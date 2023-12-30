РПЛ назвала лучших ассистентов 2023 года

Российская Премьер-Лига назвала лучших ассистентов 2023 года.
Первое место занял нападающий «Локомотива» Максим Глушенков (10 передач). 2-ю строчку поделили полузащитник «Зенита» Клаудиньо, форвард «Локомотива» Артём Дзюба и хавбек «Краснодара» Эдуард Сперцян (у всех по 8 ассистов). Замкнул первую пятёрку нападающий «Спартака» Александр Соболев (7 передач).
Поэтому, мне было несколько странно, когда, в опросе, двух, совершенно разных футболистов Тюкавина и Глушенкова, в приоритете оказался первый... В любом случае, желаю Глушенкову расти и развиваться!!! Задатки у него- фантастические!!! Техничный, быстрый, и что немало важно- быстро мыслящий футболист, в любой ситуации!!! Удачи ему!!!
Поэтому, мне было несколько странно, когда, в опросе, двух, совершенно разных футболистов Тюкавина и Глушенкова, в приоритете оказался первый... В любом случае, желаю Глушенкову расти и развиваться!!! Задатки у него- фантастические!!! Техничный, быстрый, и что немало важно- быстро мыслящий футболист, в любой ситуации!!! Удачи ему!!!