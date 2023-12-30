«Верона» – «Салернитана»: прогноз и ставки от БК Pinnacle

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вчера, 15:45

Представляем обзор линии БК Pinnacle и вариант для ставки на матч 18-го тура Серии A чемпионата Италии «Верона» – «Салернитана», который состоится 30 декабря 2023 года

«Верона»

«Эллас Верона» в турнирной таблице чемпионата занимает шестнадцатую строчку турнирной таблицы. Освежим в памяти результаты недавних матчей с участием команды. Ничейным исходом завершилась домашняя игра с командой «Лацио» в рамках матча 15-го тура чемпионата Италии (1:1). С минимальным счётом «Фиорентина» взяла верх над «жёлто-синими» в игре следующего тура Серии A.

На прошлых выходных со счётом 2:0 «мастифы» обыграли дома «сардинцев».

«Салернитана»

«Морские коньки» находятся на последней строчке турнирной таблицы Серии A. Рассмотрим несколько футбольных поединков с участием «гранатовых» за последнее время. С разницей в один мяч «Салернитана» проиграла дома «борзым» в 15-ом туре чемпионата Италии (1:2). С разницей в три гола «тёмно-красные» уступили в гостях «Аталанте» в позапрошлом туре Серии A (1:4).

22 декабря со счётом 2:2 вничью сыграли «морские коньки» на своём поле с миланскими «дьяволами».

Котировки БК Pinnacle

Победит «Верона» – 1.88

Ничья – 3.55

Победит «Салернитана» – 4.40

Победит «Верона» с форой -1.5 – 3.25

Обе забьют — нет – 1.88

Обе забьют — да – 1.96

Тотал голов больше 2.5 – 2.07

Тотал голов меньше 2.5 – 1.76

Статистика

Три очные встречи команд из пяти крайних завершились исходом тотал больше 2.5 мячей за игру

Только одно поражение потерпели «мастифы» в пяти последних встречах

За аналогичный период «гранатовые» проиграли в трёх футбольных поединках.

Прогноз

Компания Pinnacle в будущей встрече ставку предлагает сделать с коэффициентом 1.88 на победу «Вероны». В прошлом туре «мастифы» выиграли у «Кальяри». «Островитяне» находятся примерно на одном уровне с «морскими коньками». Проблем с выигрышем в предстоящем матче у «Вероны» быть не должно.