«Брентфорд» – «Астон Вилла»: прогноз и ставки от БК Pinnacle

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сегодня, 00:06

Представляем обзор линии БК Pinnacle и вариант для ставки на матч 17-го тура Премьер-лиги чемпионата Англии «Брентфорд» – «Астон Вилла», который состоится 17 декабря 2023 года

«Брентфорд»

«Пчёлы» на сегодняшний день в турнирной таблице чемпионата Англии занимают двенадцатое место. Вспомним несколько футбольных поединков с участием команды за последнее время. С разницей в пару мячей «Брентфорд» взял верх над «шляпниками» из Лутона в рамках матча 14-го тура Премьер-лиги (3:1). В позапрошлом туре «Брайтон» дома одержал победу над «красно-бело-чёрными» (2:1).

На прошлых выходных «пчёлы» проиграли в гостях «клинкам» из Шеффилда.

«Астон Вилла»

«Львы» из Бирмингема на данный момент находятся на третьем месте, уступая всего лишь пару очков «красным» из Ливерпуля. Освежим в памяти результаты недавних матчей с участием «вилланов», чтобы спрогнозировать возможный исход будущей встречи с «пчёлами». Со счётом 1:0 «Астон Вилла» обыграла «небесно-голубых» из Манчестера в матче 15-го тура чемпионата Англии. С таким же счётом в игре следующего тура «львы» взяли верх над «канонирами».

14 декабря ничейным исходом завершилась выездная игра с командой «Зриньски» в 6-ом туре Лиги конференций УЕФА (1:1).

Котировки БК Pinnacle

Победит «Брентфорд» – 3.15

Ничья – 3.65

Победит «Астон Вилла» – 2.22

Победит «Астон Вилла» с форой -1.5 – 3.90

Обе забьют — нет – 2.27

Обе забьют — да – 1.61

Тотал голов больше 2.5 – 1.73

Тотал голов меньше 2.5 – 2.11

Статистика

Четыре очные встречи команд из пяти крайних завершились исходом: обе забьют – да

Только в одной встрече из пяти последних «пчёлы» выиграли

Три победы одержали за аналогичный период «вилланы» в пяти крайних матчах.

Прогноз

В будущей встрече компания Pinnacle предлагает сделать ставку на победу «Астон Виллы» с коэффициентом 2.22. «Львы» не перестают удивлять в текущем сезоне. Если обыграли «канониров» и «горожан» из Манчестера, то и с «пчёлами» справятся.