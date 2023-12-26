Хеверли Лувен – «Эйпен»: прогноз и ставки от БК Pinnacle

Представляем обзор линии БК Pinnacle и вариант для ставки на матч 20-го тура Лиги Жюпиле чемпионата Бельгии Хеверли Лувен – «Эйпен», который состоится 26 декабря 2023 года
Хеверли Лувен
Предпоследнее место занимает «OHL» в турнирной таблице чемпионата Бельгии на сегодняшний день. Освежим в памяти результаты недавних матчей с участием команды. Ничейным исходом завершилась выездная игра с командой «Синт-Трёйден» в рамках матча 17-го тура Лиги Жюпиле. С разницей в один мяч «Серкль Брюгге» выиграл у клуба Хеверли Лувен в игре следующего тура чемпионата (2:1).
В сухую, пропустив четыре гола, «OHL» потерпел поражение от «Гента» в 19-ом туре Лиги Жюпиле.
«Эйпен»
На одну строчку выше «OHL» находятся «чёрно-белые» в турнирной таблице чемпионата. Рассмотрим несколько футбольных поединков с участием «Эйпена» за последнее время. В трёх крайних матчах «чёрно-белые» проиграли своим соперникам. Дома с разницей в пару мячей «Эйпен» проиграл «Генку» в матче 17-го тура Высшей Лиги (1:3). В сухую, пропустив два гола, «чёрно-белые» в позапрошлом туре уступили команде «Вестерло».
23 декабря со счётом 2:1 «Юнион» в гостях взял верх над «Эйпеном».
Котировки БК Pinnacle
- Победит Хеверли Лувен – 1.90
- Ничья – 3.90
- Победит «Эйпен» – 3.75
- Победит Хеверли Лувен с форой -1.5 – 3.10
- Обе забьют — нет – 2.36
- Обе забьют — да – 1.57
- Тотал голов больше 2.5 – 1.60
- Тотал голов меньше 2.5 – 2.29
Статистика
- Восемь очных матчей к ряду завершились исходом: обе забьют – да
- В трёх футбольных встречах к ряду Хеверли Лувен проиграл своим соперникам
- За аналогичный период «Эйпен» уступил в четырёх футбольных поединках.
Прогноз
С коэффициентом 1.90 компания Pinnacle в будущей встрече ставку предлагает сделать на победу Хеверли Лувен. Букмекеры в предстоящем матче минимальным фаворитом считают «OHL». Не без труда, но хозяева одержат победу над «чёрно-белыми».