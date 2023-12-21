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«Антверпен» – «Вестерло»: прогноз и ставки от БК Pinnacle

сегодня, 01:37
«Антверпен» – «Вестерло»: прогноз и ставки от БК Pinnacle

Представляем обзор линии БК Pinnacle и вариант для ставки на матч 19-го тура Лиги Жюпиле чемпионата Бельгии «Антверпен» – «Вестерло», который состоится 23 декабря 2023 года

«Антверпен»

«Красные» на сегодняшний день в турнирной таблице Лиги Жюпиле находятся на пятой строчке. Рассмотрим недавние футбольные встречи с участием «Антверпена». С разницей в пару мячей «супер звёзды» выиграли у команды «Серкль Брюгге» в рамках матча 17-го тура чемпионата Бельгии (3:1). В рамках матча 6-го тура группового раунда Лиги чемпионов «красные» неожиданно обыграли дома «Барселону» (3:2).

На прошлых выходных со счётом 1:1 вничью завершилась домашняя игра с «Андерлехтом».

«Вестерло»

«Жёлто-синие» на данный момент в турнирной таблице чемпионата Бельгии занимают тринадцатое место. Освежим в памяти результаты нескольких матчей с участием команды за последнее время. С разницей в пару мячей «жёлто-синие» проиграли дома «Андерлехту» в матче 16-го тура Лиги Жюпиле (1:3). Со счётом 2:1 в гостях «жёлто-синие» обыграли команду «Кортрейк» в позапрошлом туре чемпионата.

15 декабря «Вестерло» выиграло со счётом 2:0 у «Эйпена».

Котировки БК Pinnacle

  • Победит «Антверпен» – 1.35
  • Ничья – 5.20
  • Победит «Вестерло» – 7.80
  • Победит «Вестерло» с форой -1.5 – 1.94
  • Обе забьют — нет – 1.94
  • Обе забьют — да – 1.83
  • Тотал голов больше 3.5 – 2.36
  • Тотал голов меньше 3.5 – 1.57

Статистика

  • Четыре крайние очные встречи команд завершились исходом тотал больше 2.5 мячей за игру
  • Из пяти последних матчей в четырёх «Антверпен» обыграл своих оппонентов
  • За аналогичный период «жёлто-синие» одержали две победы.

Прогноз

В предстоящем матче компания Pinnacle предлагает ставку сделать с коэффициентом 1.94 на победу команды «Антверпен» с форой -1.5 гола за игру. На кураже после победы над «Барсой» и ничьи с «Андерлехтом» в будущей встрече «красные» одержат уверенную победу.

Все комментарии
idres
idres
сегодня в 09:15
Хозяева фавориты этого матча, поэтому можно поставить на их победу.
Варвар7
Варвар7
сегодня в 06:45
Хозяева в этом матче не должны испытать трудности с соперником всё указывает на их победу - Ф1 (-1).
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