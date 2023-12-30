Доминирование «Ман Сити» и «Реала». Неявные статистические итоги

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вчера, 16:07

Они лучше всех контролируют мяч и распоряжаются им.

В конце года принято подводить его итоги. Чаще всего они связаны с какими-то впечатлениями или с лежащими на поверхности результатами и данными. Мы попробуем заглянуть поглубже в суть игры с помощью статистического инструмента Stats Perform. Это позволит нам, во-первых, вытащить на поверхность некоторые неочевидные цифровые расклады, а во-вторых, понять, как подобные данные определяют и структуру игры, и результаты. Все данные были собраны за 2023 календарный год по всем официальным матчам клубов из Англии, Германии, Испании, Италии и Франции.

Работа с мячом

Статистики в данном случае определяют его не процентом времени, когда мяч находится под контролем команды или игрока, а количеством действий, то есть так называемых касаний. При этом проигранное единоборство или верховая борьба таковыми считаться не будут.

Среди команд по количеству касаний в 2023 году лидировал «Манчестер Сити» — 52 288 (по состоянию на утро 28 декабря). Второе место у «Реала» — 50 733. Другие команды не перевалили и за 45 тысяч. Что касается игроков, то тут тоже ничего удивительного. Лидирует полузащитник «Ман Сити» Родри с 5350 касаниями. А вот второе место удивило: 32-летний защитник «Брайтона» Льюис Данк. Причем он преодолел отметку в 5 тысяч касаний, проведя на 12 матчей меньше, чем Родри. Больше эту планку никто не перепрыгнул.

Продвижение мяча

Но мало просто считать передачи и контроль мяча. Важно то, как они способствуют обострению. А для этого существует показатель доставки мяча на чужую треть поля. Именно это создает давление и предголевые ситуации. Тут уже лидирует не «Сити», а «Реал», у которого 3876 передач на чужую треть поля. Причем среди игроков лидером является тоже футболист из Мадрида — Тони Кроос.

Если представить графически карту передач Крооса, то можно заметить, что чаще всего он их делает из зоны левее центра поля, выполняя либо короткие пасы на рывки Винисиуса по левому флангу, либо переводы по диагонали к правой бровке в атаку.

Передачи в штрафную

Впрочем, оказаться на финальной трети поля тоже мало. Нужно доставить мяч в штрафную. Персональный контроль мяча приводил к голам в 1,46 процента случаев. Лидер по этому показателю «Манчестер Сити» — 2,97 %. Но когда мяч оказывался в штрафной, в среднем это приводило к голам в 8,38 % случаев. Таким образом, отдавая пас в штрафную, вы резко увеличиваете шансы на гол, чем если самостоятельно его туда вводите за счет персонального контроля.

Лидером по числу передач в штрафную оказался «Ман Сити» — 1127 раз. Неожиданно на втором месте оказалась «Фиорентина» (1038), которая незначительно опередила «Ливерпуль» — 1035. Если же говорить о личностях, то 33-летний крайний защитник Киран Триппьер выполнил в 2023 году 275 передач в штрафную, тогда как никто больше не смог преодолеть планку в 235 пасов.

Касания в штрафной

При этом сами по себе передачи в штрафную не говорят о какой-то угрозе. Скажем, один такой пас не равен другому по остроте. Важно то, как в штрафной футболисты распоряжаются мячом. Конечно, если вы часто доставляете мяч в штрафную, то шансы на гол растут. Однако хорошим пасам нужно хорошее завершение.

Вингер «Реала» Винисиус стал лидером в 2023 году по количеству касаний мяча в чужой штрафной. 449 раз он это делал. Однако существенную долю бразилец выполнил благодаря непревзойденной способности самостоятельно протаскивать мяч в штрафную. В прошлом сезоне в Ла Лиге он это сделал 140 раз. Никто другой в ведущей пятерке лиг не набрал даже 90 таких успешных попыток.

Получается, Винисиус очень хорош в чужой штрафной, когда уже владеет мячом. А вот Килиан Мбаппе из ПСЖ непревзойденный в движении без мяча. Показатель этого — способность получать мяч в чужой штрафной, открываясь, отрываясь от защитников. В 2023 году Мбаппе получил 200 передач во вражеских штрафных. На втором месте оказывается Мохамед Салах из «Ливерпуля» со 152 пасами.

Неудивительно поэтому, насколько мощной может стать атака «Реала», если Мбаппе все-таки переберется в Мадрид и составит в нападении компанию Винисиусу. «Реал» будет искрить остротой. Хотя неизбежна некоторая перестройка манеры игры, потому что сейчас-то оба тяготеют к левому флангу атаки. А тут, видимо, Мбаппе придется находить другую приоритетную зону. Впрочем, на базовом уровне его способности нести угрозу не изменятся.

Мбаппе также лидирует по количеству ударов по воротам. Их у него за год набралось около двухсот. Однако доставка мяча к штрафной, пасы в эту зону и удары не играют ключевую роль. Конечно, важнее всего голы, способность распоряжаться моментами. И тут, конечно, стоит упомянуть лучшего бомбардира 2023 года (оставляя за скобками Криштиану Роналду из чемпионата Саудовской Аравии). Эрлинг Холанд опередил всех в топ-пятерке лиг по ожидаемым голам (xG = 45,19) и по реальным — 44.

Норвежец, безусловно, выиграл от полного контроля мяча, который предлагает стилистически «Манчестер Сити». А «горожане» выиграли от наличия на острие такого исполнителя, способного этот контроль превращать в голы. «Сити» удалось забить 146 голов в 2023 году. В текущем сезоне, возможно, команда не оправдывает пока ожиданий. Но за календарный год этот коллектив набрал больше всех условных очков — 149. И хотя это была не осень «Сити», но сам год прошел под знаком этого клуба.