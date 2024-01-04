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«Луго» – «Атлетико»: прогноз и ставки от БК Pinnacle

вчера, 20:42
«Луго» – «Атлетико»: прогноз и ставки от БК Pinnacle

Представляем обзор линии БК Pinnacle и вариант для ставки на матч 1/16 Кубка Испании «Луго» – «Атлетико», который состоится 5 января 2024 года

«Луго»

«Красно-бело-синие» в турнирной таблице группы 1 Примеры РФЕФ занимают восьмое место. Рассмотрим недавние матчи с участием команды, чтобы оценить шансы «Луго» в предстоящем матче с «Атлетико». Ничейным исходом завершилась домашняя игра с резервистами «Барселоны» в рамках матча 16-го тура чемпионата (1:1). С минимальным счётом в гостях «красно-бело-синие» потерпели поражение от «Корнельи».

2 января со счётом 0:1 «Луго» проиграло команде резервистов «Сельты».

«Атлетико»

«Матрасники» в турнирной таблице Ла Лиги входят в тройку самых сильных команд на данный момент. Освежим в памяти результаты нескольких футбольных поединков с участием команды за последнее время. На своём поле в рамках матча 18-го тура испанской Примеры «индейцы» разошлись миром с «Хетафе» (3:3). С минимальным счётом дома «Атлетико» выиграло у «Севильи».

3 января со счётом 4:3 «жиронцы» взяли верх над «матрасниками» в прошлом туре чемпионата Испании. Пропустив под самый конец встречи в добавленное время, «Атлетико» потерпело поражение.

Котировки БК Pinnacle

  • Победит «Луго» – 10.00
  • Ничья – 5.60
  • Победит «Атлетико» – 1.21
  • Победит «Атлетико» с форой -1.5 – 1.68
  • Обе забьют — нет – 1.59
  • Обе забьют — да – 2.16
  • Тотал голов больше 2.5 – 1.57
  • Тотал голов меньше 2.5 – 2.20

Статистика

  • В четырёх матчах из десяти крайних «Луго» проиграло
  • За аналогичный период «Атлетико» уступило своим соперникам в трёх поединках
  • Семь крайних матчей с участием «Луго» завершились исходом тотал меньше 2.5 мячей за игру.

Прогноз

Компания Pinnacle в будущей игре ставку предлагает сделать с коэффициентом 1.68 на победу «Атлетико» с форой -1.5 гола за игру. После поражения от «жиронцев», скорее всего, «матрасники» отыграются в следующем матче над командой из Луго.

Stillalivec
АВТОР
Stillalivec
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Источник: Soccer.RuФото: фк Атлетико
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