«Сток Сити» – «Ипсвич Таун»: прогноз и ставки от БК Pinnacle

1704030371

вчера, 16:46

Представляем обзор линии БК Pinnacle и вариант для ставки на матч 26-го тура Чемпионшипа чемпионата Англии «Сток Сити» – «Ипсвич Таун», который состоится 1 января 2024 года

«Сток Сити»

«Гончары» на данный момент в турнирной таблице Чемпионшипа находятся на девятнадцатой строчке. Рассмотрим недавние матчи с участием команды «Сток Сити», чтобы оценить шансы клуба в будущей встрече с «трактористами» из Ипсвича. Нулевую ничью раскатали «красно-белые» с «Миллуоллом» в рамках матча 23-го тура чемпионата. С разницей в пару мячей «гончары» обыграли в гостях «синих» из Бирмингема (3:1).

29 декабря со счётом 1:1 вничью завершилась выездная игра с «шершнями» из Уотфорда.

«Ипсвич Таун»

Второе место занимает на сегодняшний день «Ипсвич» в турнирной таблице чемпионата. Освежим в памяти результаты нескольких футбольных поединков команды за последнее время. В сухую, пропустив четыре гола, «синие» проиграли «павлинам» из Лидса в рамках матча 23-го тура Чемпионшипа. Ничейным исходом завершилась домашняя игра с «лисами» из Лестера (1:1).

Нулевую ничью раскатали «трактористы» дома с КПР .

Котировки БК Pinnacle

Победит «Сток Сити» – 2.85

Ничья – 3.40

Победит «Ипсвич Таун» – 2.39

Победит «Ипсвич Таун» с форой -1.5 – 4.25

Обе забьют — нет – 2.14

Обе забьют — да – 1.66

Тотал голов больше 2.5 – 1.85

Тотал голов меньше 2.5 – 1.92

Статистика

Четыре поражения потерпели «гончары» в десяти последних встречах

В двух матчах за аналогичный период «трактористы» уступили своим соперникам

Семь очных встреч к ряду завершились исходом тотал меньше 2.5 мячей за игру.

Прогноз

С коэффициентом 1.92 компания Pinnacle в предстоящем матче предлагает сделать ставку на тотал меньше 2.5 мячей за игру. Доверимся статистика очных встреч команд. С большой долей вероятности оппоненты в будущей игре на двоих не забьют больше двух голов.