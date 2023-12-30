«Верона» – «Салернитана»: прогноз и ставки от БК Pinnacle

Представляем обзор линии БК Pinnacle и вариант для ставки на матч 18-го тура Серии A чемпионата Италии «Верона» – «Салернитана», который состоится 30 декабря 2023 года
«Верона»
«Эллас Верона» в турнирной таблице чемпионата занимает шестнадцатую строчку турнирной таблицы. Освежим в памяти результаты недавних матчей с участием команды. Ничейным исходом завершилась домашняя игра с командой «Лацио» в рамках матча 15-го тура чемпионата Италии (1:1). С минимальным счётом «Фиорентина» взяла верх над «жёлто-синими» в игре следующего тура Серии A.
На прошлых выходных со счётом 2:0 «мастифы» обыграли дома «сардинцев».
«Салернитана»
«Морские коньки» находятся на последней строчке турнирной таблицы Серии A. Рассмотрим несколько футбольных поединков с участием «гранатовых» за последнее время. С разницей в один мяч «Салернитана» проиграла дома «борзым» в 15-ом туре чемпионата Италии (1:2). С разницей в три гола «тёмно-красные» уступили в гостях «Аталанте» в позапрошлом туре Серии A (1:4).
22 декабря со счётом 2:2 вничью сыграли «морские коньки» на своём поле с миланскими «дьяволами».
Котировки БК Pinnacle
- Победит «Верона» – 1.88
- Ничья – 3.55
- Победит «Салернитана» – 4.40
- Победит «Верона» с форой -1.5 – 3.25
- Обе забьют — нет – 1.88
- Обе забьют — да – 1.96
- Тотал голов больше 2.5 – 2.07
- Тотал голов меньше 2.5 – 1.76
Статистика
- Три очные встречи команд из пяти крайних завершились исходом тотал больше 2.5 мячей за игру
- Только одно поражение потерпели «мастифы» в пяти последних встречах
- За аналогичный период «гранатовые» проиграли в трёх футбольных поединках.
Прогноз
Компания Pinnacle в будущей встрече ставку предлагает сделать с коэффициентом 1.88 на победу «Вероны». В прошлом туре «мастифы» выиграли у «Кальяри». «Островитяне» находятся примерно на одном уровне с «морскими коньками». Проблем с выигрышем в предстоящем матче у «Вероны» быть не должно.