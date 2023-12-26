Хеверли Лувен – «Эйпен»: прогноз и ставки от БК Pinnacle

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сегодня, 01:52

Представляем обзор линии БК Pinnacle и вариант для ставки на матч 20-го тура Лиги Жюпиле чемпионата Бельгии Хеверли Лувен – «Эйпен», который состоится 26 декабря 2023 года

Хеверли Лувен

Предпоследнее место занимает «OHL» в турнирной таблице чемпионата Бельгии на сегодняшний день. Освежим в памяти результаты недавних матчей с участием команды. Ничейным исходом завершилась выездная игра с командой «Синт-Трёйден» в рамках матча 17-го тура Лиги Жюпиле. С разницей в один мяч «Серкль Брюгге» выиграл у клуба Хеверли Лувен в игре следующего тура чемпионата (2:1).

В сухую, пропустив четыре гола, «OHL» потерпел поражение от «Гента» в 19-ом туре Лиги Жюпиле.

«Эйпен»

На одну строчку выше «OHL» находятся «чёрно-белые» в турнирной таблице чемпионата. Рассмотрим несколько футбольных поединков с участием «Эйпена» за последнее время. В трёх крайних матчах «чёрно-белые» проиграли своим соперникам. Дома с разницей в пару мячей «Эйпен» проиграл «Генку» в матче 17-го тура Высшей Лиги (1:3). В сухую, пропустив два гола, «чёрно-белые» в позапрошлом туре уступили команде «Вестерло».

23 декабря со счётом 2:1 «Юнион» в гостях взял верх над «Эйпеном».

Котировки БК Pinnacle

Победит Хеверли Лувен – 1.90

Ничья – 3.90

Победит «Эйпен» – 3.75

Победит Хеверли Лувен с форой -1.5 – 3.10

Обе забьют — нет – 2.36

Обе забьют — да – 1.57

Тотал голов больше 2.5 – 1.60

Тотал голов меньше 2.5 – 2.29

Статистика

Восемь очных матчей к ряду завершились исходом: обе забьют – да

В трёх футбольных встречах к ряду Хеверли Лувен проиграл своим соперникам

За аналогичный период «Эйпен» уступил в четырёх футбольных поединках.

Прогноз

С коэффициентом 1.90 компания Pinnacle в будущей встрече ставку предлагает сделать на победу Хеверли Лувен. Букмекеры в предстоящем матче минимальным фаворитом считают «OHL». Не без труда, но хозяева одержат победу над «чёрно-белыми».