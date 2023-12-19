«Хайденхайм» – «Фрайбург»: прогноз и ставки от БК Pinnacle

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сегодня, 01:52

Представляем обзор линии БК Pinnacle и вариант для ставки на матч 16-го тура Бундеслиги чемпионата Германии «Хайденхайм» – «Фрайбург», который состоится 20 декабря 2023 года

«Хайденхайм»

Двенадцатую строчку турнирной таблицы Бундеслиги занимают на сегодняшний день «красно-синие». Предлагаем освежить в памяти результаты недавних матчей «Хайденхайма». В 13-ом туре чемпионата Германии «красно-синие» в гостях уступили «красным быкам» из Лейпцига (1:2). На своём поле с разницей в один мяч «Хайденхайм» одержал победу над клубом «Дармштадт 98» (3:2).

С минимальным счётом на прошлых выходных «красно-синие» взяли верх над «карнавальниками» из Майнца.

«Фрайбург»

«Бразильцы из Брайсгау» на сегодняшний день в турнирной таблице чемпионата Германии находятся на шестом месте. Рассмотрим несколько футбольных поединков с участием «Фрайбурга» за последнее время. В Вольфсбурге с минимальным счётом «бразильцы» обыграли в 14-ом туре Бундеслиги «волков». Во второй половине встречи победный гол забил австрийский нападающий Михаэль Грегорич. «Молотобойцы» на своём поле в 6-ом туре Лиги Европы обыграли «Фрайбург». «Вест Хэм» дважды поразил ворота «бразильцев из Брайсгау».

На прошлых выходных со счётом 2:0 «Фрайбург» выиграл у «козлов» из Кёльна.

Котировки БК Pinnacle

Победит «Хайденхайм» – 2.80

Ничья – 3.65

Победит «Фрайбург» – 2.44

Победит «Фрайбург» с форой -1.5 – 4.41

Обе забьют — нет – 2.29

Обе забьют — да – 1.60

Тотал голов больше 2.5 – 1.72

Тотал голов меньше 2.5 – 2.13

Статистика

В двух матчах из пяти крайних «красно-синие» проиграли

За аналогичный период только в одной встрече «Фрайбург» уступил

Всего лишь два гола пропустили «бразильцы из Брайсгау» в пяти последних матчах.

Прогноз

Компания Pinnacle в будущем матче ставку предлагает сделать на победу «Фрайбурга» с коэффициентом 2.44. На выезде обыграть «Хайденхайм» будет непросто, но гости справятся с этой задачей.