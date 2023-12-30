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«Верона» – «Салернитана»: прогноз и ставки от БК Pinnacle

вчера, 15:45
«Верона» – «Салернитана»: прогноз и ставки от БК Pinnacle

Представляем обзор линии БК Pinnacle и вариант для ставки на матч 18-го тура Серии A чемпионата Италии «Верона» – «Салернитана», который состоится 30 декабря 2023 года

«Верона»

«Эллас Верона» в турнирной таблице чемпионата занимает шестнадцатую строчку турнирной таблицы. Освежим в памяти результаты недавних матчей с участием команды. Ничейным исходом завершилась домашняя игра с командой «Лацио» в рамках матча 15-го тура чемпионата Италии (1:1). С минимальным счётом «Фиорентина» взяла верх над «жёлто-синими» в игре следующего тура Серии A.

На прошлых выходных со счётом 2:0 «мастифы» обыграли дома «сардинцев».

«Салернитана»

«Морские коньки» находятся на последней строчке турнирной таблицы Серии A. Рассмотрим несколько футбольных поединков с участием «гранатовых» за последнее время. С разницей в один мяч «Салернитана» проиграла дома «борзым» в 15-ом туре чемпионата Италии (1:2). С разницей в три гола «тёмно-красные» уступили в гостях «Аталанте» в позапрошлом туре Серии A (1:4).

22 декабря со счётом 2:2 вничью сыграли «морские коньки» на своём поле с миланскими «дьяволами».

Котировки БК Pinnacle

  • Победит «Верона» – 1.88
  • Ничья – 3.55
  • Победит «Салернитана» – 4.40
  • Победит «Верона» с форой -1.5 – 3.25
  • Обе забьют — нет – 1.88
  • Обе забьют — да – 1.96
  • Тотал голов больше 2.5 – 2.07
  • Тотал голов меньше 2.5 – 1.76

Статистика

  • Три очные встречи команд из пяти крайних завершились исходом тотал больше 2.5 мячей за игру
  • Только одно поражение потерпели «мастифы» в пяти последних встречах
  • За аналогичный период «гранатовые» проиграли в трёх футбольных поединках.

Прогноз

Компания Pinnacle в будущей встрече ставку предлагает сделать с коэффициентом 1.88 на победу «Вероны». В прошлом туре «мастифы» выиграли у «Кальяри». «Островитяне» находятся примерно на одном уровне с «морскими коньками». Проблем с выигрышем в предстоящем матче у «Вероны» быть не должно.

Stillalivec
АВТОР
Stillalivec
Аналитика от БК Pinnacle
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Аналитика от БК Pinnacle
Источник: Soccer.RuФото: ФК Верона
Все комментарии
Вещий
Вещий
вчера в 19:23
Верона и Салернитана много раз пересекались в очных противостояниях, и тем не менее, за основу стоит взять те самые крайние, которые прошли в рамках Серии А. И к слову, таких встреч было 4-е, и только лишь в 1-ом случае, игроки Салернитаны покидали поле без забитого мяча. Поэтому в этом мероприятие весьма серьезно недооценивают реализацию гостей, а между прочим, они находятся в таком положении, при котором пассивно играть точно непозволительно. Последнее место в чемпионате определенно не сулит Салернитане ничего хорошего.
Варвар7
Варвар7
вчера в 16:16
Гости находятся внизу турнирной таблицы , Верона имеет возможность пару мячей забить - ИТБ1(2).
Гость
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