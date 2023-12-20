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ПСВ – «Твенте»: прогноз и ставки от БК Pinnacle

сегодня, 01:10
ПСВ – «Твенте»: прогноз и ставки от БК Pinnacle

Представляем обзор линии БК Pinnacle и вариант для ставки на матч 1/16 Кубка Нидерландов ПСВ – «Твенте», который состоится 21 декабря 2023 года

ПСВ

После шестнадцати туров текущего сезона Эредивизи «красно-белые» занимают первое место. Вспомним недавние футбольные встречи с участием ПСВ. Со счётом 2:0 «крестьяне» взяли верх над «Херенвеном» в рамках матча 15-го тура чемпионата Нидерландов. В 6-ом туре группового этапа Лиги чемпионов «красно-белая армия» на своём поле сыграла вничью с «канонирами» (1:1).

На прошлых выходных уверенную победу со счётом 4:0 одержали «крестьяне» над командой АЗ.

«Твенте»

Третье место занимают на данный момент «красно-белые» в турнирной таблице чемпионата Нидерландов. Рассмотрим несколько матчей с участием «Твенте» за последнее время. В 14-ом туре Эредивизи «Гордость Востока» выиграла с разницей в пару мячей команду «Гоу Эхед Иглс» (3:1). В игре следующего тура «Тюккерс» взял верх над «Эксельсиором» со счётом 4:2. «Твенте» уступал в два гола, но «красно-белые» смогли одержать волевую победу над оппонентом.

17 декабря ничейным исходом завершилась выездная игра со «Спартой» (2:2).

Котировки БК Pinnacle

  • Победит ПСВ – 1.45
  • Ничья – 4.80
  • Победит «Твенте» – 6.20
  • Победит ПСВ с форой -1.5 – 2.10
  • Обе забьют — нет – 2.14
  • Обе забьют — да – 1.66
  • Тотал голов больше 3.5 – 2.19
  • Тотал голов меньше 3.5 – 1.63

Статистика

  • Шесть крайних очных матчей команд завершились исходом тотал больше 2.5 мячей за игру
  • Четыре победы одержали «крестьяне» в пяти последних матчах
  • За аналогичный период «Гордость Востока» выиграла своих соперников в двух футбольных поединках.

Прогноз

В предстоящем футбольном поединке компания Pinnacle предлагает ставку сделать с коэффициентом 2.19 на тотал больше 3.5 мячей за игру. Статистика очных встреч подсказывает нам, что с большой долей вероятности четыре гола на двоих команды забьют в будущей встрече.

Stillalivec
АВТОР
Stillalivec
Аналитика от БК Pinnacle
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Источник: Soccer.RuФото: фк псв
Все комментарии
Варвар7
Варвар7
сегодня в 03:59
ПСВ на данный момент значительно сильней соперника - Ф1(-1).
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