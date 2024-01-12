«Юве» доминирует, «Фиорентина» — фаворит. Но ярким Кубок Италии сделают Сарри и Гасперини

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вчера, 14:50

Турнир входит в решающие стадии.

За кубковыми турнирами принято следить где-то со стадии четвертьфинала – тогда больше вероятность столкновения топ-команд, появляются интересные сюжеты. Да и до трофея рукой подать. Кубок Италии вступил как раз в такую стадию – топ-противостояний хватает, рассказываем, что происходит в турнире.

«Милан» и «Рома» выбыли

В 1/4 финала уже был мощный подбор соперников. «Юве» повезло чуть больше – они разбирались с «Фрозиноне». А вот «Милану» досталась непредсказуемая «Аталанта», «Лацио» столкнулся с неуступчивой «Ромой» Моуриньо.

В этих противостояниях фаворита не было. «Россонери» вроде и должны были забирать победу на классе. С другой стороны – зачем отвлекающие факторы, когда нужно налаживать дела в чемпионате? Итальянский менеджер перешёл на схему с тремя центральными защитниками, выставил основной состав – но этого не хватило, чтобы остановить бергамасков – дубль оформил Де Кетеларе, хозяева ответили голом Леау.

Что касается «Ромы» и «Лацио», команды выдали нерезультативное римское дерби. И те, и те сконцентрированы на Серии А, поскольку выпали даже за пределы зоны еврокубков, хотя это – приоритетная задача обоих. Чтобы определить победителя, хватило одного мяча – уже во втором тайме вышли вперёд подопечные Маурицио Сарри.

Дальше придётся идти без этих двух команд.

Главный турнир для «Ювентуса»

Для «старой синьоры» пробиваться в решающие стадии дело принципа. Раньше это служило дополнительным показателем величия – «бьянконери» не только доминировали в Серии А, но и 14 раз брали национальный Кубок.

В последние годы турнир для туринцев – скорее отдушина, возможность вспомнить о былой мощи. На протяжении вот уже пяти сезонов подряд «Ювентус» доходит как минимум до полуфинала Кубка. За этот отрезок коллектив трижды бывал в финале – но обыграл только «Аталанту». В двух остальных случаях победу забирали «Наполи» и «Интер».

Годом ранее подопечные Массимилиано Аллегри вылетели уже в полуфинале от «Интера». То жаркое противостояние подарило яркую цитату от коуча туринцев – он ругался с боссами «нерадзурри», а игрокам в раздевалке сказал, что по итогам чемпионата они обязаны не пустить миланцев в ЛЧ .

На этот раз «Ювентус» снова пробился в полуфинал. «Интера», чтобы помешать «бьянконери», уже нет – они вылетели в 1/8 финала. Сами туринцы стартовали в Кубке мощной победой над «Салернитаной», а затем выбили «Фрозиноне».

Теперь соперник «старой синьоры» – «Лацио». Здесь банда Аллегри снова будет считаться фаворитом – всё-таки у них нет таких кадровых проблем. А там можно и за трофей побороться. Первый с 2021 года.

Второй заход «Фиорентины»

Постоянно видеть «Ювентус» среди полуфиналистов – уже в порядке вещей. А вот «Фиорентина» приятно удивляет. «Фиалки» уже на протяжении нескольких сезонов выстраивают привлекательную команду. Фундамент заложил Винченцо Итальяно, который возглавил клуб летом 2021 года.

На следующий же сезон «Фиорентина» поднялась в десятку – причём сразу завоевала путёвку в Лигу Конференций.

Следующий шаг – адаптация к новому уровню. «Фиалки» тяжело привыкали к условиям, когда требуется активная ротация под чемпионат и еврокубки. И в Серии А команда Итальяно проседала – зато в ЛК добивалась успеха. К финишу сезона картина была следующая – через чемпионат «фиалки» путёвку в еврокубки не заберут. Осталось 2 варианта: победа в финале ЛК над «Вест Хэмом», либо над «Интером» в финале Кубка Италии. Не срослось ни там, ни там.

Но на выручку пришла дисквалификация «Юве» из ЛК – и освободившуюся путёвку отдали «Фиорентине». Теперь «фиалки» уверенно идут в зоне ЛЧ Серии А и в Кубке выступают отлично.

На этот раз банда Итальяно разобралась с «Пармой» и «Болоньей». В полуфинале предстоит топ-противостояние с «Аталантой», в которой вдруг разыгрался Алексей Миранчук.

«Лацио» и «Аталанта» — андердоги

Это довольно привлекательные коллективы с сильными исполнителями. Но на фоне того же «Ювентуса» они слабее. Даже «Фиорентина» с ними выглядит фаворитом.

Всё-таки «фиалки» и «Юве» на другой стадии строительства команды. «Аталанта» свой пик прошла – лидеры постарели, а найти им замену с учётом сложного характера Гасперини оказывается непросто.

У «Лацио» в принципе весьма скромные возможности. Да, есть топ-тренер Сарри – он ставит привлекательный футбол и умеет работать без раздутого бюджета. Но в текущих реалиях борьба римлян за еврокубки – даже больше, чем их максимум.

При этом футбол любит именно такие команды. Бергамаски проводят неплохой отрезок – даже упавший в глубокий запас Миранчук нет-нет, да и выдаёт яркий перформанс. Плюс коллективу нужен Кубок, чтобы работу Гасперини можно было оценить положительно.

«Лацио» же способен выдавать сенсации за счёт организованности – игроки переняли стиль Сарри, да и руководство готово выделять доступные средства на адекватные трансферы. Поэтому при сравнительно скромных вложениях в 38 миллионов евро на летнее усиление «Лацио» перехватил добротного центрхава Камаду, да ещё и свободным агентом.

Бергамаскам предстоит тяжёлое испытание «Фиорентиной», «Лацио» будет стопроцентным андердогом в паре с «Ювентусом». Но им есть что противопоставить для ярких сюжетов в полуфиналах Кубка Италии.