Киргизия – Сирия: прогноз и ставки от БК Pinnacle

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вчера, 16:53

Представляем обзор линии БК Pinnacle и вариант для ставки на международный товарищеский матч Киргизия – Сирия, который состоится 5 января 2024 года

Киргизия

«Соколы» на текущий момент в мировом рейтинге ФИФА находятся на 98-ом месте. Рассмотрим недавние матчи с участием киргизов, чтобы оценить шансы национальной команды в предстоящей встрече со сборной Сирии. После двух туров группового этапа квалификации на ЧМ «Сыновья высокогорья» занимают третье место. С минимальным счётом «соколы» взяли верх над национальной командой Омана. С разницей в три гола в товарищеской встрече киргизы проиграли сборной Узбекистана (1:4).

30 декабря со счётом 1:0 национальная команда ОАЭ выиграла у сборной Киргизии.

Сирия

«Касиюнские орлы» в международном рейтинге ФИФА занимают 91-ое место. Предлагаем вспомнить несколько футбольных поединков с участием сирийской сборной за последнее время. С разницей в один мяч сирийцы потерпели поражение от сборной Кувейта в товарищеской встрече (1:2). С минимальным счётом в матче первого тура группового этапа квалификации на ЧМ «Касиюнские орлы» взяли верх над национальной командой Северной Кореи.

21 ноября со счётом 0:5 сирийцы проиграли японской сборной.

Котировки БК Pinnacle

Победит Киргизия – 4.70

Ничья – 3.90

Победит Сирия – 1.72

Статистика

Три очные встречи команд из пяти крайних завершились исходом тотал меньше 2.5 мячей за игру

Четыре поражения потерпели «соколы» в пяти крайних матчах

За аналогичный период «Касиюнские орлы» проиграли в двух футбольных поединках.

Прогноз

Компания Pinnacle в предстоящем футбольном поединке предлагает сделать ставку на победу Сирии с коэффициентом 1.72. После разгромного поражения от японской сборной сирийцам необходимо реабилитироваться перед своими болельщиками.