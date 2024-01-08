Гана – Намибия: прогноз и ставки от БК Pinnacle

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сегодня, 00:45

Представляем обзор линии БК Pinnacle и вариант для ставки на товарищеский матч Гана – Намибия, который состоится 8 января 2024 года

Гана

61-ое место занимают «чёрные звёзды» в международном рейтинге ФИФА . Предлагаем вспомнить недавние футбольные поединки с участием сборной Ганы. Национальная команда США в рамках товарищеской встречи с большим счётом обыграла ганийцев (4:0). С минимальным счётом «чёрные звёзды» выиграли у сборной Мадагаскара в рамках матча 1-го тура группового этапа квалификации на ЧМ .

21 ноября со счётом 1:0 сборная Коморских островов одержала победу над ганийцами.

Намибия

«Храбрые воины» в мировом рейтинге ФИФА находятся на 115-ом месте. Освежим в памяти результаты нескольких матчей сборной Намибии за последнее время. С национальной командой Южной Африки «воины» раскатали нулевую ничью в товарищеской встрече. С минимальным счётом намибийцы уступили в матче 1-го тура группового раунда квалификации на ЧМ сборной Экваториальной Гвинеи.

В сухую, забив пару мячей, «храбрые воины» взяли верх над национальной командой Сан-Томе и Принсипи.

Котировки БК Pinnacle

Победит Гана – 1.47

Ничья – 4.30

Победит Намибия – 7.40

Победит Гана с форой -1.5 гола – 2.38

Тотал голов больше 2.5 – 2.15

Тотал голов меньше 2.5 – 1.68

Статистика

Три очные встречи команд завершились исходом тотал меньше 1.5 гола за игру

В двух матчах из пяти крайних «чёрные звёзды» выиграли своих соперников

За такой же период «храбрые воины» одержали только одну победу.

Прогноз

Компания Pinnacle в предстоящем футбольном поединке предлагает сделать ставку с коэффициентом 1.47 на победу сборной Ганы. В шести домашних матчах к ряду ганийцы обыгрывают своих оппонентов. Будущая игра с намибийцами не станет исключением.