«Аталанта» – «Лечче»: прогноз и ставки от БК Pinnacle

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вчера, 23:00

Представляем обзор линии БК Pinnacle и вариант для ставки на матч 18-го тура Серии A чемпионата Италии «Аталанта» – «Лечче», который состоится 30 декабря 2023 года

«Аталанта»

«Чёрно-синие» в турнирной таблице итальянской Серии A занимают на сегодняшний день восьмую строчку. Предлагаем освежить в памяти результаты недавних матчей с участием команды за последнее время. В сухую, забив четыре гола, «Королева провинциалов» одержала победу над польским футбольным клубом «Ракув» в 6-ом туре группового этапа Лиги Европы. С разницей в три гола «Аталанта» выиграла дома у «Салернитаны» в позапрошлом туре чемпионата Италии (4:1).

На прошлых выходных с минимальным счётом «чёрно-синие» уступили в гостях «Болонье».

«Лечче»

«Волки» на сегодняшний день в турнирной таблице чемпионата Италии находятся на двенадцатом месте. Рассмотрим несколько футбольных поединков «Лечче» за последнее время. В 15-ом туре Серии A «салентийцы» раскатали ничью с «синими» из Эмполи (1:1). С разницей в один мяч «Лечче» на своём поле выиграл у команды «Фрозиноне» в позапрошлом туре чемпионата (2:1).

23 декабря со счётом 0:2 «жёлто-красные» проиграли в гостях миланскому «Интеру».

Котировки БК Pinnacle

Победит «Аталанта» – 1.44

Ничья – 4.70

Победит «Лечче» – 7.60

Победит «Аталанта» с форой -1.5 – 2.21

Обе забьют — нет – 1.73

Обе забьют — да – 2.11

Тотал голов больше 2.5 – 1.86

Тотал голов меньше 2.5 – 1.99

Статистика

Четыре крайние очные встречи команд завершились исходом тотал больше 2.5 мячей за игру

Три победы одержали «чёрно-синие» в пяти крайних матчах

За аналогичный период «салентийцы» выиграли только в одной встрече.

Прогноз

Компания Pinnacle в предстоящем матче ставку предлагает сделать на победу «Аталанты» с коэффициентом 1.44. После поражения от «Болоньи» в матче прошлого тура «Королева провинциалов» реабилитируется перед своими болельщиками в будущей игре.