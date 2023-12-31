«Данди» – «Сент-Джонстон»: прогноз и ставки от БК Pinnacle

Представляем обзор линии БК Pinnacle и вариант для ставки на матч 22-го тура Премьер-лиги чемпионата Шотландии «Данди» – «Сент-Джонстон», который состоится 2 января 2024 года
«Данди»
«Тёмно-синие» в турнирной таблице чемпионата находятся на седьмой строчке. Рассмотрим недавние матчи с участием «Данди», чтобы спрогнозировать возможный исход будущей встречи со «святыми». С минимальным счётом «тёмно-синие» выиграли в гостях у команды «Росс Каунти». Пропустив три гола, в сухую «Данди» проиграл дома «Селтику» в рамках матча 20-го тура Премьер-лиги.
30 декабря со счётом 2:2 «Данди» сыграл вничью с «Килмарноком».
«Сент-Джонстон»
«Святые» на сегодняшний день занимают десятое место в турнирной таблице Премьер-лиги. Освежим в памяти результаты нескольких футбольных поединков с участием «Сент-Джонстона» за последнее время. В сухую, пропустив пару голов, «сине-белые» проиграли «Рейнджерсу» в рамках матча 12-го тура чемпионата Шотландии. С разницей в один мяч «святые» уступили «Килмарноку» в позапрошлом туре чемпионата.
27 декабря «нулёвку» раскатал «Сент-Джонстон» со «львами» из Ливингстона.
Котировки БК Pinnacle
- Победит «Данди» – 2.17
- Ничья – 3.30
- Победит «Сент-Джонстон» – 3.25
- Победит «Данди» с форой -1.5 – 3.80
- Обе забьют — нет – 1.99
- Обе забьют — да – 1.73
- Тотал голов больше 2.5 – 1.97
- Тотал голов меньше 2.5 – 1.81
Статистика
- Три крайние очные встречи команд завершились вничью
- Четыре победы одержали «тёмно-синие» в десяти крайних встречах
- За такой же период «святые» выиграли в трёх матчах.
Прогноз
Компания Pinnacle в будущей встрече ставку предлагает сделать на победу команды «Данди» с коэффициентом 2.17. Не без труда, но «тёмно-синие» обыграют в предстоящем домашнем матче «святых».