«Вест Бромвич» – «Норвич Сити»: прогноз и ставки от БК Pinnacle

Представляем обзор линии БК Pinnacle и вариант для ставки на матч 24-го тура Чемпионшипа чемпионата Англии «Вест Бромвич» – «Норвич Сити», который состоится 26 декабря 2023 года
«Вест Бромвич»
«Альбион» в турнирной таблице чемпионата занимает на данный момент пятое место. Вспомним несколько матчей с участием «Вест Бромвича» за последнее время. В сухую, забив пару голов, «дрозды» взяли верх над «Ротерхэмом» в рамках матча 21-го тура чемпионата. Ничью раскатал «Альбион» с командой «Сток Сити» в игре следующего тура Чемпион Лиги (1:1).
23 декабря с минимальным счётом «Вест Бромвич» уступил на выезде «Мидлсбро».
«Норвич Сити»
«Канарейки» на сегодняшний день в турнирной таблице Чемпионшипа находятся на восьмой строчке. Рассмотрим недавние футбольные встречи с участием «Норвича», чтобы оценить шансы клуба в предстоящей встрече с «Альбионом». С разницей в пару мячей «жёлто-зелёные» одержали победу над клубом «Шеффилд Уэнсдей» в рамках матча 21-го тура чемпионата. Со счётом 2:2 вничью сыграли «канарейки» с клубом «Ипсвич Таун».
Со счётом 2:0 «Норвич» взял верх над «Хаддерсфилдом» в 23-ем туре Чемпион Лиги.
Котировки БК Pinnacle
- Победит «Вест Бромвич» – 1.79
- Ничья – 3.60
- Победит «Норвич Сити» – 4.30
- Победит «Вест Бромвич» с форой -1.5 – 2.86
- Обе забьют — нет – 2.08
- Обе забьют — да – 1.65
- Тотал голов больше 2.5 – 1.75
- Тотал голов меньше 2.5 – 2.04
Статистика
- Четыре очные встречи к ряду завершились исходом: обе забьют – да
- Только одну победу одержали «дрозды» в пяти крайних матчах
- За аналогичный период «канарейки» обыграли своих оппонентов в трёх поединках.
Прогноз
Компания Pinnacle в будущей встрече ставку предлагает сделать с коэффициентом 1.79 на победу «Вест Бромвича». Не без труда, но «Альбион» возьмёт три очка в предстоящей игре с «канарейками». «Дрозды» должны реабилитироваться перед своими болельщиками после поражения от «Мидлсбро».