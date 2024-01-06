«Манчестер Сити» – «Хаддерсфилд»: прогноз и ставки от БК Pinnacle

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вчера, 23:32

Представляем обзор линии БК Pinnacle и вариант для ставки на матч 1/32 Кубка Англии «Манчестер Сити» – «Хаддерсфилд», который состоится 7 января 2024 года

«Манчестер Сити»

В тройку самых сильных футбольных клубов Премьер-лиги входят на данный момент «небесно-голубые» из Манчестера. Освежим в памяти результаты недавних матчей с участием «горожан». В четырёх матчах к ряду «Ман Сити» выигрывает своих оппонентов. Со счётом 4:0 в финальном матче клубного чемпионата мира «Манчестер сити» одержал уверенную победу над «Флуминенсе». С разницей в пару мячей в гостях «небесно-голубые» обыграли «синих» из Ливерпуля (3:1).

На прошлых выходных со счётом 2:0 «Ман Сити» взял верх над командой «Шеффилд Юнайтед».

«Хаддерсфилд»

«Терьеры» на сегодняшний день в турнирной таблице Чемпион Лиги находятся на двадцать первой строчке. Рассмотрим несколько футбольных поединков с участием «сине-белых» за последнее время. На своём поле в сухую, забив три гола в ворота соперника, «Хаддерсфилд» взял верх над «Блэкберном» в рамках матча 24-го тура чемпионата. В игре следующего тура с разницей в один мяч «терьеры» уступили дома команде «Мидлсбро» (1:2).

1 января со счётом 4:1 «лисы» из Лестера одержали победу над «Хаддерсфилдом».

Котировки БК Pinnacle

Победит «Манчестер Сити» – 1.05

Ничья – 17.00

Победит «Хаддерсфилд» – 40.00

Победит «Манчестер сити» с форой -3.5 гола – 2.07

Тотал голов больше 4.5 – 2.11

Тотал голов меньше 4.5 – 1.73

Статистика

Четыре очные встречи команд из пяти крайних завершились исходом тотал больше 2.5 мячей за игру

Из пяти крайних матчей в четырёх «горожане» обыграли своих соперников

Только в одной встрече из пяти последних «терьеры» порадовали победой своих болельщиков.

Прогноз

С коэффициентом 2.07 компания Pinnacle в предстоящем матче предлагает сделать ставку на победу команды «Манчестер Сити» с форой -3.5 гола за игру. С разницей в четыре гола, как минимум, «небесно-голубые» обыграют «терьеров». Даже вторым составом «горожане» разгромят оппонента в будущей встрече.