«Славия» Прага – «Серветт»: прогноз и ставки от БК Pinnacle

Представляем обзор линии БК Pinnacle и вариант для ставки на матч 6-го тура Лиги Европы «Славия» Прага – «Серветт», который состоится 14 декабря 2023 года
«Славия» Прага
Первую строчку турнирной таблицы группы G занимает пражская «Славия» за тур до окончания группового раунда Лиги Европы. Вспомним недавние футбольные поединки с участием «красно-белых». В шести крайних матчах «лоскутные» выигрывают своих соперников. Со счётом 2:3 «Шериф» уступил пражской «Славии» в пятом туре группового раунда Лиги Европы. После дополнительного времени «красно-белые» обыграли в 1/8 Кубка Молдовы команду «Градец-Кралове».
На прошлых выходных «лоскутные» со счётом 2:0 взяли верх над клубом «Млада-Болеслав».
«Серветт»
«Гранатовые» в турнирной таблице своей группы находятся на третьем месте. Улучшить или ухудшить своё турнирное положение команда не сможет. Освежим в памяти результаты недавних матчей с участием «Серветта». В матче 5-го тура группового раунда Лиги Европы «гранатовые» на своём поле раскатали ничью с «Волчицей» (1:1). С таким же счётом вничью сыграл «Серветт» с командой «Янг Бойз» в позапрошлом туре Суперлиги Швейцарии.
9 декабря миром разошлись «гранатовые» с «Лозанной» (1:1).
Котировки БК Pinnacle
- Победит «Славия» Прага – 1.37
- Ничья – 5.00
- Победит «Серветт» – 8.20
- Победит «Славия» Прага с форой -1.5 – 2.02
- Обе забьют — нет – 1.77
- Обе забьют — да – 2.05
- Тотал голов больше 2.5 – 1.69
- Тотал голов меньше 2.5 – 2.13
Статистика
- Четыре очные встречи команд из пяти крайних завершились исходом тотал меньше 2.5 мячей за игру
- Восемь побед одержали «лоскутные» в десяти крайних матчах
- За аналогичный период «гранатовые» обыграли своих оппонентов в шести поединках.
Прогноз
Если «Славия» смогла обыграть «Серветт» в гостях, то и на своём поле справится с «гранатовыми». В будущей встрече компания Pinnacle предлагает ставку сделать с коэффициентом 1.37 на победу «Славии».