«Аталанта» – «Лечче»: прогноз и ставки от БК Pinnacle

Представляем обзор линии БК Pinnacle и вариант для ставки на матч 18-го тура Серии A чемпионата Италии «Аталанта» – «Лечче», который состоится 30 декабря 2023 года
«Аталанта»
«Чёрно-синие» в турнирной таблице итальянской Серии A занимают на сегодняшний день восьмую строчку. Предлагаем освежить в памяти результаты недавних матчей с участием команды за последнее время. В сухую, забив четыре гола, «Королева провинциалов» одержала победу над польским футбольным клубом «Ракув» в 6-ом туре группового этапа Лиги Европы. С разницей в три гола «Аталанта» выиграла дома у «Салернитаны» в позапрошлом туре чемпионата Италии (4:1).
На прошлых выходных с минимальным счётом «чёрно-синие» уступили в гостях «Болонье».
«Лечче»
«Волки» на сегодняшний день в турнирной таблице чемпионата Италии находятся на двенадцатом месте. Рассмотрим несколько футбольных поединков «Лечче» за последнее время. В 15-ом туре Серии A «салентийцы» раскатали ничью с «синими» из Эмполи (1:1). С разницей в один мяч «Лечче» на своём поле выиграл у команды «Фрозиноне» в позапрошлом туре чемпионата (2:1).
23 декабря со счётом 0:2 «жёлто-красные» проиграли в гостях миланскому «Интеру».
Котировки БК Pinnacle
- Победит «Аталанта» – 1.44
- Ничья – 4.70
- Победит «Лечче» – 7.60
- Победит «Аталанта» с форой -1.5 – 2.21
- Обе забьют — нет – 1.73
- Обе забьют — да – 2.11
- Тотал голов больше 2.5 – 1.86
- Тотал голов меньше 2.5 – 1.99
Статистика
- Четыре крайние очные встречи команд завершились исходом тотал больше 2.5 мячей за игру
- Три победы одержали «чёрно-синие» в пяти крайних матчах
- За аналогичный период «салентийцы» выиграли только в одной встрече.
Прогноз
Компания Pinnacle в предстоящем матче ставку предлагает сделать на победу «Аталанты» с коэффициентом 1.44. После поражения от «Болоньи» в матче прошлого тура «Королева провинциалов» реабилитируется перед своими болельщиками в будущей игре.