«Айнтрахт» – «Боруссия» Мёнхенгладбах: прогноз и ставки от БК Pinnacle

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сегодня, 00:51

Представляем обзор линии БК Pinnacle и вариант для ставки на матч 16-го тура Бундеслиги чемпионата Германии «Айнтрахт» – «Боруссия» Мёнхенгладбах, который состоится 20 декабря 2023 года

«Айнтрахт»

Франкфуртские «орлы» в турнирной таблице чемпионата Германии занимают на сегодняшний день восьмое место. Рассмотрим недавние футбольные встречи с участием «Айнтрахта». С разницей в четыре гола «орлы» неожиданно взяли верх над мюнхенской «Баварией» в позапрошлом туре чемпионата(5:1). В сухую, пропустив пару мячей, франкфуртская команда проиграла в 6-ом туре Лиги конференций шотландскому «Абердину».

На прошлых выходных «фармацевты» из Леверкузена одержали победу над «орлами» со счётом 3:0.

«Боруссия» Мёнхенгладбах

«Жеребята» в турнирной таблице Бундеслиги находятся на одиннадцатой строчке. Предлагаем освежить в памяти результаты нескольких матчей «Боруссии» за последнее время. После дополнительного времени «чёрно-бело-зелёные» одержали победу над «волками» из Вольфсбурга в 1/8 Кубка Германии. В матче позапрошлого тура чемпионата с разницей в пару мячей «жеребята» уступили «железным» из Берлина (1:3).

15 декабря со счётом 2:2 «чёрно-бело-зелёные» раскатали ничью с «музыкантами» из Бремена.

Котировки БК Pinnacle

Победит «Айнтрахт» – 1.87

Ничья – 4.00

Победит «Боруссия» Мёнхенгладбах – 3.90

Победит «Айнтрахт» с форой -1.5 – 3.00

Обе забьют — нет – 2.34

Обе забьют — да – 1.58

Тотал голов больше 2.5 – 1.59

Тотал голов меньше 2.5 – 2.31

Статистика

Четыре крайние очные встречи команд завершились исходом: обе забьют – да

Только в одной встрече из пяти крайних «орлы» одержали победу

За такой же период «жеребята» выиграли своих соперников в двух поединках.

Прогноз

С коэффициентом 1.87 компания Pinnacle в будущей встрече предлагает сделать ставку на победу «Айнтрахта». В двух крайних матчах франкфуртская команда не забивает. Пришло время порадовать своих поклонников. Свои три очка «орлы» возьмут в предстоящем матче.