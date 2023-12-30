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РПЛ назвала лучших ассистентов 2023 года

вчера, 14:28

Российская Премьер-Лига назвала лучших ассистентов 2023 года.

Первое место занял нападающий «Локомотива» Максим Глушенков (10 передач). 2-ю строчку поделили полузащитник «Зенита» Клаудиньо, форвард «Локомотива» Артём Дзюба и хавбек «Краснодара» Эдуард Сперцян (у всех по 8 ассистов). Замкнул первую пятёрку нападающий «Спартака» Александр Соболев (7 передач).

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Все комментарии
Capral
Capral
вчера в 15:44, ред.
Очень рад за Глушенкова!!! Креативный, мяслящий футболист, со своим неповторимым игровым мышлением!!! Человек, который прогрессирует, даже при таком молодом и малоопытном тренере и в обществе Дзюбы- умудряется показывать яркую игру, достойную внимания!!! Подвижный полузащитник, универсал, прекрасно видящий поле, могущий отдать последний пас и сам забить!!! Что говорить, футболисты прошедшие школу Осинькина- прогрессируют всегда и везде!!!

Поэтому, мне было несколько странно, когда, в опросе, двух, совершенно разных футболистов Тюкавина и Глушенкова, в приоритете оказался первый... В любом случае, желаю Глушенкову расти и развиваться!!! Задатки у него- фантастические!!! Техничный, быстрый, и что немало важно- быстро мыслящий футболист, в любой ситуации!!! Удачи ему!!!
4856h78crm2t
4856h78crm2t
вчера в 15:42
Клаудиньо не только забивать умеет, а ещё и пас во время отдать, он лучший
Василий 50
Василий 50
вчера в 15:17
Это не выбор, а статистика.
Ironigor
Ironigor
вчера в 14:34
КП начинает напоминать вот такую картину !!!))
Rudokor
Rudokor
вчера в 14:33
Ничего не скажешь, всё по делу.
Ironigor
Ironigor ответ протон (раскрыть)
вчера в 14:32
Напоминает поэму о ЗМ Месси !!!☝️😉🤣🤣
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