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«Урал» согласовал трансфер одного из лучших бомбардиров чемпионата Грузии

вчера, 13:07

«Урал» договорился о переходе нападающего «Динамо» Тбилиси Усмана Камара. Сумма трансфера составит 380 тысяч евро. «Урал» смог перебить предложение «Астаны» (200 тысяч евро).

Камара выступает за «Динамо» с зимы 2022 года. Его контракт заканчивается зимой 2024 года. В текущем сезоне гвинеец провёл 41 матч во всех турнирах, забил 15 мячей и отдал 7 голевых передач.

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Все комментарии
Capral
Capral
вчера в 15:17, ред.
Эх, обмельчал, ныне грузинский футбол... Последний грузинский талант, закончился в нулевых, в Милане, а после него- никого не видно. А ведь, самобытный, яркий грузинский футбол был одним из самых техничных в Европе в 70-х!!! Тбилисское Динамо, ведомое Великим Д.Кипиани- было одним из сильнейших в СССР!!! Шенгелия, Гуцаев, Дараселия, Чивадзе- вот, истинные футбольные ЗВЁЗДЫ, и не только в стране!!! А как не вспомнить, талантливого грузинского футболиста М.Мегреладзе?! Техничный, быстрый, с отличным ударом футболист, неоднократно огорчавший вратарей соперников!!!

После распада Великой страны, и футбол Грузии пошел на спад. Ах, какие были футболисты... Сейчас существует приз в России "Джентльмен года", ну или вроде того. Не знаю, особо не слежу за тем, кто его получает, но одно, знаю точно: будь, в то время, аналогичный приз, его, безусловно получал бы- Самый Признанный ДЖЕНТЛЬМЕН грузинского, и вероятно советского футбола- НЕЗАБВЕННЫЙ Д.Кипиани!!!!!!! Те, кто видели этого футболиста- никогда не забудут его игру!!! Истинный- ГЕНИЙ футбола!!!!!!!

И все-таки, хочу пожелать грузинскому футболу возродиться, встать на ноги и дать футбольному миру новые таланты, новые личности!!!!!! Благо, "почва" футбольная в Грузии- всегда, была для этого, есть и будет!!!!!!!
Валерыч
Валерыч
вчера в 14:29
Уралу нужно усиление, чтобы сохранить прописку в РПЛ.
И этот нападающий может реально помочь решить эту проблему.
Скорее всего, сам Гончаренко заинтересован в нём. А уж Гончаренко-то
разбирается насколько игрок хорош или не очень... Удачи Уралу во 2-ой
части первенства РПЛ 2023-2024 гг.
Митя Митин
Митя Митин
вчера в 14:20
Цены просто смешные для большого футбола!
stanichnik
stanichnik
вчера в 13:12
Для грузинского чемпионата так себе результативность, но может в РПЛ ему повезет больше.
112910415
112910415
вчера в 13:11
отлично !
на одном Бикфалви нельзя всё время выезжать !
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