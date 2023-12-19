Soccer.ru
ГлавнаяНовостиЗаграница: трансферные слухиИспания. Примера 2023/2024

«Реал» не будет искать нового центрального защитника из-за травмы Алабы

вчера, 09:26

Защитник «Реала» Давид Алаба получил разрыв крестообразных связок. Вероятно, игрок пропустит остаток сезона и Евро-2024.

Сообщается, что «сливочные» не будут пытаться искать замену травмированным Алабе и Эдеру Милитао.

Если руководство клуба не изменит свою стратегию, то центр обороны закроют Антонио Рюдигер и Начо. Занимать эту позицию периодически будет и Орельен Тчуамени.

Покупка нового центрального защитника не является для команды из Мадрида приоритетом, она ищет левого латераля.

Подписывайся на Soccer.ru в ВК
Все новости
Слухи«Кристал Пэлас» намерен усилиться игроком «Челси»
Вчера, 14:56
Слухи«РБ Лейпциг» хочет купить Санчо
Вчера, 14:39
Слухи«Барселона» планирует приобрести молодого игрока «Дженоа»
18 декабря
Слухи«Ювентус» начал переговоры с «Манчестер Сити» о переходе Филлипса
18 декабря
СлухиВ ближайшие часы ван де Бек пройдёт медобследование в «Айнтрахте»
18 декабря
Нашли форварда, уведут голкипера у соседей. У «Челси» амбиционные трансферные планы
18 декабряВадим Багров в блоге Футбольный СкаутКомментарии3
Сортировать
Все комментарии
Juventus CR7
Juventus CR7
вчера в 14:46
У Королевского клуба есть запас прочности. Чтобы временно заменить Алабу, а нового игрока брать на эту позицию не имеет никакого смысла. Ето прекрасно все понимают в том числе и руководство!
Рой Макай
Рой Макай
вчера в 12:29
Для Реала потеря Алабы некритична, а вот для сборной Австрии да, ведь в кои то веки у австрийцев сильный состав, который может за что-то бороться.
Так Себе Аналитик
Так Себе Аналитик
вчера в 11:59
Не удивлюсь, если так и есть. Перес уже привык, что игрока с одной позиции можно переставить на другую, в прошлом году опорник Камавинга играл левого защитника, в этом атакущий полузащитник Лукас Васкес играет правого латераля.

На самом деле в этом есть некоторый резон, потому что Тчуамени как раз не впечатляет как созидатель и Модрича он никак не заменит, как бы не хотелось, и вообще далеко на свои 80 миллионов как не играл, так и не играет, и реально можно запихнуть его на ЦЗ, в полузащите от него мало проку.

И согласен по поводу левого латераля, он крайне нужен, Гарсия нервный и резкий, да и негабаритный, а Менди везде средний, всё-таки тот же Лукас Васкес/Карва играют по всему фронту и могут ворваться в штрафную или обыграться в стенку с полузащитниками, а Менди только в примитивную перепасовку может и никак не обострять. Нормального левого латераля в "Реале" нет, даже не-защитник Васкес куда более полезен, чем Менди, он ещё и в обороне как зверь борется.

У меня только вопросы насчёт пары Рюдигер-Начо, во всех матчах, где играл Начо, он был крайне ненадёжным, не думаю, что он как-то вывезет хотя бы матч со средней командой, а топы так порвут тогда оборону.
Маг_тм
Маг_тм
вчера в 10:06
Думаю можно было бы в Аренду кого-нибудь взять
112910415
112910415
вчера в 09:44
ну ... лучше бы нашли !
Вещий
Вещий
вчера в 09:37
Не думаю что это правильное решение Мадрида.... не дай Бог еще одна травма защитника и будет совсем печально.
drug01
drug01
вчера в 09:32
Они будут решать что им предпочительно заменить какую именно линию! Это вполне резонно!
Гость
Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
Отправить
 