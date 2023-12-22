«Верона» – «Кальяри»: прогноз и ставки от БК Pinnacle

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вчера, 22:55

Представляем обзор линии БК Pinnacle и вариант для ставки на матч 17-го тура Серии A чемпионата Италии «Верона» – «Кальяри», который состоится 23 декабря 2023 года

«Верона»

«Жёлто-синие» в турнирной таблице чемпионата Италии занимают на данный момент предпоследнее место. Рассмотрим недавние футбольные встречи с участием «Вероны». Ничейным исходом завершилась выездная игра с «Удинезе» в рамках матча 14-го тура Серии A (3:3). Миром разошлись «мастифы» с «орлами» из Рима в игре следующего тура чемпионата (1:1).

На прошлых выходных с минимальным счётом «Фиорентина» обыграла на своём поле «Верону».

«Кальяри»

«Сардинцы» после шестнадцати туров текущего сезона Серии A находятся на шестнадцатой строчке турнирной таблицы. Освежим в памяти результаты нескольких матчей команды за последнее время. На выезде с минимальным счётом «красно-синие» потерпели поражение от «орлов» из Рима в 14-ом туре чемпионата Италии. На своём поле с разницей в один гол «островитяне» взяли верх над «Сассуоло» (2:1).

16 декабря со счётом 2:1 «лазурно-белые» из Неаполя одержали победу над «Кальяри».

Котировки БК Pinnacle

Победит «Верона» – 2.40

Ничья – 3.35

Победит «Кальяри» – 3.10

Победит «Верона» с форой -1.5 – 4.55

Обе забьют — нет – 2.03

Обе забьют — да – 1.82

Тотал голов больше 2.5 – 2.07

Тотал голов меньше 2.5 – 1.77

Статистика

Три очные встречи команд из пяти крайних завершились исходом тотал меньше 2.5 мячей за игру

Семь поражений потерпели «мастифы» в десяти крайних матчах

За аналогичный период «сардинцы» уступили своим соперникам в трёх футбольных поединках.

Прогноз

В предстоящем матче компания Pinnacle ставку предлагает сделать с коэффициентом 3.35 на ничью. С большой долей вероятности победителя в данной паре мы не увидим. Команды обменяются голами, но ни один из оппонентов не уйдёт с поля побеждённым.