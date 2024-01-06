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«Манчестер Сити» – «Хаддерсфилд»: прогноз и ставки от БК Pinnacle

вчера, 23:32
«Манчестер Сити» – «Хаддерсфилд»: прогноз и ставки от БК Pinnacle

Представляем обзор линии БК Pinnacle и вариант для ставки на матч 1/32 Кубка Англии «Манчестер Сити» – «Хаддерсфилд», который состоится 7 января 2024 года

«Манчестер Сити»

В тройку самых сильных футбольных клубов Премьер-лиги входят на данный момент «небесно-голубые» из Манчестера. Освежим в памяти результаты недавних матчей с участием «горожан». В четырёх матчах к ряду «Ман Сити» выигрывает своих оппонентов. Со счётом 4:0 в финальном матче клубного чемпионата мира «Манчестер сити» одержал уверенную победу над «Флуминенсе». С разницей в пару мячей в гостях «небесно-голубые» обыграли «синих» из Ливерпуля (3:1).

На прошлых выходных со счётом 2:0 «Ман Сити» взял верх над командой «Шеффилд Юнайтед».

«Хаддерсфилд»

«Терьеры» на сегодняшний день в турнирной таблице Чемпион Лиги находятся на двадцать первой строчке. Рассмотрим несколько футбольных поединков с участием «сине-белых» за последнее время. На своём поле в сухую, забив три гола в ворота соперника, «Хаддерсфилд» взял верх над «Блэкберном» в рамках матча 24-го тура чемпионата. В игре следующего тура с разницей в один мяч «терьеры» уступили дома команде «Мидлсбро» (1:2).

1 января со счётом 4:1 «лисы» из Лестера одержали победу над «Хаддерсфилдом».

Котировки БК Pinnacle

  • Победит «Манчестер Сити» – 1.05
  • Ничья – 17.00
  • Победит «Хаддерсфилд» – 40.00
  • Победит «Манчестер сити» с форой -3.5 гола – 2.07
  • Тотал голов больше 4.5 – 2.11
  • Тотал голов меньше 4.5 – 1.73

Статистика

  • Четыре очные встречи команд из пяти крайних завершились исходом тотал больше 2.5 мячей за игру
  • Из пяти крайних матчей в четырёх «горожане» обыграли своих соперников
  • Только в одной встрече из пяти последних «терьеры» порадовали победой своих болельщиков.

Прогноз

С коэффициентом 2.07 компания Pinnacle в предстоящем матче предлагает сделать ставку на победу команды «Манчестер Сити» с форой -3.5 гола за игру. С разницей в четыре гола, как минимум, «небесно-голубые» обыграют «терьеров». Даже вторым составом «горожане» разгромят оппонента в будущей встрече.

Stillalivec
АВТОР
Stillalivec
Аналитика от БК Pinnacle
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Аналитика от БК Pinnacle
Источник: Soccer.RuФото: фк Ман Сити
Все комментарии
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сегодня в 04:26
«Горожане» занимают лидирующие позиции в Премьер-лиге и демонстрируют уверенную игру в последних матчах. С учетом класса команд и истории личных противостояний можно предположить, что у «Манчестер Сити» больше шансов на победу.
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сегодня в 04:23
Учитывая разницу в классе между командами и историю личных встреч, можно предположить, что «Манчестер Сити» является фаворитом предстоящего матча.
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сегодня в 02:22
Можно рассмотреть вариант ставки на то, что “Манчестер Сити” забьет первый гол в игре.
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сегодня в 02:19
“Манчестер Сити” - явный фаворит в этом матче, поэтому я бы порекомендовал поставить на их уверенную победу.
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