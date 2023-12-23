«Вест Бромвич» – «Норвич Сити»: прогноз и ставки от БК Pinnacle

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вчера, 22:59

Представляем обзор линии БК Pinnacle и вариант для ставки на матч 24-го тура Чемпионшипа чемпионата Англии «Вест Бромвич» – «Норвич Сити», который состоится 26 декабря 2023 года

«Вест Бромвич»

«Альбион» в турнирной таблице чемпионата занимает на данный момент пятое место. Вспомним несколько матчей с участием «Вест Бромвича» за последнее время. В сухую, забив пару голов, «дрозды» взяли верх над «Ротерхэмом» в рамках матча 21-го тура чемпионата. Ничью раскатал «Альбион» с командой «Сток Сити» в игре следующего тура Чемпион Лиги (1:1).

23 декабря с минимальным счётом «Вест Бромвич» уступил на выезде «Мидлсбро».

«Норвич Сити»

«Канарейки» на сегодняшний день в турнирной таблице Чемпионшипа находятся на восьмой строчке. Рассмотрим недавние футбольные встречи с участием «Норвича», чтобы оценить шансы клуба в предстоящей встрече с «Альбионом». С разницей в пару мячей «жёлто-зелёные» одержали победу над клубом «Шеффилд Уэнсдей» в рамках матча 21-го тура чемпионата. Со счётом 2:2 вничью сыграли «канарейки» с клубом «Ипсвич Таун».

Со счётом 2:0 «Норвич» взял верх над «Хаддерсфилдом» в 23-ем туре Чемпион Лиги.

Котировки БК Pinnacle

Победит «Вест Бромвич» – 1.79

Ничья – 3.60

Победит «Норвич Сити» – 4.30

Победит «Вест Бромвич» с форой -1.5 – 2.86

Обе забьют — нет – 2.08

Обе забьют — да – 1.65

Тотал голов больше 2.5 – 1.75

Тотал голов меньше 2.5 – 2.04

Статистика

Четыре очные встречи к ряду завершились исходом: обе забьют – да

Только одну победу одержали «дрозды» в пяти крайних матчах

За аналогичный период «канарейки» обыграли своих оппонентов в трёх поединках.

Прогноз

Компания Pinnacle в будущей встрече ставку предлагает сделать с коэффициентом 1.79 на победу «Вест Бромвича». Не без труда, но «Альбион» возьмёт три очка в предстоящей игре с «канарейками». «Дрозды» должны реабилитироваться перед своими болельщиками после поражения от «Мидлсбро».