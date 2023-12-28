«Ротерхэм» – «Сандерленд»: прогноз и ставки от БК Pinnacle (29.12.2023)

Представляем обзор линии БК Pinnacle и вариант для ставки на матч 25-го тура Чемпион Лиги чемпионата Англии «Ротерхэм» – «Сандерленд», который состоится 29 декабря 2023 года
«Ротерхэм»
«Мельники» в турнирной таблице чемпионата Англии находятся на последней строчке турнирной таблицы. Освежим в памяти результаты недавних матчей с участием «Ротерхэма». С разницей в один мяч «красно-белые» проиграли в гостях «Плимуту» в рамках матча 22-го тура Чемпионшипа (2:3). Пропустив три гола, в сухую «мельники» на выезде проиграли «синим» из Лестера в игре следующего тура чемпионата.
26 декабря с минимальным счётом «Ротерхэм» выиграл дома у «Мидлсбро»/
«Сандерленд»
«Чёрные коты» в турнирной таблице Чемпион Лиги занимают на данный момент шестое место. Рассмотрим несколько футбольных поединков «Сандерленда» за последнее время. С минимальным счётом «красно-бело-чёрные» уступили в гостях «зарянкам» из Бристоля в рамках матча 22-го тура чемпионата. В сухую, поразив трижды ворота соперника, «Ковентри» выиграл на выезде «чёрных котов».
С минимальным счётом «Сандерленд» в гостях одержал победу над «Халлом»/
Котировки БК Pinnacle
- Победит «Ротерхэм» – 5.40
- Ничья – 4.10
- Победит «Сандерленд» – 1.59
- Победит «Сандерленд» с форой -1.5 – 2.50
- Обе забьют — нет – 1.89
- Обе забьют — да – 1.83
- Тотал голов больше 2.5 – 1.81
- Тотал голов меньше 2.5 – 1.97
Статистика
- Четыре очные встречи команд из пяти крайних завершились исходом тотал больше 2.5 мячей за игру
- Только одну победу одержали «мельники» в пяти последних матчах
- За аналогичный период «чёрные коты» порадовали победами своих болельщиков в трёх встречах.
Прогноз
Компания Pinnacle в будущей встрече ставку предлагает сделать с коэффициентом 1.59 на победу «Сандерленда». «Мельники» в текущем сезоне явные аутсайдеры. У гостей не должно быть проблем с победой в предстоящем матче.