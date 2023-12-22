«Фулхэм» – «Бёрнли»: прогноз и ставки от БК Pinnacle

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вчера, 20:13

Представляем обзор линии БК Pinnacle и вариант для ставки на матч 18-го тура Премьер-лиги чемпионата Англии «Фулхэм» – «Бёрнли», который состоится 23 декабря 2023 года

«Фулхэм»

«Дачники» на данный момент в турнирной таблице АПЛ находятся на одиннадцатой строчке. Рассмотрим недавние футбольные встречи с участием «Фулхэма», чтобы оценить шансы команды в предстоящем поединке с «бордовыми». В сухую, забив пять голов, «белые» взяли верх над «молотобойцами» в позапрошлом туре чемпионата Англии. Со счётом 0:3 «Фулхэм» потерпел поражение от «Ньюкасла».

19 декабря в четвертьфинале Кубка английской лиги после серии пенальти «дачники» выиграли у «Эвертона».

«Бёрнли»

«Бордовые» на сегодняшний день в турнирной таблице Премьер-лиги занимают предпоследнее место. Вспомним несколько матчей с участием «Бёрнли» за последнее время. С минимальным счётом «волки» из Вулверхэмптона взяли верх над «бордовыми» в рамках матча 15-го тура чемпионата Англии. Ничейным исходом завершилась выездная игра с «чайками» в позапрошлом туре АПЛ (1:1).

На прошлых выходных со счётом 0:2 «Бёрнли» проиграл дома «Эвертону».

Котировки БК Pinnacle

Победит «Фулхэм» – 1.70

Ничья – 3.95

Победит «Бёрнли» – 5.00

Победит «Фулхэм» с форой -1.5 – 2.77

Обе забьют — нет – 1.90

Обе забьют — да – 1.94

Тотал голов больше 2.5 – 1.94

Тотал голов меньше 2.5 – 1.90

Статистика

Исходом тотал больше 2.5 мячей за игру завершились три очные встречи команд из пяти крайних

Два поражения потерпели «дачники» в пяти последних матчах

За аналогичный период «бордовые» проиграли своим соперникам в трёх встречах.

Прогноз

Компания Pinnacle предлагает ставку сделать с коэффициентом 1.70 на победу «Фулхэма». Свои три очка «белые» возьмут в предстоящем футбольном поединке с «бордовыми». В текущем сезоне в гостях «Бёрнли» редко отбирает очки у конкурентов.