«Страсбург» – «Лилль»: прогноз и ставки от БК Pinnacle

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сегодня, 00:39

Представляем обзор линии БК Pinnacle и вариант для ставки на матч 17-го тура Лиги 1 чемпионата Франции «Страсбург» – «Лилль», который состоится 20 декабря 2023 года

«Страсбург»

После шестнадцати туров текущего сезона Лиги 1 «Le Racing» занимает девятое место. Вспомним несколько футбольных поединков с участием «Страсбурга» за последнее время. В Бресте «Страсбург» сыграл вничью с местными «пиратами» в рамках матча 12-го тура чемпионата Франции (1:1). С разницей в один мяч «сине-белые» на своём поле взяли верх над «Гавром» в позапрошлом туре Лиги 1 (2:1).

На прошлых выходных с таким же счётом 2:1 «Le Racing» выиграл в гостях у «Лорьяна».

«Лилль»

«Доги» на данный момент в турнирной таблице чемпионата Франции находятся на четвёртой строчке. Почти три месяца «Лилль» не проигрывает своим соперникам. Нулевую ничью раскатали подопечные Паулу Фонсеки с «Клермоном» в рамках матча 15-го тура Лиги 1. Забив три гола, «доги» обыграли в сухую «Клаксвик» в рамках матча 6-го тура группового раунда Лиги конференций.

17 декабря вничью со счётом 1:1 «Лилль» сыграл вничью с «парижанами».

Котировки БК Pinnacle

Победит «Страсбург» – 3.85

Ничья – 3.50

Победит «Лилль» – 2.02

Победит «Лилль» с форой -1.5 – 3.55

Обе забьют — нет – 1.93

Обе забьют — да – 1.91

Тотал голов больше 2.5 – 2.07

Тотал голов меньше 2.5 – 1.77

Статистика

Три очные встречи команд из пяти крайних завершились исходом тотал меньше 2.5 мячей за игру

Две победы одержал «Страсбург» в пяти последних матчах

За аналогичный период «Лилль» выиграл в трёх поединках.

Прогноз

В будущей встрече компания Pinnacle предлагает ставку сделать на победу «Лилля» с коэффициентом 2.02. У «догов» будет возможность сосредоточиться на внутреннем чемпионате пока в еврокубках перерыв. Три очка «Лилль» увезёт из Страсбурга.