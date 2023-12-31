«Шеффилд Уэнсдей» – «Халл»: прогноз и ставки от БК Pinnacle

Представляем обзор линии БК Pinnacle и вариант для ставки на матч 26-го тура Чемпионшипа чемпионата Англии «Шеффилд Уэнсдей» – «Халл», который состоится 1 января 2024 года
«Шеффилд Уэнсдей»
«Совы» на данный момент в турнирной таблице чемпионата находятся на предпоследней строчке. Вспомним несколько футбольных поединков с участием команды за последнее время. С разницей в один мяч «сине-белые» проиграли дома «Кардиффу» в рамках матча 23-го тура Чемпион Лиги (1:2). В сухую, пропустив пару голов, «совы» проиграли на выезде команде «Ковентри Сити» в позапрошлом туре чемпионата.
29 декабря с минимальным счётом «совы» на выезде обыграли команду «Престон».
«Халл»
«Тигры» на данный момент в турнирной таблице Чемпионшипа занимают шестое место. Рассмотрим недавние матчи с участием «чёрно-янтарных», чтобы оценить шансы клуба в будущей встрече с командой «Шеффилд Уэнсдей». В один гол «тигры» уступили на выезде «зарянкам» из Бристоля в рамках матча 23-го тура чемпионата (2:3). На своём поле с минимальным счётом «Халл» проиграл «чёрным котам» из Сандерленда.
Со счётом 3:2 «чёрно-янтарные» дома одержали победу над «бродягами» из Блэкберна.
Котировки БК Pinnacle
- Победит «Шеффилд Уэнсдей» – 3.05
- Ничья – 3.20
- Победит «Халл» – 2.37
- Победит «Халл» с форой -1.5 – 4.25
- Обе забьют — нет – 1.95
- Обе забьют — да – 1.79
- Тотал голов больше 2.5 – 2.08
- Тотал голов меньше 2.5 – 1.72
Статистика
- Три очные встречи команд из пяти крайних завершились исходом тотал меньше 2.5 мячей за игру
- Две победы одержали «совы» в пяти последних футбольных поединках
- За аналогичный период «тигры» взяли верх над своими соперниками в трёх встречах.
Прогноз
Даже в гостях «чёрно-янтарные» смогут справиться с командой «Шеффилд Уэнсдей». В четырёх очных встречах к ряду «тигры» выигрывали у «сов». С коэффициентом 2.37 компания Pinnacle в предстоящем матче предлагает сделать ставку на победу «Халла».