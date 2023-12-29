«Халл Сити» – «Блэкберн Роверс»: прогноз и ставки от БК Pinnacle

Представляем обзор линии БК Pinnacle и вариант для ставки на матч 25-го тура Чемпион Лиги чемпионата Англии «Халл Сити» – «Блэкберн Роверс», который состоится 29 декабря 2023 года
«Халл Сити»
«Тигры» на сегодняшний день в турнирной таблице Чемпионшипа занимают седьмое место. Рассмотрим несколько футбольных поединков с участием «Халл Сити» за последнее время. В сухую, трижды поразив ворота соперника, «чёрно-янтарные» разгромили на своём поле команду «Кардифф» в рамках матча 22-го тура чемпионата. В гостях с разницей в один мяч «тигры» проиграли «зарянкам» из Бристоля в игре следующего тура (2:3).
26 декабря с минимальным счётом «Халл» уступил дома «чёрным котам» из Сандерленда.
«Блэкберн Роверс»
«Бродяги» в турнирной таблице чемпионата находятся на пятнадцатой строчке. Предлагаем освежить в памяти результаты недавних матчей «сине-белых». «Саутгемптон», поразив четыре раза ворота соперника, одержал победу над «риверсайдцами» в рамках матча 22-го тура Чемпионшипа. С разницей в один мяч «Блэкберн» проиграл дома «шершням» из Уотфорда в игре следующего тура чемпионата.
Со счётом 3:0 «Хаддерсфилд» выиграл у «бродяг» в 24-ом туре чемпионата.
Котировки БК Pinnacle
- Победит «Халл Сити» – 1.92
- Ничья – 3.90
- Победит «Блэкберн Роверс» – 3.65
- Победит «Халл Сити» с форой -1.5 – 3.20
- Обе забьют — нет – 2.26
- Обе забьют — да – 1.62
- Тотал голов больше 2.5 – 1.66
- Тотал голов меньше 2.5 – 2.18
Статистика
- Две победы одержали «тигры» в пяти крайних матчах
- За аналогичный период «бродяги» одержали одну победу
- Четыре очные встречи команд из пяти последних завершились исходом тотал меньше 2.5 мячей за игру.
Прогноз
С коэффициентом 1.92 компания Pinnacle в предстоящем матче предлагает сделать ставку на победу «Халл Сити». Три матча к ряду «риверсайдцы» уступают своим соперникам. Проигрышная серия «бродяг» продлится до четырёх матчей.