«Лестер» – «Хаддерсфилд»: прогноз и ставки от БК Pinnacle

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вчера, 22:38

Представляем обзор линии БК Pinnacle и вариант для ставки на матч 26-го тура Чемпион Лиги чемпионата Англии «Лестер» – «Хаддерсфилд», который состоится 1 января 2024 года

«Лестер»

«Синие» на данный момент в турнирной таблице Чемпионшипа находятся на первой строчке. Вспомним недавние матчи с участием «Лестера», чтобы спрогнозировать возможный исход предстоящего матча с «Хаддерсфилдом». В сухую, забив три гола, «лисы» одержали победу над «мельниками» в рамках матча 23-го тура чемпионата. Ничейным исходом завершилась выездная игра с командой «Ипсвич Таун» (1:1).

29 декабря со счётом 2:0 «синие» на выезде взяли верх над «Кардиффом».

«Хаддерсфилд»

«Терьеры» на сегодняшний день в турнирной таблице Чемпион Лиги занимают двадцать первое место. Освежим в памяти результаты нескольких футбольных поединков «Хаддерсфилда» за последнее время. В рамках матча 23-го тура чемпионата «терьеры» проиграли «канарейкам» со счётом 0:2. В сухую, забив три гола, «сине-белые» одержали победу над «Блэкберном» в игре следующего тура.

Со счётом 1:2 «Хаддерсфилд» уступил дома команде «Мидлсбро».

Котировки БК Pinnacle

Победит «Лестер» – 1.20

Ничья – 6.60

Победит «Хаддерсфилд» – 13.00

Победит «Лестер» с форой -1.5 – 1.60

Обе забьют — нет – 1.61

Обе забьют — да – 2.22

Тотал голов больше 3.5 – 2.33

Тотал голов меньше 3.5 – 1.56

Статистика

Три очные встречи команд из пяти последних завершились исходом тотал больше 2.5 мячей за игру

Четыре победы одержали «синие» в пяти крайних матчах

За такой же период «терьеры» выиграли в одной встрече.

Прогноз

Компания Pinnacle в будущей игре предлагает ставку сделать с коэффициентом 1.60 на победу «Лестера» с форой -1.5 гола за игру. «Лисы» обыграют оппонента из Хаддерсфилда, как минимум, с разницей в пару мячей. Беспроигрышная серия «синих» будет насчитывать десять матчей к ряду.