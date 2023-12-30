«Кальяри» – «Эмполи»: прогноз и ставки от БК Pinnacle

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сегодня, 00:17

Представляем обзор линии БК Pinnacle и вариант для ставки на матч 18-го тура Серии A чемпионата Италии «Кальяри» – «Эмполи», который состоится 30 декабря 2023 года

«Кальяри»

Восемнадцатое место занимают на текущий момент «красно-синие» в турнирной таблице чемпионата Италии. Рассмотрим несколько футбольных поединков с участием «Кальяри» за последнее время. С разницей в один мяч на своём поле «островитяне» выиграли дома у «Сассуоло» в рамках матча 15-го тура Серии A (2:1). С таким же счётом в позапрошлом туре «сардинцы» уступили в Неаполе местным «лазурно-белым».

На прошлых выходных со счётом 0:2 «красно-синие» проиграли «Вероне».

«Эмполи»

«Синие» на сегодняшний день в турнирной таблице Серии A находятся на предпоследней строчке. Освежим в памяти результаты недавних матчей с участием «Эмполи». В рамках матча 15-го тура чемпионата Италии «синие» дома разошлись миром с командой «Лечче» (1:1). С минимальным счётом «Эмполи» в гостях проиграл «быкам» из Турина в позапрошлом туре Серии A.

22 декабря со счётом 0:2 «синие» проиграли на своём поле «орлятам» из Рима.

Котировки БК Pinnacle

Победит «Кальяри» – 2.11

Ничья – 3.50

Победит «Лечче» – 3.60

Победит «Аталанта» с форой -1.5 – 3.70

Обе забьют — нет – 2.07

Обе забьют — да – 1.79

Тотал голов больше 2.5 – 1.99

Тотал голов меньше 2.5 – 1.86

Статистика

Три очные встречи команд из пяти крайних завершились исходом тотал меньше 2.5 мячей за игру

Пять побед одержали «сардинцы» в десяти последних встречах

За аналогичный период «Аталанта» выиграла в двух футбольных поединках.

Прогноз

Компания Pinnacle в будущей встрече предлагает сделать ставку с коэффициентом 3.50 на ничью. На футбольном поле встретятся две примерно равные команды. С большой долей вероятности победителя в будущей встрече мы не увидим.