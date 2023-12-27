В РПЛ ищут новых Головина и Кварацхелию. Талантливые футболисты под прицелом скаутов

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вчера, 23:15

Скауты заглядывают под трансферные ёлки.

Головин прижился в «Монако», а Кварацхелия принес чемпионство «Наполи». Александр сейчас претендует на попадание в сборную первой части сезона в Лиге 1 вместе с напарником по сборной. Про Кварацхелию тоже отличные отзывы в Италии, шикарный дриблер даже на фоне очевидного спада «Наполи» показывает неплохой футбол. Скауты не сомневаются, что Хвиче в будущем доверятся в большом стабильном клубе, вроде «Ливерпуля» или «Баварии».

В РПЛ нашли двоих левофланговых футболистов серьезного уровня. Даже троих, но Зинченко покинул «Уфу» рано, в Англии потрудились, чтобы Александр стал ключевым игроком атаки «Арсенала», играя между линиями в центре поля. Будут искать футболистов похожего формата, видны кандидаты на прорыв из РПЛ . Вряд ли с чемпионствами, как у Зинченко в АПЛ и у Кварацхелии в Серии А, но всякое в футболе случается. Когда Хвичу подписали, в «Наполи» не верили, что сразу заиграет в основе. А грузин принес скудетто.

Бенхамин Гарре («Крылья Советов»)

Его коллега Салтыков слишком сырой, чтобы верить в его переезд в западную лигу и прорыв. Хотя видим Захаряна в «Реале Сосьедад», а он тоже для Самары не чужой человек, Арсен родился в этом городе. Никита хорош, но Гарре ещё лучше. Аргентинец забил 8 мячей, сделал 3 ассиста в РПЛ . Один из лучших игроков сезона. «Крыльям Советов» немножко не хватило размаха, могли соседствовать с лидерами в таблице. Команда у тренера Осинькина играющая, а Гарре — универсальный второй форвард.

Клаудиньо («Зенит»)

Ленивый, поэтому думает о возвращении в Бразилию, хотя футболист с его мышлением может показать себя в топ-5. Жаль будет, если Клаудиньо отдадут в «Палмейрас» или в безумный турецкий чемпионат. Ему надо попробовать себя в серьезной европейской лиге, поскольку в 26 лет остается время для рывка. Бразилец играл в глубине, ведь Семак перешел на три центральных защитника и потерял Кузяева, но Клаудиньо хорош и слева в атаке. Тончайший игрок, техничный и умный. Осталось отыскать амбиции.

Максим Глушенков («Локомотив»)

Прямо лига тех, кто может сыграть в оттяжке. Глушенков хорош в любой роли, начиная с функций «ложной девятки». Максим стал одним из очарований нового сезона. У него 10 голевых действий, работал как «десятка», смещался на правый фланг и появлялся на острие. У Глушенкова есть удар, может связывать в будущем линии. Это не Головин и не Кварацхелия по амплуа, но интересный мастер в атаке «Локомотива». Скаутам нужно присмотреться, у Максима есть лидерские качества.

Битело («Динамо»)

Ещё один атакующий хавбек с креном на левый фланг, любимый для Зинченко, Головина и Кварацхелии. Битело показал класс в «Динамо», хотя структура игры тренера Лички требует доработки. Но агрессивная игра Скопинцева слева подходит Битело. Бразилец спокойно меняет позиции. Был «десяткой», отправлялся на два полуфланга, появлялся ближе к чужим воротам. Есть удар, резкость, видение поля, читает игру. Хороший футболист с будущим, ему всего 23 года. Главное, чтобы дисциплина не хромала.

Наир Тикнизян («Локомотив»)

Много говорили об отъезде Наира в Германию. Самому Тикнизяну импонирует испанский чемпионат. Армянский игрок так себе защитник, много зевает в обороне, но ему всего 24 года. В таком возрасте хватает сил бегать от ворот до ворот. Также очевидно, что Тикнизяна можно использовать на фланге в атаке, голевое чутье присутствует – забил 6 мячей, сделал 2 ассиста в РПЛ . Впереди смотрится роскошно, понятно, почему за ним внимательно наблюдают. Минусы есть, но не критические – хороший материал для работы.

Аббосбек Файзуллаев ( ЦСКА )

Неожиданный герой нового сезона. 19-летний узбек раскрылся. Очаровал фанатов ЦСКА , которые голосуют за него в опросах о лучшем футболисте месяца. У команды сложный старт сезона, но Файзуллаев выручил. У инсайда два гола и четыре ассиста. Важно научиться замечать напарников, потому что ставка на дальние удары не всегда сработает. Но Аббосбек соображает, скауты богатых клубов на низком старте – готовы делать свои ставки, если весной узбек не зачахнет. Файзуллаев слышит футбол, таким надо родиться.

Эдуард Сперцян («Краснодар»)

Сперцяна зря не взяли в сборную Карпина. Наличие Головина не мешает развивать игру с Эдуардом в центре поля, а с Александром выше по схеме. Но в сборной посчитали, что есть ещё Захарян, поэтому лидер «Краснодара» в команде Армении. Эдуард в новом сезоне пока недобрал ассистов – всего 2, зато забил 8 мячей в РПЛ . В 23 года Сперцян в списке скаутов «Ювентуса», которым Эдуарда посоветует бывший комментатор Арустамян со связями в Италии и опытом переговоров по Захаряну с испанцами.

Сергей Пиняев («Локомотив»)

В МЮ не попадет, но футболист интересный. Пиняеву всего 19 лет. Нормально, что у Сергея был заметный спад, это не помешало собрать статистику. У Сергея из «Локомотива» 2 гола и 4 ассиста. Провел 14 матчей РПЛ в основе, для его возраста это шикарный результат. Не затерялся. Будет развиваться, чтобы попасть в еврокубки, так как потенциал огромный. Даже у Кварацхелии в РПЛ были невзрачные отрезки, но когда есть техника и скорость, то можно ждать резкий скачок вверх.