«Халл Сити» – «Блэкберн Роверс»: прогноз и ставки от БК Pinnacle

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сегодня, 01:25

Представляем обзор линии БК Pinnacle и вариант для ставки на матч 25-го тура Чемпион Лиги чемпионата Англии «Халл Сити» – «Блэкберн Роверс», который состоится 29 декабря 2023 года

«Халл Сити»

«Тигры» на сегодняшний день в турнирной таблице Чемпионшипа занимают седьмое место. Рассмотрим несколько футбольных поединков с участием «Халл Сити» за последнее время. В сухую, трижды поразив ворота соперника, «чёрно-янтарные» разгромили на своём поле команду «Кардифф» в рамках матча 22-го тура чемпионата. В гостях с разницей в один мяч «тигры» проиграли «зарянкам» из Бристоля в игре следующего тура (2:3).

26 декабря с минимальным счётом «Халл» уступил дома «чёрным котам» из Сандерленда.

«Блэкберн Роверс»

«Бродяги» в турнирной таблице чемпионата находятся на пятнадцатой строчке. Предлагаем освежить в памяти результаты недавних матчей «сине-белых». «Саутгемптон», поразив четыре раза ворота соперника, одержал победу над «риверсайдцами» в рамках матча 22-го тура Чемпионшипа. С разницей в один мяч «Блэкберн» проиграл дома «шершням» из Уотфорда в игре следующего тура чемпионата.

Со счётом 3:0 «Хаддерсфилд» выиграл у «бродяг» в 24-ом туре чемпионата.

Котировки БК Pinnacle

Победит «Халл Сити» – 1.92

Ничья – 3.90

Победит «Блэкберн Роверс» – 3.65

Победит «Халл Сити» с форой -1.5 – 3.20

Обе забьют — нет – 2.26

Обе забьют — да – 1.62

Тотал голов больше 2.5 – 1.66

Тотал голов меньше 2.5 – 2.18

Статистика

Две победы одержали «тигры» в пяти крайних матчах

За аналогичный период «бродяги» одержали одну победу

Четыре очные встречи команд из пяти последних завершились исходом тотал меньше 2.5 мячей за игру.

Прогноз

С коэффициентом 1.92 компания Pinnacle в предстоящем матче предлагает сделать ставку на победу «Халл Сити». Три матча к ряду «риверсайдцы» уступают своим соперникам. Проигрышная серия «бродяг» продлится до четырёх матчей.