«Славия» Прага – «Серветт»: прогноз и ставки от БК Pinnacle

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вчера, 20:45

Представляем обзор линии БК Pinnacle и вариант для ставки на матч 6-го тура Лиги Европы «Славия» Прага – «Серветт», который состоится 14 декабря 2023 года

«Славия» Прага

Первую строчку турнирной таблицы группы G занимает пражская «Славия» за тур до окончания группового раунда Лиги Европы. Вспомним недавние футбольные поединки с участием «красно-белых». В шести крайних матчах «лоскутные» выигрывают своих соперников. Со счётом 2:3 «Шериф» уступил пражской «Славии» в пятом туре группового раунда Лиги Европы. После дополнительного времени «красно-белые» обыграли в 1/8 Кубка Молдовы команду «Градец-Кралове».

На прошлых выходных «лоскутные» со счётом 2:0 взяли верх над клубом «Млада-Болеслав».

«Серветт»

«Гранатовые» в турнирной таблице своей группы находятся на третьем месте. Улучшить или ухудшить своё турнирное положение команда не сможет. Освежим в памяти результаты недавних матчей с участием «Серветта». В матче 5-го тура группового раунда Лиги Европы «гранатовые» на своём поле раскатали ничью с «Волчицей» (1:1). С таким же счётом вничью сыграл «Серветт» с командой «Янг Бойз» в позапрошлом туре Суперлиги Швейцарии.

9 декабря миром разошлись «гранатовые» с «Лозанной» (1:1).

Котировки БК Pinnacle

Победит «Славия» Прага – 1.37

Ничья – 5.00

Победит «Серветт» – 8.20

Победит «Славия» Прага с форой -1.5 – 2.02

Обе забьют — нет – 1.77

Обе забьют — да – 2.05

Тотал голов больше 2.5 – 1.69

Тотал голов меньше 2.5 – 2.13

Статистика

Четыре очные встречи команд из пяти крайних завершились исходом тотал меньше 2.5 мячей за игру

Восемь побед одержали «лоскутные» в десяти крайних матчах

За аналогичный период «гранатовые» обыграли своих оппонентов в шести поединках.

Прогноз

Если «Славия» смогла обыграть «Серветт» в гостях, то и на своём поле справится с «гранатовыми». В будущей встрече компания Pinnacle предлагает ставку сделать с коэффициентом 1.37 на победу «Славии».