«Шеффилд Уэнсдей» – «Халл»: прогноз и ставки от БК Pinnacle

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вчера, 17:48

Представляем обзор линии БК Pinnacle и вариант для ставки на матч 26-го тура Чемпионшипа чемпионата Англии «Шеффилд Уэнсдей» – «Халл», который состоится 1 января 2024 года

«Шеффилд Уэнсдей»

«Совы» на данный момент в турнирной таблице чемпионата находятся на предпоследней строчке. Вспомним несколько футбольных поединков с участием команды за последнее время. С разницей в один мяч «сине-белые» проиграли дома «Кардиффу» в рамках матча 23-го тура Чемпион Лиги (1:2). В сухую, пропустив пару голов, «совы» проиграли на выезде команде «Ковентри Сити» в позапрошлом туре чемпионата.

29 декабря с минимальным счётом «совы» на выезде обыграли команду «Престон».

«Халл»

«Тигры» на данный момент в турнирной таблице Чемпионшипа занимают шестое место. Рассмотрим недавние матчи с участием «чёрно-янтарных», чтобы оценить шансы клуба в будущей встрече с командой «Шеффилд Уэнсдей». В один гол «тигры» уступили на выезде «зарянкам» из Бристоля в рамках матча 23-го тура чемпионата (2:3). На своём поле с минимальным счётом «Халл» проиграл «чёрным котам» из Сандерленда.

Со счётом 3:2 «чёрно-янтарные» дома одержали победу над «бродягами» из Блэкберна.

Котировки БК Pinnacle

Победит «Шеффилд Уэнсдей» – 3.05

Ничья – 3.20

Победит «Халл» – 2.37

Победит «Халл» с форой -1.5 – 4.25

Обе забьют — нет – 1.95

Обе забьют — да – 1.79

Тотал голов больше 2.5 – 2.08

Тотал голов меньше 2.5 – 1.72

Статистика

Три очные встречи команд из пяти крайних завершились исходом тотал меньше 2.5 мячей за игру

Две победы одержали «совы» в пяти последних футбольных поединках

За аналогичный период «тигры» взяли верх над своими соперниками в трёх встречах.

Прогноз

Даже в гостях «чёрно-янтарные» смогут справиться с командой «Шеффилд Уэнсдей». В четырёх очных встречах к ряду «тигры» выигрывали у «сов». С коэффициентом 2.37 компания Pinnacle в предстоящем матче предлагает сделать ставку на победу «Халла».