«Фулхэм» – «Бёрнли»: прогноз и ставки от БК Pinnacle

Представляем обзор линии БК Pinnacle и вариант для ставки на матч 18-го тура Премьер-лиги чемпионата Англии «Фулхэм» – «Бёрнли», который состоится 23 декабря 2023 года
«Фулхэм»
«Дачники» на данный момент в турнирной таблице АПЛ находятся на одиннадцатой строчке. Рассмотрим недавние футбольные встречи с участием «Фулхэма», чтобы оценить шансы команды в предстоящем поединке с «бордовыми». В сухую, забив пять голов, «белые» взяли верх над «молотобойцами» в позапрошлом туре чемпионата Англии. Со счётом 0:3 «Фулхэм» потерпел поражение от «Ньюкасла».
19 декабря в четвертьфинале Кубка английской лиги после серии пенальти «дачники» выиграли у «Эвертона».
«Бёрнли»
«Бордовые» на сегодняшний день в турнирной таблице Премьер-лиги занимают предпоследнее место. Вспомним несколько матчей с участием «Бёрнли» за последнее время. С минимальным счётом «волки» из Вулверхэмптона взяли верх над «бордовыми» в рамках матча 15-го тура чемпионата Англии. Ничейным исходом завершилась выездная игра с «чайками» в позапрошлом туре АПЛ (1:1).
На прошлых выходных со счётом 0:2 «Бёрнли» проиграл дома «Эвертону».
Котировки БК Pinnacle
- Победит «Фулхэм» – 1.70
- Ничья – 3.95
- Победит «Бёрнли» – 5.00
- Победит «Фулхэм» с форой -1.5 – 2.77
- Обе забьют — нет – 1.90
- Обе забьют — да – 1.94
- Тотал голов больше 2.5 – 1.94
- Тотал голов меньше 2.5 – 1.90
Статистика
- Исходом тотал больше 2.5 мячей за игру завершились три очные встречи команд из пяти крайних
- Два поражения потерпели «дачники» в пяти последних матчах
- За аналогичный период «бордовые» проиграли своим соперникам в трёх встречах.
Прогноз
Компания Pinnacle предлагает ставку сделать с коэффициентом 1.70 на победу «Фулхэма». Свои три очка «белые» возьмут в предстоящем футбольном поединке с «бордовыми». В текущем сезоне в гостях «Бёрнли» редко отбирает очки у конкурентов.