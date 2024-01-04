Катар – Иордания: прогноз и ставки от БК Pinnacle

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вчера, 15:39

Представляем обзор линии БК Pinnacle и вариант для ставки на международный товарищеский матч Катар – Иордания, который состоится 5 января 2024 года

Катар

«Бордовые» на данный момент в международном рейтинге ФИФА находятся 58-ом месте. За последние годы можно наблюдать определённый прогресс национальной команды Катара. Недавний футбольный мундиаль, который принимал Катар, привлёк внимание всего спортивного мирового сообщества к этой стране. Вспомним недавние матчи «бордовых». В квалификационной турнирной таблице на следующий чемпионата мира Катар после двух туров занимает первое место. Со счётом 8:1 «бордовые» разгромили национальную команду Афганистана. В сухую, забив три гола, «бордовые» выиграли у сборной Индии.

31 декабря в товарищеской встрече катарцы взяли верх над камбоджийской сборной.

Иордания

«Нашама» в мировом рейтинге ФИФА занимает на сегодняшний день 87-е место. Рассмотрим несколько матчей сборной за последнее время. В рамках матча 1-го тура группового этапа квалификации на ЧМ иорданцы раскатали ничью со сборной Таджикистана (1:1). В игре следующего тура в сухую, пропустив пару голов, сборная Иордании уступила национальной команде Саудовской Аравии.

28 декабря в товарищеском матче со счётом 1:2 иорданцы уступили сборной Ливана.

Котировки БК Pinnacle

Победит Катар – 1.72

Ничья – 3.70

Победит Иордания – 5.00

Победит Катар с форой -1.5 – 3.00

Обе забьют — нет – 1.64

Обе забьют — да – 2.22

Тотал голов больше 2.5 – 2.27

Тотал голов меньше 2.5 – 1.61

Статистика

Три очные встречи команд из пяти крайних завершились исходом тотал меньше 2.5 мячей за игру

Только в одной игре из пяти последних катарцы уступили

За тот же период сборная Иордании проиграла в четырёх встречах.

Прогноз

С коэффициентом 1.72 компания Pinnacle в будущей игре ставку предлагает сделать на победу Катара. В трёх крайних очных встречах «бордовые» взяли верх над иорданцами. Предстоящий футбольный поединок не станет исключением.