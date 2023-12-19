«Реал» не будет искать нового центрального защитника из-за травмы Алабы

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вчера, 09:26

Защитник «Реала» получил разрыв крестообразных связок. Вероятно, игрок пропустит остаток сезона и Евро-2024.

Сообщается, что «сливочные» не будут пытаться искать замену травмированным Алабе и Эдеру Милитао.

Если руководство клуба не изменит свою стратегию, то центр обороны закроют Антонио Рюдигер и Начо. Занимать эту позицию периодически будет и Орельен Тчуамени.

Покупка нового центрального защитника не является для команды из Мадрида приоритетом, она ищет левого латераля.