«Урал» согласовал трансфер одного из лучших бомбардиров чемпионата Грузии

«Урал» договорился о переходе нападающего «Динамо» Тбилиси Усмана Камара. Сумма трансфера составит 380 тысяч евро. «Урал» смог перебить предложение «Астаны» (200 тысяч евро).
Камара выступает за «Динамо» с зимы 2022 года. Его контракт заканчивается зимой 2024 года. В текущем сезоне гвинеец провёл 41 матч во всех турнирах, забил 15 мячей и отдал 7 голевых передач.
После распада Великой страны, и футбол Грузии пошел на спад. Ах, какие были футболисты... Сейчас существует приз в России "Джентльмен года", ну или вроде того. Не знаю, особо не слежу за тем, кто его получает, но одно, знаю точно: будь, в то время, аналогичный приз, его, безусловно получал бы- Самый Признанный ДЖЕНТЛЬМЕН грузинского, и вероятно советского футбола- НЕЗАБВЕННЫЙ Д.Кипиани!!!!!!! Те, кто видели этого футболиста- никогда не забудут его игру!!! Истинный- ГЕНИЙ футбола!!!!!!!
И все-таки, хочу пожелать грузинскому футболу возродиться, встать на ноги и дать футбольному миру новые таланты, новые личности!!!!!! Благо, "почва" футбольная в Грузии- всегда, была для этого, есть и будет!!!!!!!
После распада Великой страны, и футбол Грузии пошел на спад. Ах, какие были футболисты... Сейчас существует приз в России "Джентльмен года", ну или вроде того. Не знаю, особо не слежу за тем, кто его получает, но одно, знаю точно: будь, в то время, аналогичный приз, его, безусловно получал бы- Самый Признанный ДЖЕНТЛЬМЕН грузинского, и вероятно советского футбола- НЕЗАБВЕННЫЙ Д.Кипиани!!!!!!! Те, кто видели этого футболиста- никогда не забудут его игру!!! Истинный- ГЕНИЙ футбола!!!!!!!
И все-таки, хочу пожелать грузинскому футболу возродиться, встать на ноги и дать футбольному миру новые таланты, новые личности!!!!!! Благо, "почва" футбольная в Грузии- всегда, была для этого, есть и будет!!!!!!!
И этот нападающий может реально помочь решить эту проблему.
Скорее всего, сам Гончаренко заинтересован в нём. А уж Гончаренко-то
разбирается насколько игрок хорош или не очень... Удачи Уралу во 2-ой
части первенства РПЛ 2023-2024 гг.
И этот нападающий может реально помочь решить эту проблему.
Скорее всего, сам Гончаренко заинтересован в нём. А уж Гончаренко-то
разбирается насколько игрок хорош или не очень... Удачи Уралу во 2-ой
части первенства РПЛ 2023-2024 гг.
на одном Бикфалви нельзя всё время выезжать !
на одном Бикфалви нельзя всё время выезжать !