й строчки. Отставание от топ-5 – 8 баллов, 10 очков до зоны ЛЧ . И то и то поправимо.

У клубов упорное противостояние – вполне могут ограничиться ничьей

Лондонцам, чтобы встать в один ряд с «Юнайтед» и «Ньюкаслом», требуется победа над манкунианцами. Но победы-то в их играх случаются редко. В мае в домашних стенах сильнее был МЮ . До этого – целых 5 матчей без победителя.