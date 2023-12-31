«Суонси» – «Вест Бромвич»: прогноз и ставки от БК Pinnacle

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вчера, 17:16

Представляем обзор линии БК Pinnacle и вариант для ставки на матч 26-го тура Чемпионшипа чемпионата Англии «Суонси» – «Вест Бромвич», который состоится 1 января 2024 года

«Суонси»

«Лебеди» на текущий момент в турнирной таблице Чемпионшипа находятся на девятнадцатой строчке. Освежим в памяти результаты недавних матчей с участием «Суонси». В матче 23-го тура чемпионата «Джекс» на своём поле с разницей в один мяч обыграл команду «Престон» (2:1). В сухую, пропустив пять голов, «лебеди» проиграли в гостях «святым» из Саутгемптона в позапрошлом туре Чемпион Лиги.

29 декабря со счётом 2:2 вничью сыграл «Суонси» с командой «Ковентри».

«Вест Бромвич»

«Дрозды» на сегодняшний день занимают пятое место в турнирной таблице чемпионата. Вспомним несколько футбольных поединков «Вест Бромвича» за последнее время. С минимальным счётом в гостях «Альбион» уступил команде «Мидлсбро». В позапрошлом туре Чемпионшипа «дрозды» с таким же счётом выиграли у «канареек» из Норвича. Победный гол в матче забил во второй половине встречи нападающий Брэндон Томас-Асанте.

Со счётом 1:0 «Вест Бромвич» взял верх над «Лидсом».

Котировки БК Pinnacle

Победит «Суонси» – 3.25

Ничья – 3.30

Победит «Вест Бромвич» – 2.21

Победит «Вест Бромвич» с форой -1.5 – 3.90

Обе забьют — нет – 1.92

Обе забьют — да – 1.79

Тотал голов больше 2.5 – 2.04

Тотал голов меньше 2.5 – 1.75

Статистика

Три крайние очные встречи команд завершились исходом тотал больше 4.5 мячей за игру

Только одну победу одержали «лебеди» в пяти крайних встречах

За аналогичный период «Вест Бромвич» выиграл в трёх поединках.

Прогноз

Пять лет «дрозды» не выигрывают в гостях у «Суонси», но и «лебеди» вряд ли возьмут три очка в предстоящем футбольном поединке. Компания Pinnacle в будущей встрече ставку предлагает сделать с коэффициентом 3.30 на ничью.