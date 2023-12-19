«Реал» не будет искать нового центрального защитника из-за травмы Алабы

Защитник «Реала» Давид Алаба получил разрыв крестообразных связок. Вероятно, игрок пропустит остаток сезона и Евро-2024.
Сообщается, что «сливочные» не будут пытаться искать замену травмированным Алабе и Эдеру Милитао.
Если руководство клуба не изменит свою стратегию, то центр обороны закроют Антонио Рюдигер и Начо. Занимать эту позицию периодически будет и Орельен Тчуамени.
Покупка нового центрального защитника не является для команды из Мадрида приоритетом, она ищет левого латераля.
На самом деле в этом есть некоторый резон, потому что Тчуамени как раз не впечатляет как созидатель и Модрича он никак не заменит, как бы не хотелось, и вообще далеко на свои 80 миллионов как не играл, так и не играет, и реально можно запихнуть его на ЦЗ, в полузащите от него мало проку.
И согласен по поводу левого латераля, он крайне нужен, Гарсия нервный и резкий, да и негабаритный, а Менди везде средний, всё-таки тот же Лукас Васкес/Карва играют по всему фронту и могут ворваться в штрафную или обыграться в стенку с полузащитниками, а Менди только в примитивную перепасовку может и никак не обострять. Нормального левого латераля в "Реале" нет, даже не-защитник Васкес куда более полезен, чем Менди, он ещё и в обороне как зверь борется.
У меня только вопросы насчёт пары Рюдигер-Начо, во всех матчах, где играл Начо, он был крайне ненадёжным, не думаю, что он как-то вывезет хотя бы матч со средней командой, а топы так порвут тогда оборону.
На самом деле в этом есть некоторый резон, потому что Тчуамени как раз не впечатляет как созидатель и Модрича он никак не заменит, как бы не хотелось, и вообще далеко на свои 80 миллионов как не играл, так и не играет, и реально можно запихнуть его на ЦЗ, в полузащите от него мало проку.
И согласен по поводу левого латераля, он крайне нужен, Гарсия нервный и резкий, да и негабаритный, а Менди везде средний, всё-таки тот же Лукас Васкес/Карва играют по всему фронту и могут ворваться в штрафную или обыграться в стенку с полузащитниками, а Менди только в примитивную перепасовку может и никак не обострять. Нормального левого латераля в "Реале" нет, даже не-защитник Васкес куда более полезен, чем Менди, он ещё и в обороне как зверь борется.
У меня только вопросы насчёт пары Рюдигер-Начо, во всех матчах, где играл Начо, он был крайне ненадёжным, не думаю, что он как-то вывезет хотя бы матч со средней командой, а топы так порвут тогда оборону.