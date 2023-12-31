«Сток Сити» – «Ипсвич Таун»: прогноз и ставки от БК Pinnacle

Представляем обзор линии БК Pinnacle и вариант для ставки на матч 26-го тура Чемпионшипа чемпионата Англии «Сток Сити» – «Ипсвич Таун», который состоится 1 января 2024 года
«Сток Сити»
«Гончары» на данный момент в турнирной таблице Чемпионшипа находятся на девятнадцатой строчке. Рассмотрим недавние матчи с участием команды «Сток Сити», чтобы оценить шансы клуба в будущей встрече с «трактористами» из Ипсвича. Нулевую ничью раскатали «красно-белые» с «Миллуоллом» в рамках матча 23-го тура чемпионата. С разницей в пару мячей «гончары» обыграли в гостях «синих» из Бирмингема (3:1).
29 декабря со счётом 1:1 вничью завершилась выездная игра с «шершнями» из Уотфорда.
«Ипсвич Таун»
Второе место занимает на сегодняшний день «Ипсвич» в турнирной таблице чемпионата. Освежим в памяти результаты нескольких футбольных поединков команды за последнее время. В сухую, пропустив четыре гола, «синие» проиграли «павлинам» из Лидса в рамках матча 23-го тура Чемпионшипа. Ничейным исходом завершилась домашняя игра с «лисами» из Лестера (1:1).
Нулевую ничью раскатали «трактористы» дома с КПР.
Котировки БК Pinnacle
- Победит «Сток Сити» – 2.85
- Ничья – 3.40
- Победит «Ипсвич Таун» – 2.39
- Победит «Ипсвич Таун» с форой -1.5 – 4.25
- Обе забьют — нет – 2.14
- Обе забьют — да – 1.66
- Тотал голов больше 2.5 – 1.85
- Тотал голов меньше 2.5 – 1.92
Статистика
- Четыре поражения потерпели «гончары» в десяти последних встречах
- В двух матчах за аналогичный период «трактористы» уступили своим соперникам
- Семь очных встреч к ряду завершились исходом тотал меньше 2.5 мячей за игру.
Прогноз
С коэффициентом 1.92 компания Pinnacle в предстоящем матче предлагает сделать ставку на тотал меньше 2.5 мячей за игру. Доверимся статистика очных встреч команд. С большой долей вероятности оппоненты в будущей игре на двоих не забьют больше двух голов.