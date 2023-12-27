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Представители Алипа: «Пока на бумаге мы предложения от „Реала“ не получали»

вчера, 18:38

В агентстве Player Career Management, которое представляет интересы защитника «Зенита» Нуралы Алипа, прокомментировали слухи об интересе к игроку со стороны «Реала».

Предложения и интерес к Нуралы Алипу есть от многих клубов. Например, проявляют интерес команды из Турции. Что касается предложения «Реала», то пока на бумаге мы его не получали. Мы будем общаться с «Зенитом», но не на данном этапе. На сегодняшний день российская команда рассматривает Алипа как игрока основного состава, который сделал вклад в достижение командой результата и побед в РПЛ.

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Все комментарии
Asper
Asper
вчера в 22:56
Не понимаю, почему это кажется невероятным.
Они вели Ренана, им вполне может быть известен человек, усадивший его на лавку.
В Реале может играть Ким Мин-дже? Сейчас конечно может и по статусу соответствует. А всего 2,5 года назад он переходил из Китая в Турцию за 3 млн.
Алип в перспективе может быть не сильно хуже, так почему бы и нет, зае..л?
Jeck Denielse
Jeck Denielse ответ 25процентный клоун (раскрыть)
вчера в 21:52, ред.
А певцы какие.......заслушаешься....
25процентный клоун
25процентный клоун
вчера в 21:32
В Локо посильнее защитники будут
Jeck Denielse
Jeck Denielse
вчера в 21:29, ред.
Какая бумага...21 век на дворе....
Пока из Испании письмо дойдёт до представителей Алипа...уже его внуки закончат карьеру...
Им давно пора.... продать пейджеры и факс....и перестать ждать бумаг...
memphis
memphis
вчера в 21:08
То есть Реал скупает пол Зенита, но все они ничто даже близко не Халк, Дани и Аршавин?
Шишанутый
Шишанутый
вчера в 19:42
И не получите!! Ну серьезно?? Какой Алип?? Уверен что Реал даже не смотрит в сторону Рпл подыскивая временную замену травмированым защитникам. Скорее всего найдут кого нибудь из середняка Ла лиги как вон Хоселу нашли у Эспаньола и забрали в аренду.
adekvat
adekvat
вчера в 19:36
Что то Реал взялся за Зенит, вчера Ренан сегодня Алип, завтра Семака захотят. Вроде ни вчера, ни сегодня, ни завтра по календарю не 1 апреля.
112910415
112910415
вчера в 19:32
немножко подождать надо
Ironigor
Ironigor ответ Так Себе Аналитик (раскрыть)
вчера в 18:53
Ну ты дружище, тоже ещё тот фантаст !!!))))
Так Себе Аналитик
Так Себе Аналитик ответ Ironigor (раскрыть)
вчера в 18:50, ред.
Нет, тут легко всё объяснить, они вышли на Ляпорта, а тот говорит: "Не нужны мне ваши ЛЧ, мне и в верблюд-лиге хорошо за 25 миллионов в год, я за золотом Бентли езжу, а по полю можно и пешком ходить".

Ну и тут начали репы чесать, кто же ещё может в такой трудной ситуации помочь, когда остался один Рюдигер, а нужно защитника уровня плей-офф ЛЧ.

Тут Анчи и говорит Пересу: "Что ты думаешь, Флорентино, набирай Нуралы! Нам хотя бы один топовый номинальный защитник нужен для ЛЧ!"

Перес: "Черт возьми, совсем про Алипа забыл! Алло, Алип, привет, как ты там сейчас, чертяка? Поможешь нам ЛЧ выиграть?"

"Даже и не знаю, Флорентино. Конечно, ЛЧ - это не хухры-мухры, но ведь как плей-офф начнётся, и у нас старт весны, ответственные матчи с "Пари НН" и "Факелом", боюсь, ребята без меня не справятся. Подумаю, но никак обещать ничего не могу. Сам понимаешь, тут у меня свои вызовы. И с таким топ-тренером, как Сергей Семак, редко ещё удаётся поработать."

"И за то спасибо, Алип! Ждём твоего решения!"
khebg33kyr2m
khebg33kyr2m
вчера в 18:44
Звучит конечно смешно, но краткосрочная аренда на то и краткосрочная, чтобы на пару матчей экстренно дыру залатать - крутаны для этого не нужны, хватит и условного Жюльена Фобера.
Из Спартака в своё время уходили в аренду: Таски в Баварию, Чельстрем в Арсенал и Плетикоса в Тоттенхем. Тем более, Алип сильнее Ренана, которого слухи отправляли в Реал ещё год назад или около того.
Ironigor
Ironigor
вчера в 18:41
Юмористы , какое может быть предложение от Реала. Они вообще наверное даже не знают о существование такого игрока.
Гость
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