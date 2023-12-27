Представители Алипа: «Пока на бумаге мы предложения от „Реала“ не получали»

В агентстве Player Career Management, которое представляет интересы защитника «Зенита» , прокомментировали слухи об интересе к игроку со стороны «Реала».

Предложения и интерес к Нуралы Алипу есть от многих клубов. Например, проявляют интерес команды из Турции. Что касается предложения «Реала», то пока на бумаге мы его не получали. Мы будем общаться с «Зенитом», но не на данном этапе. На сегодняшний день российская команда рассматривает Алипа как игрока основного состава, который сделал вклад в достижение командой результата и побед в РПЛ .