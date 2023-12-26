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Хеверли Лувен – «Эйпен»: прогноз и ставки от БК Pinnacle

сегодня, 01:52
Хеверли Лувен – «Эйпен»: прогноз и ставки от БК Pinnacle

Представляем обзор линии БК Pinnacle и вариант для ставки на матч 20-го тура Лиги Жюпиле чемпионата Бельгии Хеверли Лувен – «Эйпен», который состоится 26 декабря 2023 года

Хеверли Лувен

Предпоследнее место занимает «OHL» в турнирной таблице чемпионата Бельгии на сегодняшний день. Освежим в памяти результаты недавних матчей с участием команды. Ничейным исходом завершилась выездная игра с командой «Синт-Трёйден» в рамках матча 17-го тура Лиги Жюпиле. С разницей в один мяч «Серкль Брюгге» выиграл у клуба Хеверли Лувен в игре следующего тура чемпионата (2:1).

В сухую, пропустив четыре гола, «OHL» потерпел поражение от «Гента» в 19-ом туре Лиги Жюпиле.

«Эйпен»

На одну строчку выше «OHL» находятся «чёрно-белые» в турнирной таблице чемпионата. Рассмотрим несколько футбольных поединков с участием «Эйпена» за последнее время. В трёх крайних матчах «чёрно-белые» проиграли своим соперникам. Дома с разницей в пару мячей «Эйпен» проиграл «Генку» в матче 17-го тура Высшей Лиги (1:3). В сухую, пропустив два гола, «чёрно-белые» в позапрошлом туре уступили команде «Вестерло».

23 декабря со счётом 2:1 «Юнион» в гостях взял верх над «Эйпеном».

Котировки БК Pinnacle

  • Победит Хеверли Лувен – 1.90
  • Ничья – 3.90
  • Победит «Эйпен» – 3.75
  • Победит Хеверли Лувен с форой -1.5 – 3.10
  • Обе забьют — нет – 2.36
  • Обе забьют — да – 1.57
  • Тотал голов больше 2.5 – 1.60
  • Тотал голов меньше 2.5 – 2.29

Статистика

  • Восемь очных матчей к ряду завершились исходом: обе забьют – да
  • В трёх футбольных встречах к ряду Хеверли Лувен проиграл своим соперникам
  • За аналогичный период «Эйпен» уступил в четырёх футбольных поединках.

Прогноз

С коэффициентом 1.90 компания Pinnacle в будущей встрече ставку предлагает сделать на победу Хеверли Лувен. Букмекеры в предстоящем матче минимальным фаворитом считают «OHL». Не без труда, но хозяева одержат победу над «чёрно-белыми».

Все комментарии
Варвар7
Варвар7
сегодня в 05:25
Не будем мудрить - согласно статистике команды часто обмениваться голами - ОЗ.
Гость
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