«Сент-Миррен» – «Килмарнок»: прогноз и ставки от БК Pinnacle

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вчера, 21:21

Представляем обзор линии БК Pinnacle и вариант для ставки на матч 20-го тура Премьер-лиги чемпионата Шотландии «Сент-Миррен» – «Килмарнок», который состоится 27 декабря 2023 года

«Сент-Миррен»

В пятёрку самых сильных команд Шотландии входят «друзья» из Пейсли после девятнадцати туров текущего сезона Премьер-лиги. Рассмотрим недавние футбольные встречи с участием команды, чтобы оценить шансы «святых» в будущей встрече с «Килмарноком». Со счётом 2:0 на своём поле «чёрно-белые» взяли верх над командой «Росс Каунти» в рамках матча 17-го тура Премьер-лиги. Нулевую ничью раскатали «друзья» на своём поле с «Мотеруэллом» в игре следующего тура.

На прошлых выходных со счётом 0:2 «Сент-Миррен» проиграл в гостях команде «Хартс».

«Килмарнок»

«Килли» в турнирной таблице Премьер-лиги занимают четвёртое место. Предлагаем ознакомиться с результатами нескольких матчей с участием «Килмарнока» за последнее время. На своём поле с разницей в один гол «сине-белые» выиграли у «Селтика» в рамках матча 17-го тура чемпионата Шотландии (2:1). В гостях нулевую ничью раскатал «Килмарнок» с «Ливингстоном» в игре следующего тура Премьер-лиги.

23 декабря со счётом 2:1 «Килли» взяли верх над «Сент-Джонстоном».

Котировки БК Pinnacle

Победит «Сент-Миррен» – 2.60

Ничья – 3.05

Победит «Килмарнок» – 2.90

Победит «Сент-Миррен» с форой -1.5 – 4.85

Обе забьют — нет – 1.77

Обе забьют — да – 1.98

Тотал голов больше 2.5 – 2.33

Тотал голов меньше 2.5 – 1.56

Статистика

Четыре крайние очные встречи команд завершились исходом тотал меньше 2.5 мячей за игру

Только одну победу одержали «святые» в пяти последних матчах

За аналогичный период «Килли» обыграли своих соперников в трёх футбольных поединках.

Прогноз

С коэффициентом 1.56 компания Pinnacle в предстоящем матче предлагает ставку сделать на тотал меньше 2.5 мячей за игру. С большой долей вероятности команды не забьют больше двух голов в будущей встрече.