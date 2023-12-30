«Ювентус» – «Рома»: прогноз и ставки от БК Pinnacle (30.12.2023)

Представляем обзор линии БК Pinnacle и вариант для ставки на матч 18-го тура Серии A чемпионата Италии «Ювентус» – «Рома», который состоится 30 декабря 2023 года
«Ювентус»
«Юве» на данный момент в турнирной таблице чемпионата Италии занимает второе место. Рассмотрим несколько футбольных поединков с участием «чёрно-белых» за последнее время. С минимальным счётом на своём поле «зебры» одержали победу над «маленькими ослами» из Неаполя в рамках матча 15-го тура Серии A. Ничейным исходом завершилась выездная игра с командой «Дженоа» (1:1).
На прошлых выходных со счётом 2:1 «Ювентус» выиграл в гостях у «Фрозиноне».
«Рома»
«Волчица» на сегодняшний день в турнирной таблице итальянской Серии A находится на седьмой строчке. Освежим в памяти результаты недавних матчей с участием «Ромы» за последнее время. Со счётом 3:0 на своём поле «жёлто-красные» взяли верх над молдавским «Шерифом» в рамках матча 6-го тура группового этапа Лиги Европы. В сухую, пропустив пару мячей, «Волчица» проиграла в гостях «Болонье» в позапрошлом туре чемпионата.
23 декабря со счётом 2:0 «Рома» выиграла у «Наполи».
Котировки БК Pinnacle
- Победит «Ювентус» – 2.14
- Ничья – 3.10
- Победит «Рома» – 4.20
- Победит «Ювентус» с форой -1.5 – 4.40
- Обе забьют — нет – 1.65
- Обе забьют — да – 2.35
- Тотал голов больше 1.5 – 1.58
- Тотал голов меньше 1.5 – 2.55
Статистика
- Четыре очные встречи команд из пяти крайних завершились исходом тотал меньше 2.5 мячей за игру
- Восемь побед одержали «чёрно-белые» в десяти последних встречах
- За аналогичный период «Рома» выиграла в пяти футбольных поединках.
Прогноз
С коэффициентом 2.14 компания Pinnacle в будущей встрече ставку предлагает сделать на победу «Ювентуса». «Зебрам» необходимо сокращать отставание от «Интера». Не без труда, но «Юве» наберёт три очка в матче с римской «Волчицей».