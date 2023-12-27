Представители Алипа: «Пока на бумаге мы предложения от „Реала“ не получали»

В агентстве Player Career Management, которое представляет интересы защитника «Зенита» Нуралы Алипа, прокомментировали слухи об интересе к игроку со стороны «Реала».
Предложения и интерес к Нуралы Алипу есть от многих клубов. Например, проявляют интерес команды из Турции. Что касается предложения «Реала», то пока на бумаге мы его не получали. Мы будем общаться с «Зенитом», но не на данном этапе. На сегодняшний день российская команда рассматривает Алипа как игрока основного состава, который сделал вклад в достижение командой результата и побед в РПЛ.
Ну и тут начали репы чесать, кто же ещё может в такой трудной ситуации помочь, когда остался один Рюдигер, а нужно защитника уровня плей-офф ЛЧ.
Тут Анчи и говорит Пересу: "Что ты думаешь, Флорентино, набирай Нуралы! Нам хотя бы один топовый номинальный защитник нужен для ЛЧ!"
Перес: "Черт возьми, совсем про Алипа забыл! Алло, Алип, привет, как ты там сейчас, чертяка? Поможешь нам ЛЧ выиграть?"
"Даже и не знаю, Флорентино. Конечно, ЛЧ - это не хухры-мухры, но ведь как плей-офф начнётся, и у нас старт весны, ответственные матчи с "Пари НН" и "Факелом", боюсь, ребята без меня не справятся. Подумаю, но никак обещать ничего не могу. Сам понимаешь, тут у меня свои вызовы. И с таким топ-тренером, как Сергей Семак, редко ещё удаётся поработать."
"И за то спасибо, Алип! Ждём твоего решения!"
Ну и тут начали репы чесать, кто же ещё может в такой трудной ситуации помочь, когда остался один Рюдигер, а нужно защитника уровня плей-офф ЛЧ.
Тут Анчи и говорит Пересу: "Что ты думаешь, Флорентино, набирай Нуралы! Нам хотя бы один топовый номинальный защитник нужен для ЛЧ!"
Перес: "Черт возьми, совсем про Алипа забыл! Алло, Алип, привет, как ты там сейчас, чертяка? Поможешь нам ЛЧ выиграть?"
"Даже и не знаю, Флорентино. Конечно, ЛЧ - это не хухры-мухры, но ведь как плей-офф начнётся, и у нас старт весны, ответственные матчи с "Пари НН" и "Факелом", боюсь, ребята без меня не справятся. Подумаю, но никак обещать ничего не могу. Сам понимаешь, тут у меня свои вызовы. И с таким топ-тренером, как Сергей Семак, редко ещё удаётся поработать."
"И за то спасибо, Алип! Ждём твоего решения!"
Они вели Ренана, им вполне может быть известен человек, усадивший его на лавку.
В Реале может играть Ким Мин-дже? Сейчас конечно может и по статусу соответствует. А всего 2,5 года назад он переходил из Китая в Турцию за 3 млн.
Алип в перспективе может быть не сильно хуже, так почему бы и нет, зае..л?
Они вели Ренана, им вполне может быть известен человек, усадивший его на лавку.
В Реале может играть Ким Мин-дже? Сейчас конечно может и по статусу соответствует. А всего 2,5 года назад он переходил из Китая в Турцию за 3 млн.
Алип в перспективе может быть не сильно хуже, так почему бы и нет, зае..л?