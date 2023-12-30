«Милан» – «Сассуоло»: прогноз и ставки от БК Pinnacle

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вчера, 16:15

Представляем обзор линии БК Pinnacle и вариант для ставки на матч 18-го тура Серии A чемпионата Италии «Милан» – «Сассуоло», который состоится 30 декабря 2023 года

«Милан»

«Красно-чёрные» в турнирной таблице чемпионата Италии занимают на данный момент третье место. Вспомним несколько матчей с участием «дьяволов» за последнее время. С разницей в один мяч в гостях «Милан» выиграл у «сорок» из Ньюкасла в рамках матча 6-го тура группового этапа Лиги чемпионов (2:1). В сухую, забив три гола, «красно-чёрные» взяли верх над командой «Монца» в позапрошлом туре чемпионата Италии.

22 декабря со счётом 2:2 ничью раскатали «дьяволы» с «морскими коньками» из Салерно.

«Сассуоло»

Пятнадцатую строчку турнирной таблицы итальянской Серии A занимают на сегодняшний день «чёрно-зелёные». Рассмотрим недавние футбольные встречи с участием команды. В четырёх матчах к ряду «Сассуоло» не радует победами своих поклонников. На выезде с разницей в один мяч «Сассуоло» проиграло команде «Кальяри» в матче 15-го тура чемпионата Италии. Ничейным исходом завершилась выездная игра с «Удинезе» (2:2).

Со счётом 1:2 на своём поле «чёрно-зелёные» уступили клубу «Дженоа».

Котировки БК Pinnacle

Победит «Милан» – 1.53

Ничья – 4.80

Победит «Сассуоло» – 5.60

Победит «Милан» с форой -1.5 – 2.27

Обе забьют — нет – 2.27

Обе забьют — да – 1.61

Тотал голов больше 3.5 – 2.21

Тотал голов меньше 3.5 – 1.67

Статистика

Четыре очные встречи команд из пяти крайних завершились исходом тотал больше 2.5 мячей за игру

Три победы одержали «дьяволы» в пяти последних матчах

За аналогичный период «чёрно-зелёные» выиграли в одной встрече.

Прогноз

Компания Pinnacle в предстоящем матче предлагает сделать ставку на победу «Милана» с коэффициентом 1.53. В позапрошлом туре на своём поле «дьяволы» обыграли команду «Монца». «Бело-красные» играют успешнее, чем «Сассуоло» в текущем сезоне, поэтому вполне можно допустить победу «Милана» в будущей встрече.