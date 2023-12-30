«Ювентус» – «Рома»: прогноз и ставки от БК Pinnacle (30.12.2023)

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вчера, 16:41

Представляем обзор линии БК Pinnacle и вариант для ставки на матч 18-го тура Серии A чемпионата Италии «Ювентус» – «Рома», который состоится 30 декабря 2023 года

«Ювентус»

«Юве» на данный момент в турнирной таблице чемпионата Италии занимает второе место. Рассмотрим несколько футбольных поединков с участием «чёрно-белых» за последнее время. С минимальным счётом на своём поле «зебры» одержали победу над «маленькими ослами» из Неаполя в рамках матча 15-го тура Серии A. Ничейным исходом завершилась выездная игра с командой «Дженоа» (1:1).

На прошлых выходных со счётом 2:1 «Ювентус» выиграл в гостях у «Фрозиноне».

«Рома»

«Волчица» на сегодняшний день в турнирной таблице итальянской Серии A находится на седьмой строчке. Освежим в памяти результаты недавних матчей с участием «Ромы» за последнее время. Со счётом 3:0 на своём поле «жёлто-красные» взяли верх над молдавским «Шерифом» в рамках матча 6-го тура группового этапа Лиги Европы. В сухую, пропустив пару мячей, «Волчица» проиграла в гостях «Болонье» в позапрошлом туре чемпионата.

23 декабря со счётом 2:0 «Рома» выиграла у «Наполи».

Котировки БК Pinnacle

Победит «Ювентус» – 2.14

Ничья – 3.10

Победит «Рома» – 4.20

Победит «Ювентус» с форой -1.5 – 4.40

Обе забьют — нет – 1.65

Обе забьют — да – 2.35

Тотал голов больше 1.5 – 1.58

Тотал голов меньше 1.5 – 2.55

Статистика

Четыре очные встречи команд из пяти крайних завершились исходом тотал меньше 2.5 мячей за игру

Восемь побед одержали «чёрно-белые» в десяти последних встречах

За аналогичный период «Рома» выиграла в пяти футбольных поединках.

Прогноз

С коэффициентом 2.14 компания Pinnacle в будущей встрече ставку предлагает сделать на победу «Ювентуса». «Зебрам» необходимо сокращать отставание от «Интера». Не без труда, но «Юве» наберёт три очка в матче с римской «Волчицей».