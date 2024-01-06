«Ланс» – «Монако»: прогноз и ставки от БК Pinnacle

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вчера, 15:47

Представляем обзор линии БК Pinnacle и вариант для ставки на матч 1/32 Кубка Франции «Ланс» – «Монако», который состоится 7 января 2024 года

«Ланс»

«Кроваво-золотые» на данный момент в турнирной таблице чемпионата Франции занимают седьмое место. Рассмотрим недавние матчи с участием «Ланса», чтобы оценить шансы команды в будущей встрече с «монегасками». С разницей в один мяч «Ланс» на своём поле одержал победу над «севильцами» в рамках матча 6-го тура группового раунда Лиги чемпионов (2:1). В сухую, забив пару мячей, «кроваво-золотые» обыграли в позапрошлом туре Лиги 1 команду «Реймс».

20 декабря со счётом 0:2 «Ланс» потерпел поражение от «Ниццы» в 17-ом туре чемпионата.

«Монако»

«Красно-белые» в турнирной таблице Лиги 1 находятся на третье строчке. Освежим в памяти результаты нескольких футбольных поединков с участием команды из Монако за последнее время. В один мяч «монегаски» выиграли в гостях у «Ренна» в рамках матча 15-го тура чемпионата Франции (2:1). Дома с минимальным счётом «красно-белые» уступили футбольному клубу «Лион» в игре следующего тура.

В Тулузе со счётом 2:1 «Монако» выиграло у местных «фиолетовых».

Котировки БК Pinnacle

Победит «Ланс» – 2.28

Ничья – 3.70

Победит «Монако» – 3.00

Победит «Ланс» с форой -1.5 гола – 4.00

Обе забьют — нет – 2.29

Обе забьют — да – 1.60

Тотал голов больше 2.5 – 1.71

Тотал голов меньше 2.5 – 2.14

Статистика

Пять крайних очных встреч команд завершились исходом тотал больше 2.5 мячей за игру

Только в одной встрече из пяти последних «Ланс» потерпел поражение

В двух матчах за аналогичный период «монегаски» проиграли своим соперникам.

Прогноз

Компания Pinnacle предлагает ставку сделать в будущей встрече с коэффициентом 1.71 на тотал больше 2.5 мячей за игру. Не меньше трёх голов на двоих команды забьют в предстоящем футбольном поединке. Именно такой исход подсказывает нам статистика очных встреч команд.