«Данди» – «Сент-Джонстон»: прогноз и ставки от БК Pinnacle

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вчера, 18:38

Представляем обзор линии БК Pinnacle и вариант для ставки на матч 22-го тура Премьер-лиги чемпионата Шотландии «Данди» – «Сент-Джонстон», который состоится 2 января 2024 года

«Данди»

«Тёмно-синие» в турнирной таблице чемпионата находятся на седьмой строчке. Рассмотрим недавние матчи с участием «Данди», чтобы спрогнозировать возможный исход будущей встречи со «святыми». С минимальным счётом «тёмно-синие» выиграли в гостях у команды «Росс Каунти». Пропустив три гола, в сухую «Данди» проиграл дома «Селтику» в рамках матча 20-го тура Премьер-лиги.

30 декабря со счётом 2:2 «Данди» сыграл вничью с «Килмарноком».

«Сент-Джонстон»

«Святые» на сегодняшний день занимают десятое место в турнирной таблице Премьер-лиги. Освежим в памяти результаты нескольких футбольных поединков с участием «Сент-Джонстона» за последнее время. В сухую, пропустив пару голов, «сине-белые» проиграли «Рейнджерсу» в рамках матча 12-го тура чемпионата Шотландии. С разницей в один мяч «святые» уступили «Килмарноку» в позапрошлом туре чемпионата.

27 декабря «нулёвку» раскатал «Сент-Джонстон» со «львами» из Ливингстона.

Котировки БК Pinnacle

Победит «Данди» – 2.17

Ничья – 3.30

Победит «Сент-Джонстон» – 3.25

Победит «Данди» с форой -1.5 – 3.80

Обе забьют — нет – 1.99

Обе забьют — да – 1.73

Тотал голов больше 2.5 – 1.97

Тотал голов меньше 2.5 – 1.81

Статистика

Три крайние очные встречи команд завершились вничью

Четыре победы одержали «тёмно-синие» в десяти крайних встречах

За такой же период «святые» выиграли в трёх матчах.

Прогноз

Компания Pinnacle в будущей встрече ставку предлагает сделать на победу команды «Данди» с коэффициентом 2.17. Не без труда, но «тёмно-синие» обыграют в предстоящем домашнем матче «святых».