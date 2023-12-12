В АПЛ – самая жаркая борьба. В лидерах были «Брайтон» и кризисные «Ливерпуль» с «Тоттенхэмом»

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вчера, 15:04

Пока никому не хватило стабильности.

Не каждый раз увидишь, чтобы «Манчестер Сити» или «Арсенал» так скоро отпускал лидерство в чемпионате – но для текущего сезона это норма. В Премьер-Лиге к семнадцатому туру уже несколько раз менялся лидер. Отслеживаем, кто кому приходил на смену. Первые два тура в расчёт не берём – тогда велико влияние случая, о чём говорит лидерство «Брайтона» и «Ньюкасла».

С третьего по седьмой и с одиннадцатого по двенадцатый туры – лидерство «Манчестер Сити»

Подопечные Пепа Гвардиолы – по-прежнему фавориты АПЛ , но с оговорками. Прежде всего – из-за спада. У него сразу несколько возможных причин, которые показывают глубину кризиса. Поэтому выбить «небесно-голубых» с 1-й строчки оказалось проще, чем раньше.

И даже так – одними из первых в лидеры вырвались именно «горожане». Они выдали 6 побед подряд на старте кампании – потом опустились на 3-е место из-за поражений от «Вулверхэмптона» и «Арсенала». После этого пришлось дожидаться ошибки конкурента – «шпоры» просели после 10-го тура. Тогда «Манчестер Сити» и вернулся на привычное место. Правда, теперь – лишь на 2 тура.

С 12 тура стало только хуже – банда Гвардиолы потеряла очки с «Челси», «Ливерпулем» и «Тоттенхэмом». Затем вообще проиграла «Астон Вилле». Небывалое дело для гегемона Премьер-Лиги! Зато сразу ясно, почему «горожанам» ещё не удалось оторваться от остальных в чемпионате, устроив гонку с кем-то из парочки «Арсенал»-«Ливерпуль».

«Тоттенхэм» заставил верить в чудо с восьмого по десятый туры

«Манчестер Сити» заслуженно остаётся среди лучших в АПЛ – заслуженно и борется за лидерство. Но это торжество цифр, холодного расчёта, класса менеджеров. «Тоттенхэм» – пусть и на короткий срок – вернул нас во время, когда даже «Лестеру» оказалось по силам обойти толстосумов и взять титул.

«Шпор» никто перед стартом сезона не воспринимал всерьёз. Коллектив только вступал в стадию перестройки – тем более с неоднозначным выбором на пост главного тренера. Анге Постекоглу получал первый опыт в АПЛ , ему нужно было выстроить для «шпор» будущее без Харри Кейна и с новыми лидерами. Поэтому и отнеслись бы спокойно, если лондонцы остались бы за пределами топ-5

Только австралиец настолько лихо взялся за исполнение задач, что команда сразу вернулась в зону ЛЧ . Сон раскрылся на позиции форварда, системообразующим игроком стал Джеймс Мэддисон, отлично играли и Кулусевски с Ришарлисоном. В итоге удалось воспользоваться двумя поражениями «Манчестер Сити» и ворваться на 1-е место.

Правда, конкуренция осталась феноменальной, а у «Тоттенхэма» нет для этого нужного запаса прочности. С «Челси» получился откровенно провальный матч – к дерби в лазарете у «шпор» оказались сразу несколько исполнителей, наслоились два удаления, пришлось менять травмированного Мэддисона. Затем – ещё 3 игры без побед, предельная нестабильность против «Вест Хэма» и очередное поражение. Всё развалилось – а фундамент оказался настолько зыбким, что лондонцы сейчас идут на 5-й строчке.

С тринадцатого по пятнадцатый туры – «Арсенал» вернул торжество топ-менеджмента

«Канониры» с недавних пор – тоже про грамотный менеджмент. Постепенно клуб нарастил вес, Микель Артета сколотил отличный костяк и набрался опыта в недавней чемпионской гонке. Летом «Арсенал» сделал решающий бросок, выложив почти 235 миллионов евро за Райса, Хаверца, Тимбера и других новичков.

Но первые туры ушли на настройку новых функций – из-за минимальных побед над «Ноттингемом» и «Кристал Пэлас», ничьей с «Фулхэмом» коллектив оставался в тени. Плюс к 11-му туру добавились 2:2 с «Тоттенхэмом» и «Челси», поражение от «Ньюкасла» (0:1). Разница в том, что эти осечки распределились по дистанции равномерно, а конкуренты только начинали терпеть неудачи – зато одну за другой.

«Арсенал» оказался на 1-м месте после победы над «Брентфордом» в 13-м туре. Позднее ещё разобрался с «Вулверхэмтопоном» и «Лутоном». Только, как и в случае с «Манчестер Сити», лидерства в чемпионате «пушкарей» лишила единственная осечка. И тоже с «Астон Виллой» (Эмери, видимо, знает секрет успеха против топ-клубов). «Львы» снова добыли минимальную победу над лидером первенства – и продолжили уверенную поступь.

Лидерство «Ливерпуля» – шестандатый тур — …

«Мерсисайдцы» только вспоминают, каково это – быть 1-ми в Премьер-Лиге. До этого Юрген Клопп влиял на расклады в турнирной таблице из тени. Отобрал, например, очки у «Манчестер Сити» — и освободил путь на вершину для «Арсенала». До этого становился одним из виновников крушения «Брайтона».

«Красные» вообще успели проделать огромный путь за крайне короткий срок – летом они начинали примерно с тех же позиций, что «Тоттенхэм». И тем, и тем требовалось обновление. «Ливерпулю» даже более серьёзное – предстояло полностью пересобрать центр поля. С другой стороны, для этого у клуба был проверенный временем селекционный блок и тренерский штаб – а «шпоры» вступали в новую эпоху с необстрелянным тренером.

Перестройка для «мерсисайдцев» прошла в разы менее болезненно, выздоровели они уже к новому сезону. После ничьей с «Челси» были победы над «Ньюкаслом» и ещё не разогнавшейся «Астон Виллой» и 1 поражение в 16 турах. Для Клоппа тише едешь – дальше будешь. Поэтому он обострил ситуацию, отобрав очки у «Манчестер Сити». Затем дождался осечки «Арсенала» — и уже сам оказался на 1-й строчке.

Хотя и в этом случае всё может быстро измениться. Дистанция показывает, что и у «Ливерпуля», и у «Манчестер Сити», и у «Арсенала» нет тотального преимущества в классе. Они ошибаются, как и остальные. Даже «Астон Вилла» в последних турах более стабильна. Поэтому есть много шансов, что в ближайшее время кто-то опять столкнёт «мерсисайдцев».