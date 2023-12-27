«Урал» согласовал трансфер одного из лучших бомбардиров чемпионата Грузии

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вчера, 13:07

«Урал» договорился о переходе нападающего «Динамо» Тбилиси . Сумма трансфера составит 380 тысяч евро. «Урал» смог перебить предложение «Астаны» (200 тысяч евро).

Камара выступает за «Динамо» с зимы 2022 года. Его контракт заканчивается зимой 2024 года. В текущем сезоне гвинеец провёл 41 матч во всех турнирах, забил 15 мячей и отдал 7 голевых передач.