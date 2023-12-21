«Антверпен» – «Вестерло»: прогноз и ставки от БК Pinnacle

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сегодня, 01:37

Представляем обзор линии БК Pinnacle и вариант для ставки на матч 19-го тура Лиги Жюпиле чемпионата Бельгии «Антверпен» – «Вестерло», который состоится 23 декабря 2023 года

«Антверпен»

«Красные» на сегодняшний день в турнирной таблице Лиги Жюпиле находятся на пятой строчке. Рассмотрим недавние футбольные встречи с участием «Антверпена». С разницей в пару мячей «супер звёзды» выиграли у команды «Серкль Брюгге» в рамках матча 17-го тура чемпионата Бельгии (3:1). В рамках матча 6-го тура группового раунда Лиги чемпионов «красные» неожиданно обыграли дома «Барселону» (3:2).

На прошлых выходных со счётом 1:1 вничью завершилась домашняя игра с «Андерлехтом».

«Вестерло»

«Жёлто-синие» на данный момент в турнирной таблице чемпионата Бельгии занимают тринадцатое место. Освежим в памяти результаты нескольких матчей с участием команды за последнее время. С разницей в пару мячей «жёлто-синие» проиграли дома «Андерлехту» в матче 16-го тура Лиги Жюпиле (1:3). Со счётом 2:1 в гостях «жёлто-синие» обыграли команду «Кортрейк» в позапрошлом туре чемпионата.

15 декабря «Вестерло» выиграло со счётом 2:0 у «Эйпена».

Котировки БК Pinnacle

Победит «Антверпен» – 1.35

Ничья – 5.20

Победит «Вестерло» – 7.80

Победит «Вестерло» с форой -1.5 – 1.94

Обе забьют — нет – 1.94

Обе забьют — да – 1.83

Тотал голов больше 3.5 – 2.36

Тотал голов меньше 3.5 – 1.57

Статистика

Четыре крайние очные встречи команд завершились исходом тотал больше 2.5 мячей за игру

Из пяти последних матчей в четырёх «Антверпен» обыграл своих оппонентов

За аналогичный период «жёлто-синие» одержали две победы.

Прогноз

В предстоящем матче компания Pinnacle предлагает ставку сделать с коэффициентом 1.94 на победу команды «Антверпен» с форой -1.5 гола за игру. На кураже после победы над «Барсой» и ничьи с «Андерлехтом» в будущей встрече «красные» одержат уверенную победу.